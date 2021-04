Lo dice il nome: il core business di NoiEnergia è relativo alla fornitura di luce e gas e la vendita dei prodotti strettamente collegati a queste commodities. Ma poi c’è quel “Noi”: si riferisce non solo alla rete commerciale, ma accasa sotto lo stesso tetto, quello dei punti vendita CasaEnergia, azienda e utenti. La crescita dell’azienda, infatti, è avvenuta grazie all’innovativa strategia commerciale messa in atto, che per la prima volta ha messo davvero i bisogni dei clienti al centro dell’attività aziendale, conquistando la fiducia di oltre 10mila utenti in 4 anni. Una crescita impetuosa e costante, in cui un grande ruolo ha giocato l’operatività dei punti vendita in franchising, essenziali allo sviluppo del rapporto con i clienti grazie alla costante formazione, sia tecnica sia commerciale, offerta da NoiEnergia e grazie a un deciso miglioramento dell’offerta instore.

L’obiettivo di NoiEnergia, infatti, è stato da sempre quello di rinnovare il rapporto e la relazione dei clienti con il mondo dell’energia. Quindi è stato sradicato il preconcetto che vedeva la propria fornitura di energia come una tassa e il proprio fornitore come un esattore, rendendo evidente come i punti vendita CasaEnergia siano un luogo confortevole, in cui sentirsi davvero a casa, in cui trovare personale qualificato pronto a offrire la migliore esperienza possibile a chi sa, così, di poter contare sempre sulla presenza del personale di NoiEnergia, affiancando il digitale al fisico: telefonicamente, via web e nei concept store. In questo modo si punta decisamente sul phygital, coinvolgendo il consumatore a 360 gradi.

Il giusto mix tra fisico e digitale permette a nNoieEnergia di concentrare la consulenza sui bisogni dei propri clienti

Le ultime aperture previste, infatti, hanno goduto di un deciso miglioramento della retail experience, grazie all’esperienza maturata nel lavoro effettuato nei punti vendita in franchising già operativi, trasformando un semplice negozio di luce e gas in un vero e proprio concept store, in cui l’energia è soltanto il punto di partenza.

La nuova esperienza che il cliente vive entrano in una CasaEnergia parte già dal layout dello store, ideato per permettere di trasmettere da subito un’identità forte e ben definita e garantire il massimo del comfort e dell’accoglienza a chi decide di entrare nel mondo di NoiEnergia.

Il layout, inoltre, viene continuamente ottimizzato in modo da creare un luogo sempre stimolante, in cui si possa percepire da subito il radicamento nel territorio grazie a elementi distintivi come per esempio lo skyline cittadino in reception, e la filosofia del brand con il corposo materiale informativo sull’azienda e sul mondo dell’energia, a testimonianza di un altro caposaldo aziendale: tradizione non vuol dire arretratezza, ma innovazione non distogliendo mai l’attenzione dal vero focus: il cliente e le sue necessità, con il giusto mix tra fisico e digitale grazie alla presenza di totem interattivi che condividono gli spazi con i corner one-to-one dedicati alla consulenza.



www.noienergia.com

+39 080 338 77 04

servizioclienti@noienergia.com