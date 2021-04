“Il modo ancor m’offende”, perché tutte le volte che Vincenzo De Luca parla ti chiedi sempre se sia lui o Crozza che lo imita. E quindi, davvero: il modo con cui De Luca si esprime, questo perenne tono di sfida autonomista con cui il presidente della giunta regionale campana – aggiungere “del Pd” serve solo per sottolineare quanto poco ormai quest’appartenenza significhi! – ha annunciato di volersene infischiare del piano vaccinale nazionale è un tono sbagliatissimo.

Però De Luca una questione giusta la pone. E’ del tutto evidente che le zone del nostro Paese a maggior vocazione turistica non possono sopportare un’altra stagione estiva dimezzata. E che esiste una logica economica nella quale vaccinare preferenzialmente gli operatori turistici li aiuterebbe ad accogliere più serenamente i turisti, proteggendosi da eventuali contagi e insieme non contagiandosi.

La priorità anagrafica d’altra parte è e resta l’obiettivo primario. Se non si proteggono gli anziani, la mortalità non cala. Si tratta della pelle dei cittadini, non di tintarella né di cassa integrazione: la vita e la morte. Quindi, fa bene il governo a rintuzzare la provocazione della Campania.

Dove sbaglia però anche l’esecutivo? A non aver ancora trovato risposte forti alla crisi anch’essa quasi mortale – morte economica, ma a volte da quella deriva anche la morte fisica – dei più deboli all'interno delle categorie colpite. Tutte quelle del turismo, sicuramente: che vanno aiutate concretamente, innanzitutto a suon di quattrini, tanti e subito. Draghi l’ha detto: “Non è il momento di prendere soldi, è il momento di darne”. Sante parole: li dia.

E se riuscisse a comprare vaccini in più di quelli mal negoziati dall’Unione Europea, li compri e li usi: magari anche a tutela delle categorie più colpite dalla crisi, e che più di altre hanno bisogno di ripartire.

Si dirà: come può l’Italia, indebitata com’è, spendere più soldi di quelli che ha già speso per comprare vaccini e sussidiare albergatori? Ma se questa è e resta la domanda, Draghi che lo abbiamo chiamato a fare?

Chiudere il 2021 al 160% di debito pubbico o al 170 che differenza fa, quando appena 5 anni fa i tedeschi pretendevano che anche l’Italia entro 20 anni rientrasse al 60%? Draghi a Palazzo Chigi, e magari domani al Quirinale, deve pur essere una garanzia sufficiente, altrimenti ci poteva pure tenere Conte.

Le percentuali macroeconomiche – innoridiscano pure i moralisti della moneta – sono come quella cosa che i sarti all’antica chiamano “il disturbo”: puoi tenerlo a destra o a sinistra dei pantaloni, come preferisci, basta decidere. Decidiamoci a salvare le piccome e medie imprese dell'economia sociale, altrimenti il Paese non riparte, e per salvarle spediamo, basta decidere: se è il momento di spendere soldi che non abbiamo, significa che è il momento di farcene dare. Se il Giappone vive benone da anni col 280% di debito, potremo ben arrivare al 170% anche noi.