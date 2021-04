Non c’è azienda che non si muova su ruote. a volte si tratta “solo” di spostare persone, più spesso occorre movimentare materiali, per non parlare dei mezzi da lavoro, indipensabile complemento dell’uomo nei più disparati settori. Eppure, di flotte si parla poco. Ma per le aziende sono essenziali. Prendiamo Stellantis: le flotte dei vari marchi del gruppo accompagnano quotidianamente migliaia di lavoratori in Italia e nel mondo. Ecco perché abbiamo scelto di raccontare alcune di queste realtà, entrando in tre aziende che hanno scelto di affidarsi a questi prodotti.

Dopo aver scoperto il Gruppo Lutech e il Gruppo Trevi, anche attraverso le loro flotte aziendali, il nostro viaggio continua con un’altra importante realtà, Psc Group, e il suo maggiore azionista e presidente Umberto Pesce.

Psc opera in quasi tutti i settori dell’impiantistica tecnologica per i complessi di edilizia civile, industriale e infrastrutturale

Un’intervista in cui scopriamo la grande azienda italiana fondata nel primo dopoguerra da Emidio Pesce, che negli anni ha saputo crescere in un processo di diversificazione e internazionalizzazione. Scopriamo la sua flotta targata Stellantis e quali sono i brand selezionati, per carpire segreti e dinamiche della scelta del proprio parco auto aziendale: grande importanza al Made in Italy, rappresentato ad esempio dal Ducato.

Tra i veicoli commerciali della flotta aziendale spicca il best seller di Fiat Professional che nel 2020 è stato il veicolo commerciale più venduto in Europa ed è pronto ad affrontare le nuove esigenze della mobilità con l’esordio dell’E-Ducato, la versione full electric che sarà disponibile in tutte le varianti di carrozzeria con la stessa volumetria di carico del Ducato tradizionale, da 10m3 a 17m3, e la migliore portata sul mercato, fino a 1.950 kg.



Chi è Psc Group e quali sono i campi in cui opera?

Psc è un gruppo internazionale che opera, tramite business unit, in quasi tutti i settori dell’impiantistica tecnologica, principalmente per i complessi di edilizia civile, industriale e infrastrutturale. Risorse umane specializzate in elettrotecnica, meccanica, digitalizzazione, intelligenza artificiale, assicurano il passaggio dal progetto di massima alla definizione di tutte le fasi esecutive. Gestiamo l’approvvigionamento dei materiali, il rapporto con i fornitori, la logistica, per alimentare i cantieri rispettando tempi e qualità delle consegne. Realizziamo l’opera con la formula “chiavi in mano”, oltre a occuparci delle installazioni e delle ispezioni qualità. Al fine di garantire le prestazioni previste degli impianti e la loro rispondenza alle normative vigenti, svolgiamo attività di testing e commissioning, a garanzia della qualità dell’intero processo di progettazione e costruzione dell’opera intesa come sistema edificio-Impianto.



Quali sono le sfide principali per Psc e quali sono i punti di forza del Gruppo?

Sicuramente la prima di queste è combattere quotidianamente contro la burocrazia, maggiore ostacolo per lo sviluppo di un’impresa, ma le nostre sfide comprendono anche il mantenimento di un continuo sviluppo tecnologico e la garanzia delle tempistiche, il tutto mantenendo la qualità del servizio che da sempre ci contraddistingue.

La dinamicità e la diversificazione sono i nostri punti di forza, elementi che ci hanno consentito, anche in periodo di pandemia mondiale, di crescere come volume di produzione.



Parliamo della vostra flotta aziendale: come è composta e com’è organizzata nello specifico?

È composta da circa 2.800 unità, di cui una parte significativa sono veicoli pesanti e movimento terra, utilizzati principalmente nelle attività produttive del Gruppo in tutto il mondo. La nostra flotta è molto variegata: 500 vetture autocarro sono impiegate direttamente nelle aree produttive e autovetture per il trasporto di persone, mentre 600 furgoni autocarro vengono utilizzati nelle aree produttive per il trasporto di materiali ed attrezzature. Abbiamo anche 250 autocarri pesanti superiori a 35 quintali, dotati quasi tutti di gru, che sono dislocati nelle varie sedi operative aziendali e utilizzati per le operazioni di sollevamento, di trasporto materiali e macchine operatrici. Inoltre, 500 macchine di movimento terra servono per le attività di scavo e ripristino, 100 mezzi ferroviari sono necessari per la manutenzione e costruzione dell’impiantistica ferroviaria, di segnalamento e trazione elettrica. Completano la nostra flotta veicoli, 850 mezzi tra vetture, autocarri e mezzi di scavo all’estero.



Come mai avete scelto di affidarvi alla flotta del gruppo Stellantis? Siete soddisfatti di questa collaborazione?

Abbiamo ritenuto il rapporto qualità prezzo molto interessante, considerando anche che la scelta dei marchi è stata fatta privilegiando prodotti nazionali come Fiat e Fiat Professional, oltre a prodotti a marchio Citroën, facenti parte della neonata Stellantis. Nel complesso siamo molto soddisfatti di tutti i prodotti acquistati dalla nostra azienda, soprattutto del best seller di Fiat Professional, il Ducato, e della compatta cittadina Citroën C3, due delle vetture che spiccano nelle preferenze dei nostri dipendenti.