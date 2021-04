Microsoft, blitz nell’intelligenza artificiale sanitaria

Microsoft ha annunciato di star comprando la società di riconoscimento vocale Nuance Communications. Il colosso fondato da Bill Gates è un “big player” in tanti settori, dal cloud computing ai videogiochi, ma ora il gigante tecnologico si è trovato un nuovo giocattolo versatissimo nell’intelligenza artificiale sanitaria. Nuance è meglio conosciuta per aver creato la tecnologia di riconoscimento vocale che è andata in Siri di Apple, ma da allora ha focalizzato la sua attenzione su strumenti che trascrivono le discussioni medico-paziente, integrandole nelle loro cartelle cliniche, e aiutano a prevedere le esigenze future di quei pazienti.

Secondo quanto riferito, Microsoft sta pagando 56 dollari per azione per Nuance - il 23% in più rispetto al prezzo delle azioni della società appena prima che l'accordo fosse annunciato. Questo valuterebbe Nuance a 16 miliardi di dollari, rendendo l'acquisizione la seconda più grande di Microsoft dopo il suo acquisto di LinkedIn nel 2016. E Microsoft non ha ancora finito: il gigante tecnologico è in trattative per acquistare la piattaforma di chat per videogiochi Discord, e ha avvicinato TikTok e Pinterest nell'ultimo anno.

Microsoft ha individuato il prossimo settore ad alta crescita? Quella valutazione di 16 miliardi di dollari arriva a più di 10 volte le vendite di Nuance l'anno scorso, quindi l'accordo non è esattamente economico. Ma Microsoft sembra aver notato che il settore sanitario non si sta digitalizzando così velocemente come, ad esempio, il commercio al dettaglio e le banche, e sta cercando di fare delle incursioni da un po' di tempo. Ora, con Nuance al suo fianco, potrebbe essere in grado di trarre pieno vantaggio da tutta quella crescita non sfruttata.

I regolatori antitrust non vorranno vedere un'azienda che domina la tecnologia in un settore così sensibile come l'assistenza sanitaria, gli investitori potrebbero volere che Microsoft stia molto attenta alle sue ambizioni. Di recente è stato ricordato loro quanto possa essere costoso mettersi dalla parte dei regolatori, dopo tutto: il gigante cinese dell'e-commerce Alibaba ha appena ricevuto una multa di 2,8 miliardi di dollari - il 4% delle sue entrate del 2019 - per pratiche anticoncorrenziali.