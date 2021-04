«Vi spiego perché la Puglia sarà un laboratorio della ripresa»

Presidente, analizzata dal suo osservatorio, quale è la situazione reale dell’industria in Puglia in questa fase di pandemia? Molti indicatori sembrerebbero confermare una certa resilienza di questo apparato industriale, ma è proprio così?

Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari Bat e di Confindustria Puglia, ha accettato di rispondere a questa e ad altre domande in una conversazione con Federico Pirro, docente di storia dell'industria all'Università Aldo Moro, moderata da Sergio Luciano.

«In questo periodo le aziende stanno andando avanti nonostante le difficoltà, il mondo del lavoro sta tenendo grazie anche alla cassa integrazione, agli aiuti di Stato che stiamo avendo, e quindi nonostante tutto c’è un gruppo di aziende che stanno andando avanti e sta producendo», spiega Fontana. «Ricordiamoci però che quando sarà finita la pandemia dovremo tornare a lavorare, ricordarci che l’Italia è un Repubblica democratica fondata non sul reddito di cittadinanza, ma sul lavoro. Ce la faremo soltanto se puntiamo sul lavoro e sulle politiche attive del lavoro e non sull’assistenza, e penso che la Puglia possa essere il banco di prova al livello nazionale ed europeo di quella che è la Next Generation Eu. Sia l’Ilva di Taranto sia la conversione della centrale Enel a carbone a Brindisi sono due banchi di prova pugliesi, nazionali ed europei di nuova sostenibilità e nuovo rilancio della nostra economia perché solo l’economia e il lavoro sano produrranno la ricchezza necessaria a pagare il debito incredibile che stiamo accumulando.

Lei ravvisa una crescita della capacità esportativa delle aziende locali verso nuovi mercati, come ad esempio quelli del Far East, o si rimane sempre in prevalenza nel contesto dell’Unione Europea?

Le imprese che stanno in piedi e che guardano al futuro in maniera serena e tranquilla sono quelle che hanno fatto tre attività: innovazione, ricerca e internazionalizzazione. Il mercato italiano è troppo piccolo, il mercato europeo ha tanta strada da fare. Carlo Cattaneo parlava di Stati Uniti di Europa perché nonostante le differenze abbiamo delle cose che ci uniscono. Se abbiamo la consapevolezza che l’Europa unita sarà il mercato più grande al mondo sia in import che in export, ma solo se parliamo di Stati Uniti d’Europa potremo affrontare le prossime sfide. Ma occorre una politica economica europea, dove nessun primo ministro italiano, francese o tedesco va da solo a parlare con i cinesi della via della seta. Le nostre imprese sono molto predisposte all’esportazione, anche quelle che lavorano nei mercati tradizionali, classici, maturi. Del resto in tutti i settori abbiamo aziende che fanno innovazione di prodotto o di processo utilizzando per esempio il connubio molto valido che abbiamo nel nostro territorio con ottime università pubbliche e private.

Anche le piccole industrie?

Molte delle nostre imprese sono piccole, non tutte hanno attività di ricerca strutturate all’interno, ma proprio per questo è fondamentale la collaborazione con il mondo dell’Università. Se quindi noi imprenditori riusciamo a cogliere meglio le opportunità del nostro territorio e a utilizzare i capitali umani avremo la possibilità di affrontare il futuro perché una delle tre gambe fondamentali che terrà in piedi lo sgabello dello sviluppo futuro è l’internalizzazione, insieme a innovazione e ricerca.

Il sistema universitario pugliese è in grado di raccogliere e soddisfare la domanda di ricerca applicata dell’industria regionale, o lei avverte ancora una certa separatezza accademica degli atenei e dei loro dipartimenti rispetto al mondo imprenditoriale locale?

Qui rispondo con la mia esperienza come imprenditore oltre che come presidente di Confindustria. Come imprenditore noi abbiamo rapporti con diverse università italiane e straniere e mi riferisco ovviamente all’Università degli Studi di Bari, ma lavoriamo anche con l’Università degli Studi di Milano e con università internazionali. Ci portiamo dietro un problema atavico, dove ci sono delle responsabilità del mondo accademico e del mondo imprenditoriale. Spesso nel mondo accademico le attività venivano fatte per fare formazione, pubblicazioni che servivano a migliorare le attività del proprio dipartimento e ricerca di base, non si era molto attenti alla capacità di trovare lavoro poi ai ragazzi, quindi una formazione diciamo fine a se stessa, questa la colpa delle università del passato.

E quella delle aziende?

La colpa delle aziende è invece che spesso siamo piegati dalla nostra quotidianità, dal nostro lavoro, dalla corsa verso le attività che stiamo facendo e che dobbiamo fare come la chiusura del bilancio, e non riusciamo ad alzare la testa e vedere oltre, a coltivare la collaborazione con il mondo universitario, la ricerca di base ovviamente spostandoci poi sulla ricerca applicata, che è quella che porta ad avere un nuovo prodotto sul mercato o un processo di produzione tale per cui aumento la shelf-life di un prodotto, diminuisco i tempi morti in azienda, incremento l’automazione degli stabilimenti che mi permette di avere dei costi di produzione tali che mi consentono di essere più competitivo in determinati mercati. Queste cose devono essere realizzate con il mondo accademico. Noi stessi pensavamo che uno si laureava e aveva finito il suo periodo di formazione, oggi non è più così.

Oggi com'è? Non è più sufficiente la laurea, magari prestigiosa?

La formazione deve essere costante e continua, dell’imprenditore in primis, ma anche di tutto il management delle imprese, quindi questa interconnessione con il mondo universitario è una cosa che se c’è funziona e crea ricchezza, intesa come valore. Nella mia azienda, ad esempio, ospitiamo un master di II livello dell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di scienze del farmaco, e lo ospitiamo gratuitamente, ma perché abbiamo bisogno di interconnessione di un connubio, di avere studenti, ricercatori e professori che girano nella nostra azienda, molti progetti di ricerca sono nati da questa interconnessione, credo molto in una visione futura sempre più sinergica tra il mondo accademico e quello delle imprese. Questa è la strada giusta, la strada della collaborazione con le imprese per formare delle persone che poi possano rimanere nei vari territori, il capitale umano è quello che crea ricchezza, le aziende sono fatte di persone.

La ripresa che auspichiamo comporterà nuovi fabbisogni finanziari. Come faranno a fronteggiarli, le imprese, vista la situazione in cui versa il sistema bancario? Con la Borsa? Ma all’Aim di Londra da quando ha aperto si sono quotate oltre 4000 imprese, all’Aim italiano appena 200!

Sì, appena 200 e il dato rappresenta comunque un mezzo miracolo che non abbiamo qui al Sud perché ci manca la cultura d’impresa e la responsabilità è tutta sulle nostre spalle, sulle spalle degli imprenditori. Non ci sono scuse, i perdenti fanno la storia con i se, i vincenti con il nonostante…nonostante tutto. In Puglia ad esempio abbiamo pochissime aziende quotate in Borsa che usano la leva finanziaria, molte aziende usano solo la leva dell’indebitamento bancario, non utilizzando tutte le possibilità che ci mette a disposizione il sistema finanziario, perché ci sono delle opportunità enormi che non sono conosciute. Uno dei ruoli della nostra Confindustria è proprio quello di elevare il livello della cultura d’impresa: la nostra mission è anche quella di avvicinare gli imprenditori a queste forme di investimento, che sono delle leve eccezionali. E mai come in questo periodo c’è una disponibilità di liquidità enorme che investe dove trova le migliori opportunità. Però occorre adeguarsi.

Lei nella sua società come ha provveduto a farlo?

Nella mia azienda, per esempio, siamo passati da avere un ragioniere per la contabilità ad un Cfo che si occupa di amministrazione, finanza e controllo ed è in grado di conoscere queste leve che possono essere anche non utilizzate, ma vanno padroneggiate. Questo è quello che dobbiamo fare noi come Confindustria e io sono sicuro che se utilizzeremo bene queste leve riusciremo a fare la storia nonostante le difficoltà e a costruire imprese serie e valide sul nostro territorio.

L'autore, Federico Pirro, è professore associato confermato di Storia dell'Industria presso il. Dipartimento DISUM dell'Università di Bari