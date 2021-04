Fedez ridisegna lo zaino sostenibile

Una linea esclusiva di zaini Seven disegnata da Fedez. Obiettivo: puntare sulla sostenibilità. È la capsule collection scuola in due varianti di colore, gamma di grigi e palette tinte pastello, realizzata impiegando tessuti di poliestere riciclato dalle bottiglie in Pet e carta riciclata e sarà composta da zaini, easy backpack, astucci, quaderni e anche un diario e sarà in vendita da giugno 2021. Fedez, artista più venduto negli ultimi 10 anni, con oltre 11 milioni di Followers su Instagram ed il primo ad aver raggiunto un milione di iscritti sul suo canale Youtube, ha da sempre dimostrato di voler parlare ai ragazzi per spingerli a preservare l’ambiente in cui viviamo: il logo stesso della capsule è stato, infatti, da lui ideato ispirandosi ai simboli internazionali dei processi di riciclo. Seven SpA, azienda da anni attiva nella ricerca di materiali a ridotto impatto ambientale, ha ottenuto la certificazione Global Recycled Standard con lo scopo di valorizzare i propri prodotti che utilizzano materiali ottenuti dal riciclo, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di consumo sostenibile nell’intera filiera produttiva. L’azienda detiene oltre il 50% della quota di mercato ed è partecipata al 55% da Green Arrow Capital sgr.