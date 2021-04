Il boom delle Spac sembra essere al declino, anzi no

Il boom delle special-purpose acquisition companies (Spacs) è a rischio di esaurirsi a Wall Street: gli investitori hanno smesso di dare alle "società di assegni in bianco". Le Spac, si sa, sono società di comodo quotate che si fondono con società non quotate per accelerare il loro arrivo sul mercato azionario e sono state molto popolari tra gli investitori negli ultimi mesi. Così popolari, infatti, che il numero di Spac che si sono quotate in Borsa lo scorso trimestre, così come l'importo che hanno raccolto dagli investitori, ha superato i grandi totali dello scorso anno.

Ma gli investitori privati stanno cominciando ad essere sopraffatti dall'enorme numero di opportunità. Le Spac, dopo tutto, non si limitano a raccogliere denaro dagli investitori pubblici quando si quotano in borsa per la prima volta: in genere si rivolgono alle istituzioni per ottenere più denaro una volta che hanno identificato l'azienda con cui vogliono fondersi. Ora, però, si dice che le Spac stiano lottando per trovare quegli investitori, che vogliono fare solo tanti affari alla volta. E si vede: ci sono stati solo quattro lanci di Spac nella prima settimana di aprile - in calo rispetto ai 41 della prima settimana di marzo.

I regolatori statunitensi probabilmente non stanno aiutando le cose: avevano già consigliato agli investitori di non comprare Spac basate sulle sponsorizzazioni delle celebrità, e hanno condiviso le loro preoccupazioni sull'insider trading e la mancanza di ricerca da parte dei dirigenti SPAC. E la settimana scorsa hanno davvero dato un calcio all'avvio, sostenendo che le alte proiezioni di crescita delle imprese Spac sono "sopravvalutate nel migliore dei casi, e potenzialmente seriamente fuorvianti nel peggiore". Ma secondo il Financial Times, la società di servizi di ride-hailing e di pagamento Grab è pronta a quotarsi tramite una Spac che valuterebbe la startup più preziosa del sud-est asiatico a 35 miliardi di dollari - rendendola la più grande fusione Spac di sempre.