Il record di vaccinazioni del Connecticut (e i suoi perché)

Mentre la maggior parte degli Stati Uniti ha esteso l'ammissibilità al vaccino Covid ai lavoratori in prima linea e a quelli con indicazioni mediche, il Connecticut ha scelto una strada diversa: è passato a un approccio basato sull'età. Josh Geballe, direttore operativo dello Stato, dice che la decisione è stata controversa, ma ha contribuito a rendere il Connecticut un leader nazionale nelle vaccinazioni e probabilmente ha salvato delle vite.

“Mentre i vaccini Pfizer e Moderna si facevano strada attraverso gli studi clinici – ha spiegato – noi stavamo pianificando con i fornitori. Nel momento in cui hanno ricevuto l'autorizzazione per l'uso di emergenza, i fornitori erano stati già arruolati, formati e sono stati in grado di uscire dai cancelli velocemente. Nella prima ondata di vaccinazioni, l'approccio nazionale è stato relativamente coerente; si è concentrato sugli operatori sanitari, sui primi soccorritori medici e sulle strutture di assistenza a lungo termine. L'Operazione Velocità di curvatura del governo federale ha stipulato un contratto con CVS e Walgreens per somministrare i vaccini nelle case di cura. Mentre molti stati hanno avuto un approccio relativamente passivo a quel programma, abbiamo organizzato incontri regolari con CVS e Walgreens per aiutare a rimuovere le barriere e migliorare la loro capacità di muoversi rapidamente. Grazie a questo intervento, l'8 gennaio il Connecticut è diventato il primo stato della nazione a completare le vaccinazioni della prima dose in tutte le nostre case di cura.

Mentre procedevamo nei mesi di gennaio e febbraio, la definizione delle priorità è diventata più complicata. Le raccomandazioni del CDC e dell'Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) per le prossime fasi includevano lunghe liste di lavoratori in prima linea ed essenziali, così come due diverse liste di condizioni mediche che dovrebbero essere considerate per la priorità: una lista di condizioni che hanno dimostrato di aumentare il rischio di malattie gravi e un'altra lista di condizioni che potrebbero aumentare il rischio.

Due terzi o più dell'intera popolazione del Connecticut si qualificherebbero potenzialmente sotto le categorie raccomandate dal CDC. Si è quindi in una posizione in cui non si è davvero fatto molto per stabilire le priorità". Ci siamo resi conto che ci sarebbero state conseguenze non volute nel seguire quelle raccomandazioni. Due terzi o più dell'intera popolazione del Connecticut si qualificherebbero potenzialmente sotto quelle categorie. Ci si trova quindi in una posizione in cui non si è davvero fatto molto per stabilire le priorità.

Per esempio, le questioni che stavamo valutando includevano: Avete intenzione di richiedere una prova di idoneità basata sulle condizioni mediche? Cosa conta come prova? Chi la controlla? Questo creerebbe più barriere all'accesso per le persone che non sono servite? Se optassimo per un sistema d'onore, quante persone finirebbero, consapevolmente o inavvertitamente, per saltare la fila perché i criteri sono confusi? I fornitori prevedevano che la gente li avrebbe inondati di domande o avrebbe chiesto le note del medico per dimostrare la loro idoneità, riducendo la loro capacità di eseguire il vero obiettivo di ottenere le iniezioni con la massima rapidità. Avevamo previsto che il processo si sarebbe interrotto abbastanza rapidamente. Questo ha influenzato il processo decisionale del governatore.

Così, siamo tornati ai primi principi: Come possiamo salvare il maggior numero di vite? Chi è effettivamente morto a causa del Covid? Un anno di dati ha reso molto chiaro che i tassi di morte per Covid in tutte le razze ed etnie sono altamente correlati all'età. Più si è anziani, più si è a rischio di malattia grave e di morte.

Il governatore si è concentrato sui dati e ha tenuto conto di come funzionano le cose sul campo, nel mondo reale, poi ha preso la decisione incredibilmente coraggiosa di continuare a concentrarsi su criteri basati sull'età per le fasi successive.

Penso che siamo abbastanza in profondità in questo momento in cui i dati stanno davvero iniziando a parlare da soli: abbiamo preso l'approccio giusto in Connecticut.

Grazie all'approccio e all'eccezionale esecuzione dei nostri fornitori, il Connecticut è stato tra i primi cinque stati della nazione dal primo giorno in termini di percentuale della popolazione che ha ricevuto la prima dose di vaccino. Ad oggi, siamo al secondo posto nella nazione.