Mercedes-Benz Classe C: come cambia la nuova Baby Benz

Si aggiorna completamente la Mercedes-Benz Classe C, la Baby Benz che tra variante berlina e station wagon ha segnato numeri record in termini di vendite negli ultimi anni. Tante novità a livello tecnologico e profondi cambiamenti anche sul fronte motori, con l’arrivo dell’elettrificazione.

Si parte dal Diesel abbinato al mild hybrid 48 V con alternatore-starter integrato (ISG), che genera una potenza di 200 CV per la 220 d e di 265 CV per la 300 d. A seguire, troviamo i motori plug-in di quarta generazione, disponibili in abbinamento al propulsore 2 litri benzina e, in futuro, anche al Diesel. La trazione elettrica ha una potenza pari a 129 CV e permette di guidare a emissioni zero per circa 100 chilometri. A richiesta, è possibile scegliere l’asse posteriore sterzante che, attraverso un angolo di 2,5°, permette di ridurre il diametro di sterzata di 43 cm.Le dimensioni crescono leggermente in larghezza e lunghezza, ma l’altezza diminuisce, mentre a livello estetico, la Classe C è stata rivisitata sul piano del design, pur mantenendo una chiave classica. Le novità tecnologiche sono all’interno dell’abitacolo, dove il protagonista è il sistema di infotainment MBUX, arrivato alla seconda generazione, che sfrutta uno schermo per il quadro strumenti da 12,3 pollici e un display centrale a sviluppo verticale da 11,9 pollici.