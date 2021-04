Alzi la mano chi sa come intercettare un bando. I finanziamenti a fondo perduto sono il Bengodi per startup e imprese, peccato solo che siano davvero in pochi a sapere dove consultarli e come approfittarne. Perché gli enti che li erogano sono moltissimi. Regioni, Comuni, Camere di Commercio, Unione europea, persino associazioni e fondazioni... ma non c’è nessun portale pubblico che li censisca. Ce n’è, però, uno privato: si chiama bandi.info ed è curato da CM & Partners, uno studio di consulenza dinamico e fortemente radicato sul territorio, che opera da oltre 15 anni nell’assistenza alle aziende. Lo studio legale CM & Partners fornisce orientamento, consulenza ed assistenza tecnica riguardo piani di investimenti per aziende ed enti pubblici, ed è in grado di assistere le aziende in tutte le problematiche fiscali e legali. Il target di CM & Partners è quello delle piccole e medie imprese (ma anche dei singoli professionisti) che non hanno intenzione di rivolgersi alle grandi società di consulenza, ma preferiscono la boutique di servizi legali e fiscali in grado di assisterle nelle operazioni straordinarie. E nei bandi, appunto, che spesso sfuggono perché durano solo pochi giorni, o perché il codice Ateco varia di un numeretto, o ancora perché la materia è decisamente astrusa e l’assistenza completamente assente.

Ma a tutto c’è rimedio: basta sapere come muoversi. Così il portale bandi.info permette di essere costantemente informati su tutti i bandi attivi e in fase di attivazione. Offre l’accesso all’unica banca dati con tutti i finanziamenti a fondo perduto, i bandi in Italia e per l’export, i finanziamenti per l’imprenditoria femminile e i giovani imprenditori, i bandi di finanza agevolata e i fondi di garanzia, i fondi europei erogati dall’UE, gli incentivi alle imprese e i finanziamenti per start-up. E, per chi decide di avvalernese, l’assistenza dello studio legale CM & Partners permette di non farsi sfuggire nessuna opportunità. Perché dopo la pandemia cambieranno i paradigmi che hanno regolato la vita sociale ed economica nazionale e internazionale. E vincerà chi saprà destreggiarsi meglio.



