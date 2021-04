Dalla tv al 5g, la rivoluzione è anche economica

“Il mondo delle comunicazioni ha subito una rivoluzione negli ultimi anni con uno spostamento significativo di molte applicazioni su Internet e un parziale abbandono delle tecnologie precedenti. Molta parte della nostra fruizione di video, sia registrati che in diretta, avviene oggi su Internet usando piattaforme che neppure esistevano qualche anno fa. Questo cambiamento ha portato a mutamenti nelle abitudini e aspettative degli utenti sia in termini di qualità che di interattività nel controllo dei contenuti”: è la premessa da cui muove Antonio Capone, Preside della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione del Politecnico di Milano, per spiegare dal punto di vista tecnologico il valore e la portata dell’avvento del digitale terrestre di nuova generazione: “Anche se le piattaforme online oggi dominano il mondo dei media, la televisione tradizionale basata sul broadcasting radio ha comunque mantenuto una presenza importante e un ruolo sociale e culturale al momento non sostituibile. Per questo motivo, il cambiamento nella tecnologia di trasmissione e codifica del segnala del digitale terrestre rappresenta un adeguamento degli standard di qualità dell’immagine a quelli ad alta definizione a cui siamo abituati sulle piattaforme online. Questo adeguamento consentirà, a tendere, anche di ricevere i nuovi formati ad altissima definizione 4K e 8K, quando le emittenti televisive si organizzeranno per sfruttare queste potenzialità.

Da questo cambiamento ci guadagnerà sicuramente la telefonia mobile, ma le emittenti televisive non ci perdono. Sembra un paradosso! Qual è il vero progresso dietro questo cambiamento nella diffusione dei programmi TV digitali?

Il segreto tecnico di questo apparente paradosso in cui nessuno sembra perderci sta nell’aumento di efficienza di utilizzo dello spettro radio da parte delle trasmissioni televisive con il nuovo standard DVB-T2 e nella compressione del segnale video che viene operata dal nuovo codificatore HEVC (High Efficiency Video Coding). Sulla spinta della diffusione delle tecnologie cellulari, infatti, negli ultimi anni c’è stato un enorme progresso nelle modalità di trasmissione radio che consentono di trasmettere maggiore informazione (misurata in bit al secondo) in porzioni della banda radio (misurata in Hertz) sempre più ridotte. I sistemi televisivi erano rimasti un po’ indietro perché non è facile adeguare tutti i ricevitori (cambiamo il televisore decisamente meno spesso di quanto non cambiamo il telefonino).



Quindi nel passaggio che abbiamo davanti a noi c’è anche un vantaggio tecnologico di sistema?

Con questo nuovo sistema di fatto anche il broadcasting televisivo fa propri i progressi tecnologici nella trasmissione radio e nella codifica video e ne sfrutta la maggiore efficienza. In questo modo la TV digitale occuperà meno banda che potrà essere sfruttata dai sistemi cellulari e dal 5G in particolare.

Per comprendere questo cambiamento bisogna capire bene il vantaggio racchiuso nel liberare spazio per la nuova tecnologia mobile 5G: ci aiuta a sintetizzarlo?

Come sappiamo i sistemi mobili negli ultimi vent’anni hanno rivoluzionato non solo il nostro modo di comunicare, ma più in generale l’economia, facendo nascere nuovi prodotti e servizi ormai divenuti di uso comune e che non potrebbero esistere senza gli smartphone e le applicazioni mobili. Investire risorse infrastrutturali nei sistemi mobili è dunque un modo per stimolare l’economia e spingere verso l’innovazione. Il motivo per il quale l’Europa ha deciso di puntare sul 5G per le frequenze liberate dal digitale terrestre sta nel fatto che il 5G rappresenta uno stimolo per l’economia ancora maggiore che le generazioni precedenti perché consente la trasformazione digitale del mondo industriale e dei servizi (mercato business) e non solo quello del mercato degli utenti finali (mercato consumer).



Quindi un vantaggio anche per le imprese?

Sì: a beneficiare del 5G non saranno solo gli utenti con uno smartphone in mano, ma tutto il tessuto produttivo che potrà sfruttare la connettività digitale per operare quei processi di innovazione attesi da lungo tempo. Inoltre, le frequenze liberate dalla TV digitale (intorno ai 700 MHz) rappresentano una porzione particolarmente preziosa dello spettro radio perché le onde elettromagnetiche emesse dalla antenne subiscono meno la presenza di ostacoli e coprono in modo più uniforme il territorio. (e.n.)