Air France, dai regolatori europei “un occhio di riguardo”

I regolatori europei hanno accettato nei giorni scorci di lasciare che il governo francese dia ad Air France-KLM quasi 5 miliardi di dollari in aiuti - proprio quello di cui ha bisogno per superare la crisi. La compagnia aerea sta bruciando quasi 12 milioni di dollari ogni giorno, e i viaggi internazionali non stanno esattamente decollando. Ma grazie a un secondo pacchetto di salvataggio da parte del governo francese, ha tenuto il lupo lontano dalla porta ancora per un po'.

Il salvataggio è accompagnato da alcuni avvertimenti, cioè che Air France-KLM non può andare a spendere il denaro in bonus, dividendi o riacquisti di azioni fino a quando il denaro non viene rimborsato. Il governo francese ha le proprie regole da rispettare, concordando con i legislatori europei che avrebbe tagliato la sua partecipazione nella compagnia aerea - fino al 30% - ai livelli pre-pandemia entro il 2027.

C'è un altro compromesso che Air France-KLM dovrà fare: la compagnia aerea deve vendere il 4% delle sue fasce orarie all'aeroporto di Parigi-Orly alle compagnie aeree i cui aerei sono basati lì, il che non include molti vettori low-cost. Potrebbero non essere felici di questo, ma non è che abbiano molta concorrenza da parte dei grandi vettori in questo momento: non solo le compagnie aeree economiche hanno costi operativi più bassi, ma sono anche specializzate in viaggi di piacere - un mercato che si sta riprendendo più velocemente dei voli d'affari.

L'aumento delle infezioni da coronavirus potrebbe rovinare i viaggi in Europa, ma una nuova analisi ha scoperto che la domanda di viaggi negli Stati Uniti è salita alla metà dei livelli del 2019 a metà marzo - il massimo dall'inizio della pandemia. Ha persino stimato che i viaggi aerei nazionali degli Stati Uniti si saranno completamente ripresi entro l'inizio del prossimo anno, con i viaggi d'affari e internazionali da seguire nel 2023. Questo è molto più veloce del previsto, e suggerisce che i controlli di stimolo e il lancio dei vaccini potrebbero già pagare.