Stefania Poli (JAS USA) ospite a Sportello Economy

Una tre giorni di incontri online, dal 21 al 23 aprile, per aiutare le aziende italiane del settore arredo e agroalimentare, ad esplorare nuove opportunità di mercato e prospettive di internazionalizzazione. Questo è MeetUs l’iniziativa organizzata e promossa da Italy-America Chamber of Commerce Southeast (IACCSE).

La prima giornata del 21 (per visionare il programma dettagliato e per iscriversi https://bec.iaccse.com/meet-us/ ) vedrà tra i protagonisti Stefania Poli, Route Development Manager, Italy -Southeast Region, JAS USA (Atlanta) che intervenuta alla trasmissione di approfondimento Sportello Economy, ci ha dato delle anticipazioni parlando di export in un paese vasto come gli Stati Uniti e delle difficoltà riscontrate durante la pandemia.