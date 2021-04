Per Exprivia è ormai una certezza: cogliere in pieno le opportunità che la trasformazione digitale offre per guidare i propri partner in una nuova e innovativa dimensione di business. Per far questo la Spa con base a Molfetta ha deciso di investire costantemente in formazione. Una formazione a tutto tondo che, grazie alla collaborazione con Fondimpresa, è diventata non soltanto d’aula (virtual classroom, in questo periodo) ma anche esperienziale e sempre più calibrata sulle esigenze del cliente. Un modello vincente nel campo della progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e di servizi IT per il mercato bancario, medicale, industria, telecomunicazioni e della Pubblica Amministrazione. Non soltanto in Italia. Exprivia è infatti presente con i suoi 2500 dipendenti e un fatturato (2019) di circa 170 milioni di euro in Cina, Spagna, Germania, Messico, Brasile e Guatemala. Dal 2000, inoltre, è quotata in Borsa italiana.



Remote management dedicato a 100 manager per gestire il personale a distanza

La pandemia, si sa, ha rivoluzionato il modo di lavorare in ogni ambito e latitudine. Ecco perché in Exprivia hanno avviato già ad inizio 2020 un programma di formazione che coinvolgesse oltre 100 middle manager dell’azienda in uno scambio continuo con i propri collaboratori attraverso delle aule virtuali con un calendario serrato di eventi su argomenti ben precisi. «La gestione del personale da remoto presuppone l’attivazione di ‘leve’ totalmente differenti rispetto a quelle normalmente usate nel lavoro in presenza», spiega Angela Paparella, head of Organization & Development Department. «Con il supporto di Spegea Corporate Business School e di Fondimpresa, abbiamo avviato azioni di virtual choaching su tematiche particolarmente importanti – prosegue la manager – con pillole formative di rinforzo tra una classroom e l’altra. Il percorso formativo è anticipato e seguito da sessioni di assessment. L’assessment ha lo scopo di valutare i gap esistenti rispetto ad una ottimale gestione dei propri collaboratori, specie in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. Nello smartworking è insita una strategia di compensazione che prevede il diritto alla disconnessione, è il riconoscimento di un momento storico particolarmente complesso sotto il profilo anche manageriale». Il programma, iniziato un anno fa e tuttora in corso, durerà presumibilmente fino al mese di maggio.



Adaptive learning e certificazioni tecniche per motivare i dipendenti

Nella mentalità Exprivia è molto presente il concetto riguardante la leva emotiva della performatività. La popolazione aziendale viene periodicamente coinvolta in programmi di formazione che si concludono con l’acquisizione di certificazioni Ict di altissimo livello professionale, che permettono ai dipendenti di qualificarsi all’interno del mercato del lavoro. Ciò porta a lavoratori più responsabili e flessibili rispetto al proprio percorso professionale, che si innova continuamente in modo da assistere al meglio clienti e stakeholder. La formazione, in tutte le sue modalità di erogazione, rappresenta per la società un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di carriera.

Lo sviluppo di competenze tecniche è stato anche al centro di un percorso avviato nel biennio 2017/2018 con Fondimpresa nell’ambito strategico della competitività, grazie a cui il personale è riuscito ad aggiungere al proprio background nuove conoscenze, a cambiare il modo di lavorare ed acquisire materiale didattico che si è rivelato strumento di lavoro fondamentale nel quotidiano.

Sul solco della responsabilizzazione alla formazione, in accordo con il proprio percorso professionale, la società ha inserito in azienda programmi di adaptive learning (letteralmente “apprendimento adattivo”), in cui l’aula virtuale la fa da padrona attraverso l’ausilio di una piattaforma con oltre 100 mila corsi di formazione disponibili. Ogni dipendente ha il suo account e, sotto la guida di un manager, può esprimere le esigenze più stringenti e l’idea sul proprio fabbisogno, valutando di volta in volta a quali lezioni accedere per migliorare il rendimento in azienda ed acquisire nuove abilità.