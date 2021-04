Che fare attendendo l’inflazione (oltre che spiare la Fed)

Gli investitori sono sul chi vive per le scelte della Federal Reserve degli Stati Uniti (la Fed). Perché?

Gli Stati Uniti hanno pompato enormi somme di denaro nella loro economia durante la pandemia. Ma ora che la ripresa è ufficialmente in atto, gli investitori sono preoccupati che l'afflusso di denaro mandi i prezzi dei prodotti più in alto, costringendo infine la Fed ad aumentare prematuramente i tassi di interesse per tenere sotto controllo l'inflazione.

Questo è importante: le valutazioni del mercato azionario sono strabilianti in termini assoluti, certo, ma non quando le si confronta con i tassi d'interesse più bassi del mondo. Tassi più alti, quindi, renderanno gli investimenti più sicuri come il contante e i nuovi titoli di stato più attraenti, e le azioni più rischiose più costose. Così il solo pensiero di un aumento dei tassi ha spinto alcuni investitori a vendere sia le loro azioni più costose che le obbligazioni esistenti lo scorso trimestre - una tendenza che è destinata a continuare per tutto l'anno.

Il resto delle banche centrali del mondo prende spunto dalla Fed, ed è per questo che è così importante tenere d'occhio ciò che ha intenzione di fare. Per esempio, quando la Fed ha detto a marzo che non si aspettava di modificare la politica dei tassi di interesse nonostante il miglioramento delle prospettive di crescita economica del paese, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Inghilterra sono state veloci a rassicurare gli investitori che sono impegnate a mantenere i tassi bassi per il prossimo futuro.

Come proteggere il nostro portafoglio dall'aumento dei tassi? Ci sono tre aggiustamenti che si possono fare al portafoglio per prepararlo ai rialzi dei tassi, non importa quando accadranno. In primo luogo, investire in titoli ciclici e di valore come gli industriali e le banche, che sono destinati a beneficiare di un'economia in miglioramento e di un aumento dei tassi. Secondo, comprare materie prime come il rame, dato che i loro prezzi tendono a salire insieme all'inflazione. E terzo, sostenere il dollaro americano, il cui valore dovrebbe salire in linea con i tassi.