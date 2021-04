La resistenza della Svezia contro chiusure e mascherine

In un tetro pomeriggio di marzo 2020, Angelica Jularbo, un'infermiera, era nel suo ufficio in una scuola superiore di Stoccolma, quando uno dei suoi studenti entrò lamentandosi di un mal di testa. Jularbo, madre di quattro figli, dimostrò il mix di severità e calore che ci si aspetta da un'infermiera. Nel mese precedente, il covid-19 aveva iniziato a dilagare in tutta Europa, ma le scuole svedesi erano rimaste aperte. Mentre Jularbo si chinava per prendere la temperatura dello studente, quest'ultimo tossì e poi disse: "Oh, forse dovrei dirle che al mio compagno è stata diagnosticata il coronavirus". Jularbo ordinò allo studente di andare a casa immediatamente. "Non tornare in classe a prendere la borsa", disse. "Te la faremo portare da qualcuno".

Quattro giorni dopo, Jularbo si svegliò con la febbre e un mal di testa lancinante. "Capisco perché le persone che sono veramente malate, o le persone che hanno dolori atroci, dicono: 'Voglio solo morire'", mi disse. Era così stanca che non potè lasciare la sua stanza per diversi giorni. Una mattina, ha fatto il tè e si è seduta sul divano, determinata a vedere i suoi figli andare a scuola; si è svegliata al suono del loro ritorno a casa, con il tè fresco sul tavolo. Dopo nove giorni, gli ultimi due senza sintomi, è tornata al lavoro. Ma una settimana dopo il mal di testa e la febbre tornarono. Si chiuse nel suo ufficio per evitare di esporre qualcuno. "Avevo tanta, tanta paura di aver fatto ammalare qualcun altro in ufficio", ha detto.

La malattia di Jularbo è arrivata in un momento cruciale per la Svezia. Mentre le chiusure, i coprifuoco e i divieti di viaggio venivano introdotti nel resto del mondo, i ristoranti, i negozi, i bar, i musei, gli asili e le scuole elementari svedesi sono rimasti aperti. Le persone sono state incoraggiate a lavorare da casa e a ridurre gli spostamenti, ma entrambi erano facoltativi. Le mascherine non erano raccomandate e rimasero rare. Le famiglie potevano mescolarsi; fino alla fine di marzo, anche le feste fino a cinquecento persone erano permesse.

L'uomo dietro la risposta svedese al coronavirus è Anders Tegnell, il capo epidemiologo del paese. Tegnell ha lavorato in Zaire durante l'epidemia di Ebola del 1995, e poi ha servito come esperto di malattie infettive per l'Unione europea prima di essere assunto dall'agenzia svedese per la salute pubblica, nel 2013. La costituzione svedese dà alle agenzie governative una straordinaria indipendenza, così Tegnell e l'agenzia di salute pubblica hanno guidato gran parte della risposta al coronavirus e, costituzionalmente, il governo ha poco potere di imporre restrizioni.

Tegnell, che è sessantaquattrenne e alto, con occhiali rotondi, ha spesso detto che le chiusure non sono supportate dalla scienza e che le prove sull’utilità dell'uso della mascherina sono "deboli". La sua posizione è un sorprendente allontanamento dal consenso scientifico, ma egli sostiene che se altri paesi fossero guidati da esperti piuttosto che da politici, più nazioni avrebbero politiche come quella svedese.

Il mondo è rimasto a bocca aperta. I liberali americani erano scioccati che il paese di Greta Thunberg potesse sembrare così scientificamente arretrato. Gli attivisti di destra in Minnesota hanno esposto cartelli durante le proteste contro l'isolamento con la scritta "Be Like Sweden". All'interno del paese, Tegnell è diventato un'icona dell'eccezionalismo svedese, ritenuto ragionevole, equilibrato e razionale. I sostenitori lo hanno lodato per non aver ceduto al panico politico. Indossare una maschera in Svezia era a volte visto come un segno di essere anti-scienza.

Jularbo ha molti amici e colleghi che hanno contratto il covid-19, e il suo caso era grave. Ma l'ho incontrata nel "Anders Tegnell Fan Club" su Facebook, che contiene moltissimi omaggi multimediali: magliette con la sua faccia, una statuetta di cioccolato a sua immagine, un poster con la sua faccia sopra le parole "Lavati le mani". "Preferisco avere esperti medici che prendono le decisioni invece di un primo ministro che non sa, scusatemi, un cazzo, di salute e di questioni mediche", mi ha detto Jularbo.

Non è l'unica persona del gruppo ad aver contratto il coronavirus. Staffan Hugemark, un cinquantatreenne che lavora in una società di software, si è ammalato insieme alla sua famiglia dopo essere tornato da una settimana bianca nel nord Italia. Tuttavia, di recente ha avuto un litigio con un vecchio amico che non era d'accordo con la politica svedese. "La gente guarda la Svezia e pensa che qui sia un disastro, ma non è così", ha detto. Viktoria Ellénius, una ex estetista di quarantasette anni, si è ammalata all'inizio della pandemia e non ha potuto lavorare per settimane, il che le ha fatto perdere la sua attività di cura della pelle; non ha potuto fare un test, ma pensa di avere il Covid-19. Ciononostante, crede che le politiche di Tegnell abbiano salvato il paese dai costi di un blocco, compresi i danni economici e la depressione diffusa. "All'inizio non mi piaceva Anders Tegnell", ha detto. "Ma più ho sentito parlare di lui, più il tempo è passato, più lo amo".

Jularbo ora lavora con i pazienti di covid-19 a lungo raggio nell'unità di riabilitazione di un ospedale di Eskilstuna, settanta miglia a ovest di Stoccolma. Lei stessa soffre di sintomi a lungo termine, compresa la stanchezza persistente. "Non sono mai stata così stanca", mi ha detto. "La mia sveglia suona, ed è come sparami. Non mi importa se i miei figli arrivano a scuola in tempo. Non mi importa di niente". Eppure, è orgogliosa di come l'agenzia della sanità pubblica svedese ha gestito la pandemia. "Sono stati bravi. Non sono andati in giro ad ascoltare quello che fanno tutti gli altri", ha detto. Quest'inverno mi ha scritto: "Sono più preoccupata per te che vivi negli Stati Uniti. La pandemia sta colpendo duro".

La maggior parte delle mattine, mio marito, che è svedese, fa FaceTime con i suoi amici o familiari in Svezia. All'inizio della pandemia, le chiamate sembravano finestre su vite ordinarie, in gran parte ininterrotte. I bambini avevano feste di compleanno e pigiama party. Gli adulti si sono incontrati in ristoranti e bar. Un amico ha mandato un video di una lezione di ginnastica a Stoccolma: venti persone che respiravano pesantemente in una stanza senza finestre. Mio suocero è sulla settantina e ha una grave malattia polmonare, il che significa che se viene infettato dal covid-19, è più probabile che sia fatale. Ma mentre io e mio marito, in California, siamo rimasti a casa, lui e mia suocera uscivano ancora a fare shopping e a vedere gli amici senza indossare maschere. Non sono persone sconsiderate o disinformate. Mio suocero è un ingegnere in pensione che legge il giornale ogni mattina, e siamo quasi sempre d'accordo sulla politica. Eppure ogni volta che abbiamo suggerito che forse dovrebbero indossare delle mascherine quando vanno, per esempio, in un bar, siamo stati accolti con cortese scetticismo. Mio suocero ha recentemente discusso di maschere con il suo medico dei polmoni, un medico anziano in uno dei migliori ospedali del paese, il cui consiglio era che l'unica ragione per cui uno potrebbe considerare di indossarne una era che le altre persone penserebbero che sei malato e ti darebbero più spazio. Questa era la filosofia adottata dai miei suoceri.

Una persona sana "non può indossare una mascherina in Svezia", mi ha detto mia suocera in ottobre. "La gente ti guarderà come se fossi una persona molto strana". L'agenzia sanitaria svedese ha comunicato al pubblico che non ci sono prove sufficienti che le mascherine prevengano le trasmissioni, che sono spesso usate in modo scorretto, e che potrebbero essere usate come una scusa per non distanziarsi correttamente, il che sarebbe dannoso.

Tegnell ha introdotto l'approccio light-touch del paese alla pandemia a marzo, mentre i casi stavano montando. Le e-mail interne ottenute dal giornalista freelance Emanuel Karlsten mostrano che il governo ha almeno considerato se la strategia potrebbe portare a un'immunità più diffusa. In uno scambio di e-mail tra Tegnell e il capo dell'agenzia finlandese per la salute pubblica, il 14 e 15 marzo, Tegnell ha suggerito che tenere le scuole aperte potrebbe aiutare i giovani e i sani a sviluppare prima l'immunità. I suoi colleghi finlandesi hanno notato che i loro modelli hanno trovato che la chiusura delle scuole avrebbe diminuito il tasso di infezione tra gli anziani del dieci per cento. Tegnell ha risposto: "Il dieci per cento potrebbe valere la pena?".

Tuttavia, la Svezia sembra aver deciso la sua strategia finale principalmente attraverso un mix di conclusioni scientifiche non ortodosse e pragmatismo. Nessun epidemiologo pensava che l'autoisolamento dovesse essere una soluzione a lungo termine.

"L'isolamento è una misura temporanea che si fa per guadagnare tempo", mi ha detto David Nabarro, un consigliere di lunga data delle Nazioni Unite e uno degli inviati speciali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul covid-19. Ma la maggior parte dei paesi non sono stati in grado di tenere il virus sotto controllo e hanno deciso di lasciare le chiusure in vigore fino a quando un vaccino è diventato disponibile. Questo sembrava insostenibile per Tegnell. Si è anche sottratto alle maschere. Un anno fa, c'erano pochi studi che misuravano direttamente l'impatto delle maschere sulle emissioni di particelle virali e sulla diffusione del virus nella comunità, e gli esperimenti controllati erano difficili da condurre, per ragioni logistiche ed etiche. Nel corso della pandemia, le prove a sostegno delle maschere si sono accumulate. Un'analisi dei mandati per le maschere nelle città tedesche ha scoperto che potrebbero aver ridotto le infezioni da covid-19 di circa il quarantacinque per cento.

Un altro studio ha esaminato gli Stati Uniti con i mandati per le maschere e ha scoperto che la crescita giornaliera delle infezioni era inferiore del due per cento negli stati in cui un mandato per le maschere era in vigore da alcune settimane. Nell'aprile del 2020, la W.H.O., i Centers for Disease Control e altri gruppi decisero che c'erano abbastanza prove e raccomandarono la copertura del viso. Eppure Tegnell è rimasto insoddisfatto. Nell'aprile 2020, ha scritto una lettera al Centro Europeo per il Controllo delle Malattie sollecitando contro una raccomandazione di maschera, dicendo: "L'argomento e l'evidenza di un effetto della copertura del viso per limitare la diffusione da persone asintomatiche non è chiaro. . . . Gli argomenti contro sono almeno altrettanto convincenti".

