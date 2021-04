Si terrà domani venerdì 16 aprile dalle ore 10.30 l’evento online: “ITALIA 2021, le sfide della pubblica amministrazione”, promosso dalla Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (FLP).

Diviso in due talk per approfondire il ruolo e le trasformazioni che interesserà la Pubblica Amministrazione in questa nuova fase che si sta aprendo: digitalizzazione, Recovery fund e ripresa economica sono la cornice all'interno della quale la PA deve saper trovare il suo spazio e dare il suo contributo.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook di FLP

https://www.facebook.com/federazionelavoratoripubblicifunzionipubbliche

PROGRAMMA

Dalle 10.30 alle 11.30

Il ruolo centrale della PA nella ripresa economica del Paese

Riorganizzazione, digitalizzazione, nuove competenze

Analisi di scenario

Giuseppe Colombo - Business editor Huffington Post

Saluti istituzionali

Renato Brunetta - Ministro per la Pubblica Amministrazione

Interventi

Marco Carlomagno - Segretario Generale FLP

Assuntela Messina - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Innovazione tecnologica

Pasquale Tridico - Presidente INPS

Antonio Naddeo - Presidente ARAN

Pietro Azzara - Presidente Italia4Blockchain

Modera

Andrea Bassi - Giornalista il Messaggero

Dalle 11.30 alle 12.30

Recovery Fund & Pubblica Amministrazione

Qualità della progettazione, semplificazione, innovazione

Analisi di scenario

Giuseppe Colombo - Business editor Huffington Post

Interventi

Domenico De Masi - Sociologo

Fabio Massimo Castaldo - Vice Presidente Parlamento Europeo

Vincenzo Amendola - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli Affari Europei

Ernesto Maria Ruffini - Direttore Agenzia delle Entrate

Gianni Pittella - Senatore PD Membro Commissione Finanze e Tesoro Senato della Repubblica

Mattia Fantinati - Deputato M5S Membro Commissione Esteri Camera dei Deputati

Walter Rizzetto - Deputato FdI Membro Commissione Lavoro Camera dei Deputati

Vincenzo Patricelli - Dirigente FLP

Modera

Andrea Pancani - Vicedirettore La7