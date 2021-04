Samsung vola con gli smartphone (e i microchip)

Il colosso coreano Samsung sta proiettando un salto del 44% nel profitto dell'ultimo trimestre, quanto gli analisti si aspettano. Questa impennata è probabilmente dovuta alle forti vendite di smartphone ed elettrodomestici, che hanno offerto ai clienti bloccati qualcosa per cui spendere i loro soldi in assenza di una vita sociale attiva.

Ma perché gli investitori di Samsung hanno buone ragioni per sentirsi positivi sulla redditività futura dell'azienda? Perché essa è innanzitutto il più grande produttore al mondo di chip di memoria, e questo è un buon business in cui essere al giorno d'oggi. C'è una carenza globale di semiconduttori a causa della forte domanda di qualsiasi cosa elettronica, e questo sta facendo salire i loro prezzi da marzo. E con la carenza prevista per altri due anni, i prezzi potrebbero salire ancora molto...

Il lancio dell'ultimo smartphone di Samsung a gennaio ha aumentato anche la sua quota di mercato, con le vendite dell'azienda che rappresentano il 23% del mercato globale degli smartphone nell'ultimo trimestre. Questo è in aumento rispetto al 16% del trimestre precedente, quando l'arci-rivale Apple ha conquistato il primo posto per la prima volta in quattro anni. LG Electronics, da parte sua, sembra stufa di essere il terzo incomodo in questa vicenda: il produttore ha annunciato lunedì che sta abbandonando del tutto il mercato degli smartphone per concentrarsi sui componenti per veicoli elettrici (EV). Questa potrebbe essere una mossa intelligente: il mercato EV sta appena decollando, mentre i dati recenti hanno mostrato un calo del 10% nel mercato globale degli smartphone lo scorso anno - il terzo calo di fila.