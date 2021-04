Alessia Marcenaro, vice direttrice, Camera di Commercio Italiana a Miami protagonista a Sportello Economy

Ai blocchi di partenza l'evento MEETUS, in programma da oggi in versione digitale. Alessia Marcenaro, vice direttrice, Camera di Commercio Italiana a Miami interviene alla trasmissione condotta dal direttore, Sergio Luciano per raccontare come l'iniziativa promossa da Italy-America Chamber of Commerce Southeast (IACCSE) intende aiutare le aziende italiane del settore arredo e agroalimentare ad esplorare nuove opportunità di mercato e quali le prossime iniziative in programma.

Per visionare il programma dettagliato e per iscriversi https://bec.iaccse.com/meet-us/