L’ingegno industriale protegge dal covid

Il suo “know how” ha quasi mezzo secolo e le sue performance sono al passo con la più avanzata tecnologia: Teo.Rema è un’azienda di Zocco di Erbusco protagonista di uno dei distretti storici, quella della gomma del Sebino, da anni traino dell’export italiano nel mondo. Governata da Gabriele Gottardi con il fratello Ivan, ha trasformato l’emergenza sanitaria del Covid-19 in opportunità di crescita. Agli ottimi risultati raggiunti nel settore delle guarnizioni in gomma, Teo.Rema oggi aggiunge anche la produzione di dispositivi di protezione. È così che nasce TMask, una mascherina in silicone, frutto di ricerca e studi condotti direttamente dal laboratorio interno dell’azienda, fiore all’occhiello dell’impresa per capacità progettuale e ricerca tecnologica.

«L’idea di sviluppare la nostra mascherina è nata a marzo del 2020, in piena emergenza Covid. Il bisogno sempre maggiore di protezione individuale e i problemi legati alle forniture di dispositivi di protezione hanno spinto la nostra azienda a produrre internamente delle mascherine creando il brand TMask», spiega Gabriele Gottardi, a.d. di Teo.Rema.

Nonostante l’emergenza richiedesse soluzioni immediate, il management non ha tralasciato nessun aspetto nella fase di ricerca. «Abbiamo studiato tutte le normative, contattato consulenti specializzati e i principali laboratori di ricerca medica, certificato i nostri tessuti filtranti secondo le norme di riferimento. L’obiettivo era, ed è, quello di rispondere ad un’esigenza sociale per garantire una risposta in termini di protezione che fosse accertata e certificata - racconta Gabriele Gottardi -. Inoltre, è stata un’opportunità di crescita per l’azienda che ha acquisito delle conoscenze importanti utili allo sviluppo della nostra attività in Italia e all’estero. L’emergenza è stata uno stimolo di crescita professionale ma anche l’accelerazione del processo di responsabilità sociale d’impresa».

Impegno sociale che è stato trasformato subito in una donazione di mascherine TMask a tutti i poliziotti della Questura di Brescia e agli agenti della Polizia Locale: «Aver potuto aiutare le forze dell’ordine della nostra provincia è stato un gesto di responsabilità per il territorio e per la popolazione che ci ha riempito di orgoglio».

Il punto di partenza di TMask è rappresentato da un materiale ben noto alle aziende del Sebino: il silicone. Una produzione che rispecchia sia l’alto tecnicismo che la visione green dell’azienda, come affermato da Ivan Gottardi, direttore generale di Teo.Rema: «Sono mascherine in silicone medicale antibatterico, al cui interno sono inseriti particolari additivi, sotto forma di ioni di argento, che consentono di neutralizzare la crescita di microbi, batteri e muffe, utilizzabili sia in ambito civile che professionale. Hanno filtri intercambiabili che permettono di riutilizzare infinite volte il corpo maschera, riducendone anche l’impatto ambientale. La mascherina è certificata come dispositivo medico».

Ma non ci sono solo le mascherine: Teo.Rema opera nei mercati globali producendo guarnizioni in gomma per i principali settori industriali: elettromeccanica, pneumatica-oleodinamica, elettrodomestici, automotive, gas, aerospaziale, idraulica, medicale. «La ricerca e lo sviluppo sono il nostro core business – spiega Gabriele Gottardi –.I nostri prodotti sono la dimostrazione dell’ingegno industriale: spesso minuscoli, sempre nascosti all’interno di un insieme, invisibili e tuttavia essenziali al corretto e duraturo funzionamento di quel progetto. Siamo in grado di progettare e realizzare qualsiasi pezzo, di qualsiasi dimensione in tempi velocissimi su specifiche richieste del cliente». «La customatizzazione infatti per noi non è uno slogan, ma un modello produttivo – specifica Ivan Gottardi –. Teo.Rema, oltre alla produzione di articoli standard, offre la possibilità di realizzare prodotti personalizzati a seconda delle esigenze del cliente, che riceve assistenza dalla progettazione, attraverso un accurato co-design e la scelta della materia prima, fino alla consegna del prodotto finito. Le nostre attività di controllo vengono programmate durante tutto il processo produttivo che è interamente certificato, dalla materia prima alla logistica».