Dentisti italiani preparati, ma poco attraenti per i pazienti

Se dal punto di vista clinico i pazienti italiani sono in mani sicure, dal punto di vista imprenditoriale, il dentista medio possiede le giuste competenze per far crescere un’attività senza dubbio molto redditizia, almeno sulla carta? Oltre al comune passaparola, un dentista evoluto come genera nuovi pazienti nel 2021?

Economy lo ha chiesto a Corrado Lagona, esperto di marketing nel settore dentale, a capo di Markedonzia, un’agenzia di marketing odontoiatrico molto in voga tra i dentisti “di alta fascia”.

«Internet potrebbe darci senza dubbio una grossa mano a tal riguardo», risponde Lagona. «Tuttavia, prima di partire con i mille strumenti che il mondo di internet ci mette a disposizione, bisogna sapere se la nostra proposta sul mercato risulta adeguata. È indispensabile costruire un messaggio efficace capace di renderci unici agli occhi dei pazienti potenziali. Solo “posizionandoci” come differenti potremo vincere la battaglia contro la concorrenza, che anche per i dentisti esiste. Se siamo alla ricerca di risultati veloci, intercettare i pazienti su Facebook potrebbe essere un’operazione estremamente redditizia».

«Questo metodo può aiutarci, inoltre, nella complessa attività di creazione di un brand», spiega ancora Lagona. Insomma, i dentisti italiani sono sempre più preparati, ma poco attraenti agli occhi dei pazienti. Così Corrado Lagona propone un “sistema” per trasformare il dentista tradizionale in un brand di successo. Puntando sui contenuti: «Attraverso dei contenuti di qualità, infatti, lo studio dentistico potrà stabilire una relazione sempre più stretta con il proprio target di riferimento comunicando attraverso i diversi formati promossi dal social network». sottolinea Corrado Lagona. «Dalla nostra esperienza ad esempio, un utilizzo intelligente del formato video, permette di aumentare l’interazione con gli utenti e apparire come un punto di riferimento per la risoluzione di un problema specifico».



