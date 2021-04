App Village, la nuova catena di fusion food & services court

Nasce App Village: una catena di fusion food & services court che unisce aree di ristorazione ad altri servizi, come la lavanderia self service, spazi coworking, aree giochi e di relax. E prenderà vita grazie ai capitali raccolti per mezzo dell’equity crowdfunding (in collaborazione con Opstart). «App Village – spiega il Ceo e founder Leo Angelo Buscaglia – è un’opportunità di business moderna, ma che si basa su 14 anni di esperienza di Lautomatica, che ha più di 700 punti vendita nei settori laundry e food&beverage». In App Village – racconta Stefano Mottica, co-founder e responsabile dello sviluppo del business - tutto è gestito tramite una app innovativa, progettata per permettere ai clienti di gestire e di usufruire di tutti i servizi in modo semplice ed immediato».

Diventare socio di App Village è semplice ed è possibile a partire da 247 euro. Oltre al beneficio fiscale che arriva fino al 50% del capitale investito, App Village offre anche tutta una serie di vantaggi, tra cui una ricompensa immediata che varia in base alla quota acquistata. Un investimento prima di tutto sull’immobile commerciale (App Village Italia Srl acquisterà infatti il locale), ma anche sulla App sviluppata con algoritmo di proprietà, di fatto un asset vendibile in tutto il mondo a reti ed aziende interessate a sfruttare le sue potenzialità. Non solo: con l’investimento si acquista una percettuale degli App Village affiliati, che saranno aperti in ogni regione e dove la nuova società sarà partecipata da App Village Italia Srl, partecipando allo sviluppo di nuove idee, come la produzione interna di alcuni prodotti al fine di rifornire direttamente gli altri Village. Entrando nella holding, inoltre, consente di partecipare alla quotazione, che è obiettivo strategico dell’iniziativa. Tutto questo mantenendo il beneficio del credito d’imposta fino al 50%.

«App Village – conclude il Ceo Buscaglia - è un luogo bello e vivo, ricco di attività retail e servizi dedicati a tutti, dove il business è studiato in modo da essere sostenibile a supporto dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite».



info@appvillage.it