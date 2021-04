C’era una volta un tempo in cui esistevano i poteri forti e il più forte di tutti era la Fiat di Agnelli & Romiti. Lo stile dell’Avvocato e del Dottore sono rimasti da allora inimitabili, malgrado milioni di tentativi velleitari e senza futuro. Quegli abiti perfetti di taglio, la falcata netta eppure soave, un modo di parlare mai sopra le righe definivano quei capitani coraggiosi che fino all’avvento di Mario Draghi erano spariti dalla scena finanziaria. Era un mondo elegante che comunicava attraverso gente che aveva stile.

Personalmente ricordo la bellezza di Noris Morano e la sua sapienza nel gestire cose complesse in modo semplice e perfino accattivante. Per molto tempo, dopo la fine di “quella” Fiat, a comunicare c’erano soltanto maschi e spesso senza neanche troppa classe. È per questo che il mondo giornalistico (non solo romano) ha accolto con gioia l’arrivo di Paola Ansuini, portavoce di Draghi a palazzo Chigi, donna di capacità e misura che ha già dimostrato come si fa (bene e senza esagerare). Paola, come ricorda Ettore Maria Colombo, ama Bach e adora parlare in inglese.

Dal ministro del Tesoro Daniele Franco arriva un’altra ex Bankitalia, la bionda Antonella Dragotto. Antonella ha scritto un libro con la brava Janina Landau responsabile della sede romana di Class Cnbc dal titolo “Comunicatrici”.

Iva Garibaldi, giornalista tosta e sorridente, per anni capo ufficio stampa della Lega e ombra di Matteo Salvini, segue il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, mentre da Erika Stefani (ministro della Disabilità) arriva un’altra bravissima, Cinzia Iovino. La fascinosa Raffaella Calandra è con il Guardasigilli Marta Cartabia; ex vicedirettore della Scuola di giornalismo Walter Tobagi e inviata di giudiziaria di Radio 24, la Calandra è una di quelle che non gira intorno alle cose. Se è sì è sì, altrimenti niente. La valanga rosa delle comunicatrici del governo Draghi (la lista è incompleta) si ispira complessivamente allo stile del premier, asciutto e rigoroso ma con il sorriso sulle labbra.

Tutte molto chic, chi in pantaloni, altre in tailleur, borse firmate e tacco 12, ricordano un tempo in cui eravamo tutti più seri ed eleganti. Tempo bello che forse, per ora, un po’ è tornato . L’importante, come annota Prima comunicazione, è che siano molte di più le donne impegnate ad interfacciarsi con la stampa e che dunque la “narrazione” di questo esecutivo Draghi sia opera loro. Non è solo per difendere un punto di vista “di genere”; le donne, noi donne, sappiamo essere più articolate e abbiamo registri molteplici in situazioni complesse come questa attuale legata alla pandemia Covid 19.

E gli uomini intelligenti come il premier sanno che fidarsi di alcune (le migliori, of course) è una scommessa vinta in partenza . Siete d’accordo?