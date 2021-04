Arti Grafiche di nome e di fatto

Le Arti Grafiche Boccia compiono 60 anni – furono fondate nel 1961 a Salerno da Orazio Boccia – e confermano la loro vocazione a essere un presidio culturale della città, oltre che industriale. Il 2021, infatti, sarà l’anno della reazione dopo un periodo giocato in difesa (il settore della stampa su carta attraversa un brutto momento) e segna l’avvio di una serie di iniziative che le porteranno all’attenzione imprenditoriale e sociale sotto molti profili. Da una parte ricapitalizzazione e nuovi investimenti per potenziare e diversificare le linee di produzione preparandosi a cogliere le opportunità del dopo pandemia (le Arti Grafiche hanno un mercato internazionale), dall’altra la realizzazione di progetti a lungo covati e finalmente realizzabili anche grazie al rientro in azienda, accanto al fratello Maurizio, del primogenito Vincenzo dopo i quattro anni trascorsi alla presidenza di Confindustria (ora, come di consueto, è presidente dell’Università Luiss Guido Carli).

Dunque, macchinari e impianti per entrare con maggiore forza nei segmenti delle riviste, dei libri, dei cataloghi e dei volantini per la grande distribuzione (è stata intanto varata una divisione digitale che comincia a ingranare) e contestuale via libera a manifestazioni di una creatività che non è mai mancata e adesso si consolida con un piano di azioni programmato per l’intero arco dell’anno. E che comincia con una vera e propria suggestione: il superamento dell’economia circolare passando dagli scarti all’arte.

Grazie all’estro di artisti riconosciuti e consolidati come il maestro Vincenzo Vavuso (al quale nel corso del tempo se ne aggiungeranno altri), Orazio, Vincenzo e Maurizio Boccia hanno deciso di regalare agli scarti di produzione - la carta destinata al macero che si consuma negli avvii delle rotative in fase di stampa - una nuova vita trasformandoli in vere e proprie opere d’arte. Manipolata con acqua, colla e fiamma ossidrica, la carta impregnata d’inchiostro prende le forme più diverse solidificando in quadri e installazioni originali.

Il sessantesimo anniversario collega le arti grafiche a progetti di avanguardia culturale che superano l'economia circolare

Pittori e scultori troveranno nelle Arti Grafiche l’ambiente ideale per dare impulso alle proprie abilità realizzando opere che, sotto la cura di Vavuso, riempiranno gli spazi degli uffici e della fabbrica dando vita a un originale museo d’impresa aperto alla città e a chiunque volesse, soprattutto i giovani, compiere un’esperienza al momento unica. I manufatti così concepiti si uniranno alle vecchie macchine da stampa, alle legatrici, ai caratteri di piombo della prima ora che già oggi fanno bella mostra di sé.

Spiega Vincenzo Boccia: «Come famiglia e come comunità di uomini e donne che credono fermamente nel lavoro e nella centralità della manifattura, abbiamo voluto collegare il sessantesimo anniversario delle Arti Grafiche a progetti di avanguardia culturale che vadano oltre i cancelli della fabbrica. Andare Oltre è l’espressione di un Dna aziendale che mette al centro le persone in una dimensione aperta, dinamica, inclusiva. Il viaggio che proponiamo – dalla tradizione all’innovazione attraverso l’arte – è il simbolo di una civiltà industriale sostenibile e proiettata verso il futuro».

Le persone al centro. Non a caso già da qualche mese tutti gli addetti dello stabilimento hanno smesso le tipiche tute azzurre del settore per indossare fiammanti tute rosse su cui campeggia il nome di ciascuno accanto un grande numero 1. A dire che alle Arti Grafiche sono tutti numeri uno, a prescindere dal ruolo assegnato, perché tutti i ruoli hanno la stessa importanza quando ci si sente una squadra e ci si mette in gioco per vincere la competizione. Come alla Ferrari, tra alti e bassi sempre e comunque orgoglio nazionale.