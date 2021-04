Private equity e venture capital, più raccolta nel 2020

Private equity e venture capital: nel 2020 è cresciuta la raccolta ma la pandemia ha ridotto l’ammontare investito. E’ uno dei risultati emersi dall’analisi condotta da Aifi

(Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), in collaborazione con PwC-Deals sul mercato italiano del capitale di rischio. La raccolta di private equity e venture capital è stata pari a 2.612 milioni di euro, di cui 2.072 milioni di euro reperiti sul mercato (con una crescita complessiva del 64%); l’ammontare investito (private equity, venture capital e infrastrutture): 6.597 milioni di euro, in diminuzione del 9% rispetto all’anno precedente (7.223 milioni di euro). Se si escludono le infrastrutture, l’ammontare è stato pari a 5.275 milioni di euro, in calo rispetto al 2019 (6.713 milioni di euro); il numero di operazioni (private equity, venture capital e infrastrutture) è salito a 471 rispetto alle 370 del 2019 (+27%). Il lavoro di early stage primo per numero di operazioni è salito a 306 deal (+82% rispetto al 2019); in crescita anche l’ammontare, pari a 378 milioni di euro, +40% rispetto ai dodici mesi precedenti (270 milioni di euro). In calo il numero dei disinvestimenti con 81 dismissioni (-39%) per un controvalore al costo pari a 1.594 milioni di euro (-28%).

“Nell’anno della pandemia il mercato del private capital italiano ha tenuto; la raccolta è cresciuta anche grazie al maggiore apporto dei privati – afferma Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Aifi - Cresce il comparto delle infrastrutture, grande obiettivo per il rilancio del Paese; da rilevare che nel 2020 oltre il 50% degli investimenti hanno riguardato imprese che per la prima volta si sono aperte a un private equity. Il rovescio della medaglia è però un crollo dell’expansion, attività che più servirebbe in questo momento per il supporto alla tenuta delle imprese. Occorre infine investire sui fondi di turnaround che potrebbero permettere a molte aziende di non chiudere ma, anzi, di ripartire con una nuova governance e nuovi obiettivi ritornando sul mercato più forti e strutturate”. “Dopo un primo semestre particolarmente impattato dalla pandemia si è vista una forte ripresa nel secondo semestre 2020 con investimenti in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente - commenta Francesco Giordano, Partner di PwC Italia–Deals - Il trend è molto positivo, segno che, dopo un primo periodo di adattamento, gli operatori di Private Equity hanno ripreso la loro attività a pieno ritmo”.