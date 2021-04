Audi e-tron GT: la più potente di sempre è a batteria

Tolti i veli alla nuova Audi e-tron GT, la più potente di sempre, nonché la prima gran turismo a batteria che proietta sempre più la Casa dei quattro anelli nel futuro elettrificato. Diversa la potenza delle due versioni, entrambe dotate di due motori, uno per asse e della trazione integrale quattro. L’Audi e-tron GT quattro propone un motore elettrico all’anteriore da 238 CV e uno al posteriore di 435 CV (476 CV di potenza combinata e modalità Boost per 530 CV). La top di gamma RS e-tron GT, invece, mantiene lo stesso motore all’anteriore, mentre il posteriore eroga 456 CV, per una potenza di sistema di 598 CV (646 con il Boost). Audi e-tron GT è lunga 4,99 metri ed è la prima a introdurre stilemi che rivedremo sui prossimi modelli a zero emissioni della Casa tedesca, tra cui: cerchi di dimensioni generose, fino a 21”, silhouette molto bassa e passo lungo, oltre a un Cx di 0,24, grazie a prese attive, spoiler posteriore estraibile e sottoscocca carenato. All’interno troviamo nuovi materiali eco sostenibili, l’Audi Virtual Cockpit Plus con risoluzione Full HD da 12,3”, nonché il display MMI Touch da 10,1”con sistema di infotainment MIB 3.