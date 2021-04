Prezzi in su negli Usa, torna la paura dell’inflazione

I prezzi dei beni e dei servizi statunitensi sono aumentati il mese scorso al ritmo più veloce in otto anni - e ora gli investitori sono nervosi perché la banca centrale statunitense di fronte a questi dati potrebbe staccare del tutto la spina del sostegno economico.

Il mese scorso il governo degli Stati Uniti ha intensificato il suo aiuto per i contribuenti americani, riportando i conti bancari della nazione indietro dal baratro con alcuni assegni di stimolo molto necessari. Quindi, con più denaro libero in giro, non è una grande sorpresa che l'inflazione sia in aumento: i prezzi sono saliti più del previsto dello 0,6% a marzo rispetto al mese precedente, e del 2,6% rispetto a un anno prima - superando l'obiettivo della Federal Reserve (la Fed). Molti economisti si aspettano che questa cifra raggiunga il 4% tra non molto, e se si trasformi da un picco una tantum a una tendenza a spirale, potrebbero esserci grossi problemi...

La Fed ha sostenuto i prezzi delle azioni e delle obbligazioni per più di un decennio. Quindi l'ultima cosa che la banca centrale vuole è una ripetizione del "taper tantrum" del 2013, quando il minimo indizio che avrebbe ridotto il suo sostegno ha mandato ondate di panico attraverso i mercati. Questo è anche il motivo per cui ora insiste sul fatto che non toccherà i tassi di interesse - i freni dell'economia - fino a quando l'inflazione statunitense non raggiungerà una media del 2% per un periodo di tempo prolungato, non solo un mese o due. Queste rassicurazioni non sembrano aver funzionato, attenzione: la possibilità di un taper tantrum è in cima a un sondaggio della Bank of America sulle maggiori preoccupazioni degli investitori martedì.

Un funzionario della Fed ha mostrato la sua mano questa settimana, dicendo che tre quarti degli americani avrebbero bisogno di essere vaccinati prima che la banca centrale possa anche solo pensare di ritirare il sostegno economico. Se non altro, quindi, la sospensione di questa settimana del vaccino Johnson & Johnson potrebbe comprare agli investitori ansiosi di inflazione un po' più di tempo per salvaguardare i loro portafogli.