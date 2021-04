Fiat e-Ducato: il veicolo commerciale diventa elettrico

È arrivato sul mercato il tanto atteso modello full electric di Fiat Professional pensato sia per il trasporto di persone sia per il trasporto merci, per il primo e l’ultimo miglio.

Fiat E-Ducato si propone con una gamma completa che vede più versioni disponibili non solo a livello di allestimenti, ma anche di dimensioni delle batterie, con percorrenze che variano da un minimo di 235 a un massimo di 370 chilometri (WLTP). Rimane “intatto” il punto forte di E-Ducato che lo lega alla versione endotermica, cioè la volumetria, che è da best in class (da 10 a 17 metri quadri) per una portata che raggiunge il valore di 1.910 chilogrammi.

La ricarica varia al variare del caricabatterie fornito dalla Casa: si parla di corrente alternata (AC) da 6,7 kW, 11 kW e 22 kW, con la possibilità di avere Fast Charge in DC, combinabile con tutti e 3 i caricabatterie AC. La gamma comprende le versioni Van (da 10 a 17 m3), le 4 differenti versioni di E-Ducato Cabinati disponibili in 4 lunghezze e, non ultimo, l’E-Ducato per il trasporto persone. Sono 8 gli anni o 160.000 km di garanzia per la batteria da 47 Kwh e 10 anni o 220.000 km per la batteria 79 Kwh.