Come riutilizzare CO2 e acque reflue grazie a un fan

Non capita spesso che una svolta nella chimica sostenibile sia influenzata da una lettera di un fan. Eppure è quello che è successo per il chimico di Yale Hailiang Wang, il cui laboratorio crea catalizzatori di piccole molecole e nanomateriali che rimuovono materiale indesiderato dall'ambiente - come l'anidride carbonica nell'atmosfera - e lo trasformano in qualcosa di utile.

Nel 2019, la rivista Nature ha pubblicato uno studio del laboratorio di Wang che presentava un nuovo catalizzatore di conversione del biossido di carbonio. Diverse settimane dopo, Wang ha ricevuto una e-mail da Robert Tuttle, un alunno di Yale che sverna a Naples, in Florida, che aveva letto della ricerca di Wang.

"Qui siamo molto preoccupati per il deflusso dell'acqua dal lago Okeechobee e il suo effetto sulla vita marina da fioriture di alghe pericolose e marea rossa", ha scritto Tuttle. "Come forse sapete, tale deflusso contiene alti livelli di nitrati e fosfati provenienti dall'agricoltura ... Quando si verificano forti piogge, è stato necessario per l'Army Corps of Engineers rilasciare l'acqua a est o a ovest nei fiumi che scorrono verso il Golfo del Messico o l'Atlantico. Negli anni passati questo ha provocato enormi uccisioni di vita marina, effetti tossici sulla respirazione umana e perdita di entrate turistiche".

Alla fine della sua nota, Tuttle ha offerto un suggerimento:

"Quello che mi chiedo è se il vostro gruppo o altri che fanno ricerca su nuovi materiali e prodotti chimici sono consapevoli di questi problemi e potrebbero trovarli aree degne di studio", ha scritto. "Con l'emergere di nuove tecniche per catalizzatori come quelli da voi ideati per la cattura del carbonio, mi chiedevo se se ne potessero ideare altri per la suddetta [menzionata] preoccupazione ambientale".

Ora, più di un anno dopo, Wang è in grado di rispondere di sì. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Sustainability, Wang e colleghi di Yale e della Southern University of Science and Technology in Cina hanno descritto una nuova reazione che si concentra sulle acque reflue. La reazione catalitica converte l'anidride carbonica e il nitrato nelle acque reflue in metilammina. La metilammina è un prodotto chimico di grande valore utilizzato nella sintesi di molti prodotti farmaceutici e agrochimici. Attualmente è prodotta dall'industria usando combustibili fossili con reazioni chimiche ad alta temperatura e ad alta pressione.

La nuova reazione è composta da almeno otto fasi individuali che vengono completate in un unico processo di reazione - compresa la riduzione dell'anidride carbonica, la riduzione del nitrato, l'accoppiamento carbonio-azoto e un'ulteriore riduzione dell'intermedio accoppiato. Questo unico processo a cascata è catalizzato da molecole derivate dalla ftalocianina di cobalto supportate sulla superficie dei nanotubi di carbonio, un tipo di catalizzatore sviluppato in collaborazione dal team di Wang a Yale e dal gruppo di Yongye Liang alla Southern University of Science and Technology.

"La reazione che abbiamo sviluppato potrebbe consentire la sintesi sostenibile di metilammina da, essenzialmente, rifiuti ambientali, utilizzando energia elettrica rinnovabile a temperatura ambiente e pressione atmosferica", ha detto Wang, che è professore associato di chimica nella Facoltà di Arti e Scienze e membro di facoltà dell'Istituto di Scienze dell'Energia al Campus Ovest di Yale.

Il primo autore dello studio è Yueshen Wu, un ex studente laureato a Yale che ora è al California Institute of Technology. Yongye Liang della Southern University è co-autore corrispondente, insieme a Wang. Zhan Jiang e Zhichao Lin, sempre della Southern University, sono co-autori. Wang ha accreditato la sua corrispondenza con Tuttle come parte dell'ispirazione per completare il suo ultimo lavoro.

"Questa ricerca è stata guidata dal nostro persistente interesse nell'applicare le nostre competenze in catalisi ed elettrochimica per sviluppare soluzioni ai problemi ambientali", ha detto Wang. "È stata anche parzialmente motivata dalla mia conversazione via e-mail con un alunno di Yale".