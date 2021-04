diventare un punto di riferimento per le Pmi per soddisfare le loro esigenze nei più svariati settori merceologici. è lo scopo di PARFINTECH SRL, start-up innovativa nata su iniziativa di un gruppo di Consulenti. Costituita con un capitale sociale minimo, il management punta a coinvolgere terzi soggetti interessati allo sviluppo del progetto imprenditoriale, sia come soci finanziatori che, eventualmente, partners attivi e direttamente coinvolti nel business.

A oggi la società ha annoverato soci di un certo spessore che hanno contributo al raggiungimento di circa 500mila euro di capitale a soli 6 mesi dalla sua costituzione: tra i nuovi soci spiccano la IC Partners Spa e la Extrafin Spa di Udine, la Consilium Srl di Cavallermaggiore (CN), la Clarus Servizi Assicurativi Srl di Cagliari e la Invest Club Italia di Pordenone.

La sede legale è a Pordenone e attualmente l’amministrazione della società è affidata a Roberto Filippi, che opera da circa 40 anni nel settore commerciale con particolare attenzione alla consulenza imprenditoriale. Ha maturato forti esperienze nella gestione di intermediari finanziari nonché ha operato nel settore assicurativo, attualmente è anche impegnato con il gruppo MilanoFinanza.

Parfintech ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Più specificamente, offre sul mercato un servizio innovativo che permette e facilita la gestione e fidelizzazione delle relazioni con i “clienti impresa”, attraverso strumenti e attività innovative ad alto valore tecnologico come l’analisi marketing in real-time attraverso l’utilizzo di piattaforme di big data e motori di segmentazione avanzati. La realizzazione della propria piattaforma di big data è stata affidata alla Bit Brothers Srls di Como.

Non solo: oltre alla primaria attività, sia pur in maniera non rilevante, la Parfintech sosterrà l’economia reale supportando campagne di equity e lending crowdfunding nei più svariati settori merceologici e affiancherà la partecipata Crossfluence Srl nel far nascere nuove imprese affiancandole nel loro periodo di start-up.



www.parfintech.it