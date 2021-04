Finalmente, si può dire, anche l’Agenzia delle Entrate ha dato il suo placet alla rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti tra le Immobilizzazioni.

A leggerla così sembrerebbe una contraddizione, ed invece è un problema più diffuso di quanto non si pensi. Moltissime volte infatti, nello scorrere i numeri dei bilanci societari, capita di non vedere iscritte immobilizzazioni immateriali per valori significativi o di non vederne affatto.

Soprattutto, ciò accade con Marchi, Brevetti, Know-How, tipici assets immateriali di industrie manifatturiere e di servizi.

Riprendendo la definizione del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) si ricorda che il Marchio è l’insieme di “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, …purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

Può costituire invece oggetto di brevetto “…le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale”.

Il Know-how è invece l’insieme delle “informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore”.

Proprio perché si tratta di beni che non sempre vengono acquistati da terzi, ma sviluppati internamente, succede che man mano, nel corso degli anni, i costi per il loro sviluppo o la loro tutela giuridica vengano semplicemente “spesati” nel corso dell’esercizio. La conseguenza, però, è che i bilanci delle società che hanno in seno tali immateriali, non esprimano una componente importantissima e, spesso, di grandissimo valore economico per le società stesse.

Come noto, l’art. 110 del D.L. 104/2020, ha concesso la possibilità di rivalutare i beni di impresa, con riconoscimento, anche fiscale, dei maggiori valori ai fini dell’ammortamento, pagando un’imposta sostitutiva del 3% sul maggior valore assegnato. Ciò, dal punto di vista contabile, comporta l’iscrizione di un maggior valore nelle Immobilizzazioni e di una Riserva, specificamente denominata, nel Patrimonio Netto.

Se per le immobilizzazioni materiali, che come noto sono beni “tangibili”, non si sono posti particolari problemi interpretativi circa la possibilità della loro rivalutazione, non altrettanto si è potuto subito dire per le Immobilizzazioni immateriali, che, come detto, spesso sono internamente sviluppate e nemmeno capitalizzate.

Molti studiosi, in dottrina, avevano già aperto una via interpretativa alla possibilità di rivalutare anche i beni immateriali mai iscritti nell’attivo: ciò sulla base dell’assunto che, in realtà, tale situazione non fosse così diversa da quella in cui l’immobilizzazione sia comunque iscritta a zero per essere stata completamente ammortizzata.

Di recente, una prima certezza è arrivata, dal punto di vista squisitamente contabile, con la pubblicazione dell’OIC n. 7, che ha ad oggetto proprio il trattamento contabile della rivalutazione dei beni. Tale Principio contabile ha ammesso espressamente la rivalutazione dei beni immateriali, a condizione della loro tutelabilità giuridica. Ciò anche quando i relativi costi di sviluppo o di registrazione siano stati imputati a Conto economico.

Mancava all’appello solo l’avallo “fiscale” a tale ricostruzione. Questo è arrivato dalla Direzione centrale Grandi Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, che con la riposta all’interpello n. 956-343/2021 dell’8 aprile 2021, ha affermato che “può costituire oggetto di rivalutazione anche il Know-How sviluppato dalla Società, purché ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico”.

Pertanto, a ben vedere, un punto importante per le Società che intendono percorrere tale strada è la verifica di esistenza della tutela giuridica di tali beni, su cui si basa, in concreto, il loro status di “bene giuridico”.

Inutile dirlo, si tratta di un’occasione d’oro, per le Società, di patrimonializzarsi e di far emergere ciò che troppo spesso costituisce un valore intrinseco nascosto e poco valorizzato. Inoltre, se si considera che l’imposta sostitutiva (da versare entro il termine per il pagamento delle imposte, solitamente giugno, in una o tre rate annuali) è molto contenuta (3%), si comprende facilmente l’appeal che ha tale norma.

A tali fini, ricordiamo che è necessaria una perizia di valutazione che assegni un valore economico corrente al bene immateriale o materiale che si intende rivalutare o, come detto sinora, iscrivere nelle Immobilizzazioni immateriali, se mai iscritto.

In ultimo, si ricorda che la Riserva di Rivalutazione creata a fronte dell’iscrizione dei maggiori valori, può essere affrancata con una ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento.

Cosa significa? Che in caso di distribuzione la Riserva non viene tassata in capo alla Società, ma solo in capo ai percipienti (con aliquota del 26%): normalmente, l’accantonamento di una riserva “ordinaria” avrebbe scontato prima il 24% di Ires e poi il 3,9% di Irap. Non male!