Spazio al trading quantistico

Gli ingredienti per uno di quei successi tecnologici e commerciali globali che Wall Street ha reso leggendari, ci sono tutti: ci sono le criptovalute, i token, i computer quantici, c’è una “Neobank” di nuova generazione e le borse private, chiamate Exchange, che ormai superano quelle ufficiali per volumi globali di scambi. E ci sono, dietro, due italiani, due amici: Marco Mottana e Virgilio De Giovanni.

Ragione sociale: guadagnare nel trading delle criptovalute azzerando i rischi grazie alla velocità di calcolo e di esecuzione delle compravendite garantite oggi solo dai computer quantici. E collocare questa fonte di reddito al centro di una piattaforma di moneta elettronica di nuova generazione, già avallata da una partnership di assoluto rilievo con un colosso della finanza internazionale, che verrà reso noto il 25 aprile: top-secret per ora il nome, c’è chi scommette che sia il N.1, Visa.

Fossimo in Silicon Valley, sarebbe innovativo, ma nessuno si meraviglierebbe: come nessuno si meravigliò agli esordi di Paypal, Facebook o Netflix. Ma siamo tra Londra e Milano, e qualcuno senza dubbio si meraviglierà, il 25 aprile prossimo, quando il progetto verrà lanciato ufficialmente e in grande stile.

Cfx promette di azzerare i rischi nel trading delle criptovalute grazie alla velocità garantita dal chip quantico di fujitsu

Stiamo parlando di Cfx, una piattaforma di trading in criptovalute basata a Londra che fa capo a Marco Mottana (nella foto), e della neonata ZeroOne, una “neobank” (modello N26, per capirci). Mottana è un “ragazzo del ‘63”, nativo finanziere, coautore nell’88 del primo libro “Analisi tecnica di Borsa” pubblicato da Ipsoa, promotore a neanche 25 anni di Forinvest, società milanese di consulenza finanziaria su investimenti e trading (per un periodo diventata anche Sim) con 50 casse rurali e migliaia di clienti individuali per cliente, poi ceduta con un buon guadagno. «Acqua passata», commenta oggi Mottana, «ma tanta esperienza utile ancora oggi per capire le nuovissime tendenze dei mercati». A un passo dietro di lui, a trovare clienti come ha sempre saputo fare (meglio di quasi tutti: perfino Berlusconi lo strastimava!) un altro giovane-vecchio leone, personaggio a tinte forti, osannato e certo anche un po’ odiato, visionario dell’innovazione non esente da passi falsi ma irriducibile nell’inventarsi sempre nuove cose, tutte di successo: Virgilio De Giovanni, già editore del mensile Millionaire e ideatore di Freedomland, una Netflix nata nel paese sbagliato, l’Italia, e dieci anni troppo presto. Oggi patron di Ats, piattaforma di sharing ecommerce.

Troppe robe nuove tutte insieme? E’ vero: facciamo ordine. “Io e Virgilio abbiamo studiato insieme alla Novacomum, una business school di Como che purtroppo non c’è più, e poi alla University of Hartford, nel Connecticut”, inizia Mottana: “Quindi ci siamo fatti le ossa in una finanziaria di New York, la Comart, della famiglia Kovner, tra i principali trader americani, oggi pensionato di lusso (ho controllato ha 74 anni). Abbiamo scoperto l’analisi tecnica e imparato a editare su Macintosh. Siamo rientrati in Italia e abbiamo lanciato, ospiti dell’agente di cambio Maturri, una newsletter finanziaria: Forinvest. Per dire che l’innovazione nella fi in in Italia e abbiamo lanciato, ospiti dell’agente di cambio Maturri, una newsletter finanziaria: Forinvest. Per dire che l’innovazione nella finanza ce l’abbiamo nel sangue. All’inizio degli Anni Novanta ci siamo separati professionalmente e abbiamo preso strade diverse. Finchè tre anni fa ci siamo ritrovati, scoprendo di avere la stessa visione, le stesse idee su molte cose”. Vent’anni dopo, come i tre moschettieri. E dove potevano puntare, due innovatori seriali calamitati dalla finanza e dal trading? Ma naturalmente sul fintech, e sulla sua frontiera più golosa, le criptovalute, anche se più controversa, tanto da attrarre contemporaneamente gli strali delle autorità ma anche la loro sostanziale tolleranza.

«Sì, però occuparsi di criptovalute, oggi, non è più così nuovo», osserva Mottana. «La vera nuova frontiera è nel trading. È nel financial computing per l’high frequency trading. Nelle borse digitali private, che stanno prendendo sempre più spazio sul mercato». Detto fatto: Mottana e De Giovanni ricostituiscono il tandem, «quel modello misto di fantasia e volontà per cui abbiamo fatto ripartire un progetto»sottolinea Marco. «Siamo andati a Malta, Stato dell’Unione Europea ma di filosofia anglosassone. E abbiamo lanciato il primo stadio del nostro progetto: Cfx. Una piattaforma per fare trading in blockchain su criptovalute. Il governo de La Valletta ha promulgato una legge, la prima in Europa, per riconoscere il settore, ma poi non l’ha regolamentata, anzi l’ha insabbiata. Noi mangiamo la foglia e trasferiamo la Cfx a Londra, dov’è tuttora, controllata da me e da un mio socio inglese». Quale filosofia di trading ispira il progetto? «Sono un assertore convinto della necessità di operare sui mercati azzerando il rischio. Se ci si riesce, poi il rendimento arriva da sé. E a Londra il progetto è stato lanciato. Efficace, un buon inizio. Ma non abbastanza distintivo, non ancora unico come volevo che fosse». Fino alla svolta. «Il nostro specialista tecnologico ci ha presentato il progetto di Fujitsu, per un chip quantico dalle prestazioni eccezionali. In un chip solo, capace di lavorare nello chassis di un normale pc, una velocità di calcolo pari a 100 volte quella di un computer ordinario. Chiaro?».

Il chip quantico di Fujitsu ha una capacità di calcolo pari a 100 volte quella di un computer ordinario

Mica tanto chiaro. Che se ne fa, un trader, di uno strumento così iperveloce? «È semplice – spiega Mottana – con questo superchip, il ‘Digital Annealer’ come lo chiama Fujitsu, il sistema riesce a svolgere simultaneamente una sola tipologia di operazione, trovare il minimo assoluto di una formula, ma ad una velocità imbattibile. Lavorando su questa proprietà – considerata una pietra miliare dell’informatica quantistica – il sistema riesce a comprare una criptovaluta in un exchange e rivenderla su un altro pressoché istantaneamente. E poiché i mercati sono imperfetti per definizione, il sistema sfrutta differenze di prezzo anche infinitesimali che però, sommandosi, annullano i rischi e possono generare i profitti. L’operazione viene infatti chiusa, sempre a velocità super, soltanto quando è sicura. È la logica del vecchio arbitraggio, dove infatti vinceva il trader più veloce, ma era una velocità muscolare, una continua sfida sulla prontezza di riflessi nel calcolo matematico. Oggi no. E con il Digital Annealer - a differenza che con le operazioni tradizionali, in cui esiste sempre un rischio di posizione – cioè con questo arbitraggio, la posizione non la prendi: quindi il rischio scende tecnicamente a zero. Poi, certo: sopravvivono i rischi di contesto, che ad esempio fallisca un exchange mentre ci stai lavorando, o una banca che partecipa a un’operazione. Ma quella è la vita…».

È su questo incrocio con il superchip Fujitsu che la Cfx decolla. E fa nascere, un anno fa, nella testa di Mottana l’idea di creare ZeroOne, una piattaforma di monetica imperniata appunto sul trading quantico di criptovalute: «ZeroOne è un sistema di token», spiega Mottana, «sviluppato sulla piattaforma Cfx. Chi decide di “congelare” i suoi token nella piattaforma per un periodo di un anno - ma non ci sono vincoli, ndr - per ogni mese riceve in automatico l’1% in più di token, con cui compra una pluralità di beni e servizi dalla piattaforma di sharing ecommerce Ats e potrà poi naturalmente reinvestire in Cfx». Può anche riprendere i soldi veri che ha depositato all’origine per acquistare i token? «Sì, basta uscire dal vincolo e rivendere i propri token… Ma ho già capito la perplessità – dice Mottana – Il plus in token che si genera è alto, ma non è in denaro, mentre per comprare i token bisogna depositare del denaro. Ok, ma non è denaro perso: ogni token vale sempre 1 euro, senza rischi di oscillazione, e la piattaforma ne garantisce il riacquisto alla pari. Questa nostra criptovaluta è insomma asset-baked: per tanti soldi impiegati per comprarla, altrettanti restano depositati nei wallet!».

I token di Cfx possono essere spesi in oltre 500 negozi attraverso la piattaforma di ats, godendo del cashback sullo store interno

Ma allora i nuovi token “premiali”, che riconoscono il guadagno maturato dalla piattaforma nelle sue compravendite, da dove nascono? «Li emette una nostra società, investendovi i guadagni derivanti dall’arbitraggio negoziale. E usiamo i token per retrocedere quel 12% in più di token all’anno che, nel mondo delle criptovalute, non è stratosferico come sembra a valutarlo con canoni normali!». Viene un po’ di capogiro, diciamolo. Ma è impossibile non restare anche affascinati.

Ma come funziona, e cosa c’entra, la Ats Sharing Community creata da De Giovanni? «Sarà meglio chiederlo a lui, ma in sostanza è una community con 50mila iscritti che esiste da un anno e valorizza una serie di accordi e convenzioni che consentono o risparmi o guadagni, a seconda delle modalità, e sono offerti al pubblico con la modalità social del passaparola, ma senza implicazioni da multilevel marketing. Tra le convenzioni promosse da Ats c’è quella che coinvolge il nostro token, che a sua volta è ormai a tutti gli effetti una criptovaluta autonoma!».

Già: che ha un nome – si chiama Cfxq ed è listato in sette medi exchange privati: Digifinex, P2pB2b, Latoken, Coinsbit, Whitebit, Xt, Cfx Quantum: «Ma presto – promette Mottana - saliremo al livello superiore, in una exchange della top-ten».

I token peraltro possono essere spesi, attraverso la piattaforma Ats, in oltre 500 negozi che a loro volta erogano un cashback (solo sullo store), sullo store interno ad Ats, non Amazon ma comunque un colossale mall con 100 mila articoli. Ed è a questo punto che la piattaforma di trading Cfx scala verso l’alto le sue ambizioni e diventa una neobank.

«Già, a questo punto abbiamo immaginato di collegare i nostri conti virtuali ad una carta di credito, dotata del suo Iban, che permetta all’intestatario di gestire i flussi in modo del tutto autonomo. Una carta di debito, ovviamente, che permette di spendere i soldi accumulati nel wallet, integrando la gestione dei token con quella della moneta fiat, cioè gli euro o i dollari o le sterline versate in origine. L’accordo con il partner per la carta di credito è molto importante, ma non ci fermeremo qui. Stiamo lavorando per ottenere il permesso definitivo per trasformare Cfx in una banca leggera per la gestione della moneta elettronica. Stiamo già preparando l’applicazione che ci permetterà di gestire tutta l’operatività del conto: è semplice, intuitiva. Entro la fine dell’anno contiamo di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Non una banca in tutto e per tutto, ma tutta la funzionalità di una banca».

Non scherzano, i vecchi ragazzi. E mentre i regolatori – di una decina d’anni in media più vecchi di loro – non si capacitano di cosa sta accadendo attorno a loro, come già prima di loro non se ne capacitarono gli agenti di viaggio e i discografici e i giornalisti e i grandi magazzini, l’innovazione rotola, travolge e non fa sconti, lascia qualche scoria e sbalza via dal mercato molti soggetti incapaci di adeguarsi al cambiamento. Però c’è, è l’innovazione, e non ci si può fare niente: proprio niente. Se non cercare di capirla. E di sfruttarla, senza farsene travolgere.

Il team di Cfx