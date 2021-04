Delta Air Lines, perdite-monstre ma ripresa in vista

Delta Air Lines ha riportato la sua quinta perdita trimestrale di fila nel primo trimestre del 2021 eppure ritiene che la fase negativa volga al termine. La più grande compagnia aerea del mondo ha accusato la ripresa del coronavirus e delle connesse restrizioni di viaggio dei primi mesi dell’anno. E gli investitori non sono rimasti sorpresi quando Delta ha riportato una perdita di 1,2 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre. Ma alla fine hanno avuto qualche buona notizia: le prenotazioni sono state in salita e Delta anche iniziato a generare cassa di nuovo per la prima volta in un anno il mese scorso.

Questo è arrivato come un sollievo per la compagnia aerea, che ora pensa di aver ufficialmente girato l'angolo. E con le sue prenotazioni domestiche per il tempo libero all'85% dei livelli pre-pandemia, potrebbe avere ragione. Così, anche se i viaggi internazionali e d'affari sono un po' lontani dal tornare alla normalità, la compagnia aerea è stata disposta a raddoppiare: ha mantenuto la sua precedente previsione di fare profitto nel terzo trimestre dell'anno.

Delta sta aumentando in modo massiccio la sua capacità in previsione di un'estate di grandi dimensioni, e non è l'unica: American Airlines sta progettando di offrire il 90% della capacità di posti interni che aveva prima della pandemia. Combinate questo con l'arrivo di due nuove compagnie aeree a basso costo - Avelo e Breeze Airway - che stanno iniziando i voli negli Stati Uniti quest'anno, e la concorrenza nel settore potrebbe essere in procinto di diventare calda calda calda questa estate.

Poi di nuovo, ci sono più che abbastanza clienti dai piedi pruriginosi per andare in giro - soprattutto ora che hanno un assegno di stimolo del governo di 1.400 dollari che brucia nella loro tasca. Se ne hanno ancora, cioè: i nuovi dati usciti giovedì hanno mostrato che le vendite al dettaglio degli Stati Uniti sono aumentate di quasi il 10% a marzo, suggerendo che molti consumatori se li sono già spesi.