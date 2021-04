BlackRock sbanca il mercato e va a quota 9000

BlackRock - la più grande società d'investimento del mondo - ha riportato guadagni migliori del previsto nel primo trimestre del 2021: gli investitori hanno affidato al colosso una cifra record da 172 miliardi di dollari - in particolare nei fondi obbligazionari, che hanno beneficiato di rendimenti più elevati. Aggiungete l'aumento dei mercati azionari che ha spinto in alto il valore degli investimenti dell'azienda, ed ecco che la quantità di denaro sotto la gestione di BlackRock ha raggiunto il record di 9.000 miliardi di dollari. E dal momento che l'azienda fa la maggior parte dei suoi soldi con le commissioni che incassa su quel piatto, il massimo storico ha guidato un salto del 17% nel profitto dello scorso trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - così come un altro record per il prezzo delle azioni dell'azienda.

BlackRock è il più grande fornitore al mondo di fondi negoziati in borsa (ETF), che seguono passivamente i vari panieri di investimenti azionari. Ma l'azienda sta anche lavorando duramente per attrarre più investitori alla sua linea di fondi "gestiti attivamente", che - dato il costante ritocco che richiedono ai gestori di fondi - fanno guadagnare all'azienda commissioni più laute. Questa strategia sembra pagare: un terzo del denaro investito con BlackRock lo scorso trimestre è andato in fondi a gestione attiva.

Eppure, il business ETF di BlackRock - che, insieme a quello di Vanguard e State Street, è uno dei più grandi al mondo - è una priorità come sempre. Questo è particolarmente vero perché gli investitori hanno ammassato un trilione di dollari di nuovo denaro negli ETF negli ultimi 12 mesi. Ma un pensiero va anche inviato ai loro concorrenti più piccoli, che si stanno fondendo per evitare di essere schiacciati dai tre grandi. Un esempio per tutti: i gestori di fondi francesi Amundi e Lyxor hanno deciso di unirsi la scorsa settimana, creando quello che sarà il secondo più grande player di ETF in Europa.