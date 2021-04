La scuola che respira prepara i geni del futuro

Non solo “piccoli geni”, ma semplicemente bambini felici di andare e stare a scuola: felici di imparare, giocare, costruire, vivere in un ambiente sano, ricco di stimoli, inclusivo e salubre. Perché chi l’ha detto, che la scuola deve essere ancora oggi, nel 2021, “solo” un posto dove apprendere nozioni e non un luogo dove, piuttosto, ricreare un piccolo mondo per essere pronti a vivere pienamente tutto quello che c’è fuori, essendo in grado fin da piccoli di dare il proprio contributo?

Ed ecco che il sogno di generazioni di genitori è la mission di Little Genius International, scuola internazionale del circuito Cambridge International Schools Università di Cambridge, che ha sede a Frascati e che offre dal 2005 un’istruzione di alta qualità a bambini dai 2 agli 11 anni, garantendo loro un’educazione che enfatizza e incoraggia l’analisi critica, il pensiero creativo, l’opportunità e la libertà di pensiero, iniziando o migliorando la lingua inglese nei bambini a qualsiasi livello.

Una scuola che ha sede in un “edificio che respira” unico in Italia, fortemente voluto dal board: «L’edificio che ospita la nostra scuola» spiega Nicola Christian Rinaldi, uno dei fondatori «nasce dal sogno di realizzare una struttura in linea con l’architettura organica e bioclimatica. L’idea fondante è quella di raggiungere una profonda armonia tra attività antropica e natura, uno spazio per la vita libera, creativa, gioiosa e sociale dell’uomo che si sviluppi con amore, verità e libertà in continuità organica ed ecosostenibile dall’interno all’esterno, “ad intra ad extra”».

Inoltre, la scuola applica il metodo educativo Ice (Infinite Child Evolution) specifico ed esclusivo per le generazioni di nativi digitali, con l’etica e l’educazione civica al centro del rapporto bambino-società. Questa metodologia richiede che il programma educativo sia in costante evoluzione, proprio per poterlo mantenere aggiornato con gli sviluppi di pensiero, le innovazioni e le visioni per il futuro: «Proprio come l’acqua e il ghiaccio cambia continuamente forma in risposta all’ambiente» prosegue Rinaldi «il metodo Icerappresenta un sistema di insegnamento senza tempo. Si adatta, oltrepassando i tradizionali “metodi statici” di istruzione formale, cambiando e adattandosi in risposta all’ambiente e alle caratteristiche della persona destinataria del processo educativo. Il metodo applicato lascia un ricordo nel soggetto educato, proprio come l’acqua conserva memoria degli stati che attraversa».

Non stupisce, viste quanto detto fin qui, che Little Genius International sia dal 2014 una Benefit Corporation e dal 2016 un Società Benefit, cioè un’azienda che eccelle nei risultati sul piano ambientale e sociale, mantenendo un rapporto di correttezza e trasparenza con tutti i suoi stakeholders, siano essi clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori «La scuola nasce con un dna da società Benefit ante litteram» conclude Rinaldi «con la convinzione che, in un contesto di forte contrazione del welfare di Stato, l’educazione sia il miglior strumento per diffondere pratiche di basso impatto ambientale e alto impatto sociale in positivo».

E per il futuro sono già pronte molte nuove idee: Little Genius International mira infatti a espandere il business aziendale nella direzione della ricerca, dello sviluppo, del trasferimento e della commercializzazione di metodologie e strumenti innovativi e ad elevato impatto sociale per il mercato education. In un’ottica non più e non solo legata alla realizzazione di nuovi siti scolastici, ma diretta alla diffusione di metodi e strumenti innovativi sui quali consolidare il vantaggio competitivo che, in prospettiva, consentirà di oltrepassare i confini nazionali.



www.littlegenius.school