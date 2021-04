La nuova sfida di Virgilio De Giovanni: «La nuova risorsa del marketing è la sharing economy. E la mia piattaforma Ats ha già 50 mila iscritti»

«Non voglio rivangare il passato, anche se a nessun altro è capitato che Larry Ellison, il capo di Oracle - che per un periodo è stato l’uomo più ricco del mondo, prima di Bill Gates - definisse la mia impresa, Freedomland, come “l’unico vero progetto che abbia un senso”… Ma non parliamo del passato, io guardo sempre avanti, e il meglio deve ancora arrivare!»: irriducibile, Virgilio De Giovanni. È sempre lui. Le batoste non l’hanno piegato. Si è rifatto una vita, anche privata. In fondo, ha ragione: a 55 anni, ben portati, in un Paese gerontocratico come l’Italia, ha tutta la vita davanti e non ha la minima intenzione di rinunciare a lanciare e vincere nuove sfide: «Oggi punto tutto sulla sharing economy. L’economia della condivisione. E lavoro anche per il mio amico e socio da una vita, Marco Mottana».

Niente da rinnegare, De Giovanni? La vita professionale alle sue spalle basterebbe per riempiere venti vite medie. Lei è stato il più grande venditore d’Italia, ammirato perfino da Silvio Berlusconi. Ha venduto due milioni di abbonamenti per Infostrada, centomila conti correnti di WeBank, 18.400 Smart in un anno: tutta roba che all’inizio nessuno sembrava volere! Poi ha quotato Freedomland e l’hanno attaccata. L’hanno abbattuta. Qualche sbaglio l’avrà fatto…

Guardi, io ho archiviato un passato che mi ha portato grandi gioie ma anche grandi problemi. Quindi basta con il network marketing, che aveva lati positivi immensi, ma non veniva mai applicato come avrebbe dovuto e creava controindicazioni. Oggi, con lo sharing, di quel modello resta valido il puro passaparola. Chi entra nella community non ha target di vendita, non deve versare fee di iscrizione, non ha obblighi. Ha solo il piacere di far parte di una community e condividere con le persone care, ne bastano sei, le proprie scelte di successo. Se un suo amico le mostra un oggetto che ha appena acquistato, che costa meno di quel che ha lei, che fa meglio le stesse cose, ed è semplice da usare… lei lo prende o no? Certo che sì! Ecco: è tutto qui…

Perché Freedomland saltò?

Lei insiste sul passato? E va bene: con gli anni ho capito che, al di là di tanti errori veniali, il vero problema di Freedomland fu paradossalmente l’apprezzamento di Silvio Berlusconi. Mi stimava fin da quando aveva visto nascere il mio Millionaire, il mensile di chi si mette in proprio, tuttora vivo e sano. Poi quando gli presentai Freedomland si entusiasmò, mi adottò imprenditorialmente, mi fece andare da Costanzo: apprezzava genuinamente l’idea. Era Netflix, sette anni prima che la fondassero. Anzi era meglio, perché aveva dentro l’immensità: il social e l’ecommerce insieme. Oggi Netflix, che è solo video on-demand, vale 240 miliardi… Appena si seppe che il Cavaliere mi appoggiava, pagai il conto. Venni accerchiato, accusato di colpe inesistenti. Ma alla fine il patteggiamento fu una soluzione pratica. Certo ingiusta: nel prospetto di collocamento non avevo scritto una sola sillaba falsa! E figuriamoci: nel consorzio di collocamenteo c’erano Ing, Commerzbank, Casenove, Hsbc…

Va bene, torniamo all’oggi. Cos’è e come funziona questa piattaforma di sharing ecommerce che ha chiamato Ats?

Lo sharing ecommerce nasce da un fatto preciso: la gente ha poco tempo a disposizione, non riesce a scegliere, gli stimoli sono tantissimi. Quindi bisogna ripartire dalle base del network marketing: dal passaparola. Fai una cosa, e la condivivi con i tuoi amici, e basta. Su questa base, proponendo opportunità vantaggiose sulla nostra piattaforma, abbiamo già creato una community di oltre 50 mila members. Sono le persone che si sono iscritte gratuitamente su www.atstradingsystem.it. Ats significa: ambassador trading system.

Perché si sono iscritte?

Innanzitutto perché abbiamo oltre 500 partner commerciali che offrono ai nostri iscritti forme vantaggiose di cashback.

Come ha fatto il governo con le carte di credito?

Be’, la nostra piattaforma è semplicissima e offre un’infinità di buoni affari. Vede, il cashback equivale a uno sconto sul prezzo ma attrae di più. E su Ats lo abbiamo reso sharing: ovvero ciascun iscritto percepisce un cashback inferiore sui propri acquisti, ma in cambio ne percepisce anche su tutti gli altri acquisti effettuati all’interno della community. E questo moltiplica i vantaggi, la fidelizzazione e consolida la relazione tra gli iscritti e la piattaforma.

Insomma, si mutualizza l’opportunità. Ma oltre a comprare i prodotti del vostro store, si possono anche comprare i Token della piattaforma Cfx. Un bel salto, non trova?

È un sistema fantastico, che offre una opportunità finanziaria senza precedenti, e presto permetterà di usare un conto corrente senza i costi soliti, un sistema di pagamento semplice e universale, saltando le file allo sportello bancario, risparmiando i tipici costi delle banche tradizionali, utilizzando tutti i servizi a qualsiasi ora del giorno e della notte… E con il valore non utilizzato del proprio deposito, quello che resta sul conto, la piattaforma Cfx fa guadagnare in token l’1% al mese!

Come si cambiano i token in denaro e viceversa?

Su Ats non c’è un compenso in denaro. Il compenso consiste nel cashback utilizzabile o per acquistare vantaggosamente i prodotti dello store, o reinvestendo i token che sono quotati su 7 exchange diversi.

Ma non è una forma di gestione del risparmio?

No! Questo è un particolare importante: i conti dei clienti Cfx non sono gestiti. Ripeto: la piattaforma si limita a utilizzare i soldi depositati a termine sui conti per fare trading con arbitraggio, ne ricava profitti e con questi profitti ripaga il cliente. Di questa straordinaria opportunità Ats è promotrice, come delle altre opportunità che offre sulla piattaforma di ecommerce.

De Giovanni: lei lo sa che questo è un progetto molto ambizioso, molto sfidante…

Il mio obiettivo è rivivere un sogno, come vent’anni fa, ma più in grande. E senza errori. Un sogno da condividere in modalità sharing. La tecnologia in questi vent’anni ha fatto passi da gigante, e ci permette di fare cose che prima erano impensabili. E i profitti che nascono non spettano mai al solo che li ha generati. Spettano a lui come in piccola parte a tutto il suo team, sempre. Senza nessun vincolo, nessun obbligo, se non quello di far partire un proprio team con 6 persone che accettano un regalo e poi si attivano. Niente’altro, e soprattutto niente che non possa fare chiunque.