Domande e risposte per un cambiamento consapevole

Cosa succede a partire dal 1° settembre 2021?

Da settembre di quest’anno le regioni italiane si adegueranno, secondo un calendario graduale, alla direttiva UE che richiede di cambiare frequenza di emissione (e tecnologia di ricezione) per le televisioni digitali terrestri. Bisognerà verificare che il proprio televisore e/o decoder siano adeguati a ricevere il nuovo segnale o altrimenti sostituirli, salvo rinunciare alla visione di tutti i canali TV digitali terrestri, nazionali e locali. Per le famiglie in difficoltà economica, il Governo ha previsto un Bonus di 50 euro.



Qual è il calendario?

I 2 salti tecnologici avvengono per tutte le regioni nello stesso momento: l’abbandono dell’MPEG-2 avviene in un giorno – il 1° settembre 2021 – su tutto il territorio nazionale e il passaggio al DVB-T2 avviene tra il 21 e il 30 giugno 2022 contemporaneamente in tutto il territorio nazionale.

Invece è regionale il calendario delle risintonizzazioni e le operazioni di attivazione delle nuove reti TV previste dal PNAF.

• 31 dicembre 2021: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

• 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna

• 1° aprile 2022 – 20 giugno 2022: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche.



Perché questo cambiamento?

Perché a livello globale è stato deciso di liberare la banda 700 Mhz, attualmente occupata dalle televisioni digitali, a favore della telefonia mobile e internet, in particolare della nuova tecnologia 5G. La banda 700 Mhz infatti è più ampia e garantisce maggiore velocità e qualità, oltre a un non indifferente risparmio energetico In poche parole, le frequenze delle TV digitali terrestri “traslocano” su un’altra banda che usa una tecnologia diversa. Ecco perché i televisori dovranno essere adeguati. Molti di quelli più nuovi lo sono già.



Quali sono i vantaggi?

L’apertura di una banda larga per l’introduzione massiva del 5G consente anche un risparmio energetico perché le nuove antenne permettono di indirizzare in modo più mirato il segnale verso lo smartphone ricevente anziché, come accade ora, su un’area più ampia e di sospendere buona parte delle emissioni nei periodi di minor frequenza, risparmiando fino al 50% di energia. Anche la nuova TV digitale godrà di una maggiore qualità, di alta definizione, e offrirà servizi accessori, oltre ad offrire essa stessa il vantaggio di un minor inquinamento elettromagnetico grazie alla tecnologia che permette la trasmissione del segnale a potenza più bassa.



Come è possibile verificare se il televisore di casa è compatibile?

Molti degli apparecchi venduti dal 1° gennaio 2017 sono DVB-T2 HEVC Main8 (solo con l’introduzione del Bonus TV è stata chiarita l’obbligatorietà del profilo Main10) e non sintonizzano i canali 100 e 200. Ma per esserne sicuri è opportuno verificare nel manuale e/o scheda tecnica del TV che il tuner sia DVB-T2 e che sia garantita la compatibilità con la codifica HEVC a 10 bit.

Si può fare una prima verifica per capire se il proprio televisore è compatibile, provando a vedere i canali HD, ad esempio 501 per RAIUNO HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per LA7 HD. Se almeno un canale HD è visibile il televisore è adeguato. Se non si vede nemmeno un canale HD, il televisore deve essere sostituito già entro il 1° settembre 2021, per poter proseguire la visione dei canali digitali terrestri. È bene poi verificare che il televisore sia compatibile con il secondo passaggio tecnologico, DBV-T2 HEVC, previsto dal 21 al 30 giugno 2022, provando a visualizzare i canali test 100 per la RAI e 200 per Mediaset.

Se su questi canali appare la scritta “Test HEVC Main10”, il televisore è completamente compatibile con il nuovo standard. Gli esperti suggeriscono di rifare il test, in caso di problemi, dopo aver risintonizzato i canali.



Se un televisore comprato dopo il 1° gennaio 2017 non risulta compatibile, ci si può rivalere sul negoziante?

Dipende. A partire da quella data i negozianti erano obbligati a vendere televisori compatibili con il nuovo sistema DVB-T2, che corrisponde alla prima fase del cambiamento tecnologico. Solo dal 22 dicembre 2018 è stato varato l’obbligo di vendita degli apparati con codifica HEVC Main10, che corrisponde alla seconda parte del cambiamento. Quindi, se il televisore è stato comprato tra il 1° gennaio 2017 e il 22 dicembre 2018 e risulta non completamente compatibile - sì al DVB-T2, no al DVB-T2 HEVC Main 10 - non ci si può rivalere sul venditore.



Di quale valore è il bonus?

Il Governo ha previsto un bonus del valore di 50 euro per acquisti di televisori o decoder terrestri e satellitari pari o superiori a tale cifra, siano essi acquisti fisici o online.

Il bonus è calcolato sull’importo (anche scontato dal negoziante) comprensivo di IVA e non è incompatibile con l’IVA agevolata per le persone che ne hanno diritto (es. persone con disabilità riconosciuta, lg. 104/92). Se l’ammontare è inferiore, il bonus viene ridotto all’importo effettivamente speso. È possibile delegare qualcuno all’acquisto con presentazione dei documenti di identità.



Chi ne ha diritto?

I nuclei familiari con un ISEE inferiore o pari a 20.000 euro l’anno. Il bonus vale per un solo acquisto per nucleo familiare ed è già attivo.



Come si fa a sapere se si rientra nei parametri ISEE previsti per il bonus?

Accedendo al portale INPS e in particolare allo strumento digitale messo a disposizione degli utenti per l’auto-determinazione dell’ISEE del proprio nucleo familiare:

servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimHome.aspx



Come si riscuote il bonus?

Per accedere al bonus occorre compilare il modulo scaricabile sul sito web del Ministero: www.mise.gov.it/images/stories/images/Richiesta_Bonus_TV.pdf. Una volta compilatolo, si presenta nel negozio presso il quale si intende fare il proprio acquisto, insieme con documento di identità e codice fiscale. L’importo viene detratto dal prezzo di vendita direttamente dal negoziante.

Come recupera il negoziante l’importo scontato?

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto che il venditore recuperi lo sconto applicato nella dichiarazione dei redditi mediante credito d’imposta, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo al rilascio della relativa attestazione da parte dell’Agenzia delle Entrare. Il modello F24 deve essere obbligatoriamente presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Per maggiori informazioni si può accedere al sito web del Ministero: www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2040488-bonus-tv-decoder-di-nuova-generazione-domande-frequenti-faq.



Nel caso un’emittente TV volesse sensibilizzare la propria utenza al cambiamento di tecnologia cosa può fare?

Può utilizzare lo spot TV/radio del Ministero, senza modifica alcuna e rispettando le note legali presenti sul sito: nuovatvdigitale.mise.gov.it/.

Per maggiori informazioni e per ottenere la copia dello spot pubblicitario occorre usare il contact form.presente sullo stesso sito.