Tra il dito e la luna: il nuovo digitale terrestre migliora la qualità della vita

L'aumento costante della complessità della società moderna e delle nuove tecnologie in essa condivise obbliga a guardare sempre al di là degli effetti immediati e diretti di qualsiasi scelta.

Anche in questo caso, l’invito è a guardare dietro il semplice cambio di tecnologia delle televisioni digitali terrestri, per andare oltre l’altrimenti legittima lamentazione del continuo adeguamento degli apparecchi domestici agli sviluppi tecnologici e dell’ennesima rivoluzione di cui non si sentiva il bisogno.

Il cambiamento della tecnologia di ricezione dei segnali TV e radio digitali terrestri è la conseguenza immediata e diretta di una scelta più ampia che sta a monte e che, nonostante le polemiche e le proteste, le istituzioni internazionali e la stessa Unione Europea avallano: la facilitazione dell’ingresso della tecnologia mobile 5 G. Di fatto le televisioni digitali terrestri cedono l’autostrada su cui viaggiano al 5G, la quinta generazione della telefonia mobile, che aumenta velocità e qualità del trasferimento di immagini e dati nella rete Internet.

Dietro al semplice cambio di tecnologia c’è l’esigenza di facilitare l’ingresso del 5g in tutta europa

In un bell’articolo su Scienze, Jaime d’Alessandro sintetizzava così: se con il 4G impieghiamo circa 43 secondi per scaricare un film da un gigabyte, che erano ben quattro ore con il 3G, con il 5G si scende sotto la soglia del secondo.

Le TV digitali terrestri cambiano quindi banda di trasmissione per cederla al 5G. E per funzionare al meglio sulla nuova frequenza c’è bisogno di cambiare tecnologia poter comprimere i segnali senza senza perdere qualità. Ne vale la pena?

La Commissione Europea definisce il 5G “la base portante della società e dell’economia digitale del prossimo decennio. La quinta generazione della telefonia mobile porterà a una connettività virtuale a banda ultra larga, ubiqua e a bassa latenza (massima approssimazione al tempo reale, ndr) per collegare tra loro non solo persone ma anche oggetti… La futura infrastruttura del 5G servirà un’ampia gamma di applicazioni e settori, ivi compresi gli usi professionali: mobilità automatizzata connessa (auto senza pilota), eHealth (telemedicina), gestione energetica, sistemi di sicurezza… oltre ad essere di fatto gli occhi e le orecchie dell’Intelligenza Artificiale su cui conteremo per raccolta e analisi dei dati in tempo reale”.

La Commissione Europea ha destinato un fondo pubblico di 700 milioni di euro a questa attività attraverso il programma Horizon 2020 che ha l’obiettivo di supportare la ricerca e lo sviluppo sostenibile della regione. L’industria europea si sta preparando a investire 5 volte tanto nell’infrastruttura 5G, fino ad oltre 3 miliardi di euro.

Le radiazioni elettromagnetiche del 5g sono addirittura 50 volte inferiori al livello che si ritiene dannoso per la salute

Questo è lo stato dell’arte, anche se non mancano i dissensi di persone e gruppi che ritengono che il 5G sia dannoso perché le emissioni sono più potenti. In testa, come ricorda l’articolo già citato di Science, Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008 e famoso No-Vax, che sostiene che a Wuhan sia scoppiata l’epidemia di Corona virus perché il 5G, lì già presente, ha indebolito le difese immunitarie della popolazione.

In realtà, secondo l’opinione degli esperti, anche se la banda 700 MHz, che le televisioni digitali terrestri sgombreranno per lasciarla alla tecnologia 5G, è più ampia e capiente, le antenne di nuova generazione del 5G consentiranno di ridurre l’esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche.

Ma su questo tema la guerra tra fake-news e oggettività, complottisti e scienziati continua.

Eric Van Rongen - Vice-Chairman di ICNIRP, organismo non governativo riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la ricerca sugli effetti nocivi per la salute umana delle radiazioni non ionizzanti – sostiene che “gira tanta spazzatura sul 5G. In realtà, molti non sanno che le radiazioni elettromagnetiche cui verrà sottoposta la popolazione con il 5G sono addirittura 50 volte inferiori al livello che produrrebbe danni alla salute pubblica”.

Lorenzo Rubino, Ingegnere Industriale specializzato in efficienza energetica, ricorda che gli studi (NGMN Alliance) dimostrano che ogni nuova generazione nella telefonia mobile porta una riduzione dei consumi di energia intorno al 10%. Nel caso del 5G, le nuove antenne massive MIMO (Multiple Input, Multiple Output) trasmettono segnali solo nella direzione dello smartphone comunicante, invece che su un’area maggiore, come nel caso del 4G e, particolarmente, del 3G.

Inoltre, è prevista una modalità di “sospensione” delle emissioni durante i periodi di minor traffico, come già succede con la rete 4G. Tutto ciò porta a stimare un risparmio energetico del 50% contro l’attuale 20% (4G).

Antonella Viola, nota immunologa dell’Università di Padova, sottolinea l’importanza del 5G per consentire di sviluppare la telemedicina e l’applicazione delle nuove tecnologie alla cura della persona, per raggiungere in tempo reale un paziente in zone remote, per ricevere segnali di emergenza dovunque questi siano emessi.

Quello che ci ha insegnato questa nuova pandemia è che più informazioni condividiamo, più lo facciamo in tempo reale, maggiori sono le opportunità di affrontare l’emergenza. Qualsiasi emergenza.

Ci arrabbiamo se il sistema di contact tracing fallisce o se il portale per la prenotazione del vaccino è superaffollato e poi non vogliamo il 5G? Parliamo continuamente di smart-city, di auto automatiche, di condomini intelligenti superconnessi, di smart-working e di domotica, di machine learning e di intelligenza artificiale, di sorveglianza smart per evitare criminalità urbana, di device tecnologici che gli anziani possono indossare per conciliare autonomia di movimento e tutela fisica e di sensor monitoring nelle case di cura... Ma ogni volta che leggiamo la parola smart, dietro c’è telecomunicazione e, se lì abbiamo deciso di andare, meglio andarci per un’autostrada più ampia e sicura.

I dati dell’associazione internazionale dei produttori di telefonia mobile GSMA dicono che nel 2025 ci si aspetta che il 5G coprirà tre quarti della popolazione europea con 231 milioni di connessioni, pari al 34% del totale, che porteranno il continente al terzo posto subito dopo Asia Pacifico e Nord America.

Assecondando quindi una causa superiore, le TV digitali terrestri hanno dovuto sloggiare dall’autostrada principale e passare a una secondaria dove, però, la nuova tecnologia DVB-T2 consentirà il passaggio di una molteplicità di segnali, più di quelli attuali, di alta qualità in e alta definizione, riducendo nel contempo i costi di manutenzione e i livelli di emissione elettromagnetica inquinante.

Nella convinzione che la nuova tecnologia della TV digitale terrestre sia il dito e una società iperconnessa la luna, stiamo a guardare. (e.n.)