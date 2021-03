Se l’interminabile crisi Alitalia ha fatto ridere il mondo alle spalle del nostro Paese, la Tirrenia rischia di diventare un vero “spaghetti-thrilling”. Rischia di diventare l’Alitalia del mare. Un colpo stavolta definitivo alla credibilità del nostro settore dei trasporti, a dispetto di tante eccellenze offuscate da poche mele marce. L’Italia non è il Paese degli Schettino o di armatori come quelli di Moby Lines, che fingono di aver comprato Tirrenia non avendola in realtà mai pagata. Eppure se il governo Draghi non saprà dimostrare anche su questo fronte la determinazione al cambiamento dimostrata su molti altri, il rischio dello scandalo internazionale diventerà certezza.

E’ questione di un mese ormai. Perché a fine aprile si aprirà la gara per l’assegnazione del servizio di “continuità territoriale” marittima con la Sardegna, per il quale negli ultimi sette anni la Tirrenia, e dunque il gruppo Moby della famiglia Onorato, percepisco 50 dei 90 milioni di euro all’anno di sovvenzione statali (gli altri sono per le rotte con l’arcipelago toscano e la Sicilia).

In questi anni la pessima gestione sia di Tirrenia che di Moby ha accumulato perdite su perdite e aggravato l’esposizione debitoria verso le banche e verso gli incauti obbligazionisti che a suo tempo sottoscrissero un prestito di ben 300 milioni, quotato in Lussemburgo e già andato in default, che stanno negoziando un accordo con i debitori davanti al Tribunale di Milano.

Moby è debitore verso le banche per un ulteriore forte ammontare, è stato condannato a pagare 29 milioni dall’Antitrust per comportamenti anticoncorrenziali e, soprattutto, deve circa 200 milioni allo Stato costituiti dalle rate mai pagate per l’acquisto della compagnia.

Dunque, deve essere chiaro a tutti che quella della Tirrenia è stata una privatizzazione fallita, che ha solo arrecato ulteriori enormi perdite allo Stato, proprio ciò che non si voleva accadesse. Ebbene: incredibilmente, pare che il governo si avvii a confermare a Tirrenia, pur nelle penose condizioni aziendali e proprietarie in cui versa, il diritto di partecipare alla gara, perpetuando così una situazione di gestione precaria, e premiando nei fatti il comportamento incredibile di un acquirente che ha sempre intascato i sussidi senza mai saldare i suoi debiti, perdendo denaro e servendo alla peggio i clienti.

Nel frattempo, l’a.d. di Tirrenia Massimo Mura ha agitato davanti ai sindacati la spauracchio del fallimento della trattativa con gli obbligazionisti dicendo – secondo l’Ansa – che al fine di completare l'operazione di salvataggio della società “manca l'accordo con i commissari di Tirrenia As, con il benestare determinante del Mise, ad oggi non ancora pervenuto".

L’equivoco sovrastante a tutte queste schermaglie è che sottrarre la Tirrenia all’influenza di una proprietà insolvente e alla facoltà di gareggiare per la convenzione sulle rotte da e per la Sardegna minacci la sicurezza dei circa 5000 posti di lavoro oggi assorbiti dalla flotta. La verità, semmai, è quella opposta. E l’ha spiegata con grande chiarezza l’altro armatore che, senza contributi pubblici e solo con la qualità dei propri servizi, vendendo i biglietti a prezzi più bassi, nella media, di quelli Tirrenia, riesce a quadrare i conti: il gruppo Grimaldi.

“Con grande stupore ed incredulità, il Gruppo Grimaldi – si legge in una nota - apprende che il concorrente Tirrenia-CIN, per voce del suo amministratore delegato, richiede nuovamente l’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico onde poter continuare a garantire la propria operatività. Tale richiesta di Tirrenia-CIN è assolutamente inaccettabile, quando la stessa società:

- ha beneficiato nel corso degli anni di enormi vantaggi competitivi, ricevendo centinaia di milioni di euro di sussidi da parte dello Stato;

- non ha pagato allo Stato Italiano quanto dovuto per l’acquisto degli asset della vecchia Tirrenia di Stato, pari a circa 200 milioni di euro;

- non paga da anni molti dei suoi creditori (banche, obbligazionisti, ecc.) e fornitori;

- non paga allo Stato le tasse portuali relative all’approdo delle proprie navi negli scali italiani.

Inoltre, va sempre ricordato che:

- la Convenzione per la continuità territoriale è scaduta il 18 luglio 2020;

- la Tirrenia-CIN ha operato in condizioni di concorrenza sleale avendo lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalmente deciso che alcune tratte marittime sulle quali la Tirrenia-CIN era presente in regime di Convenzione non devono più usufruire di sussidi di Stato (pari a circa il 50% dell’intera somma erogata per anni), avendo finalmente verificato che da anni su tali tratte operano altre compagnie senza alcun contributo;

- la Commissione Europea ha ribadito che è necessario mettere a gara le varie tratte marittime e non si devono concedere proroghe alle convenzioni;

- le Autorità Antitrust, dei Trasporti e Anticorruzione hanno già tutte chiaramente sottolineato che non ci possono essere proroghe, che i mercati devono restare aperti e senza sovvenzioni;

- la stessa Tirrenia-CIN è già stata condannata e pesantemente sanzionata per abuso di posizione dominante e per decine di inadempimenti alla Convenzione accertati dal Ministero dei Trasporti sulle tratte tra il Continente e la Sardegna”.

Ma qual è l’informazione importante e dirimente che Grimaldi aggiunge in questo comunicato? Riguarda la “clausola sociale” ovvero il diritto, per i dipendenti di qualsiasi azienda concessionaria pubblica, di conservare il proprio posto di lavoro in caso di perdita della concessione da parte del proprio datore di lavoro, a carico del nuovo concessionaro. Ebbene, Grimaldi afferma di non essere “assolutamente contrario all’introduzione della clausola sociale e, anzi, propone di salvaguardare in modo serio e durevole l’occupazione del personale Tirrenia-CIN senza che la protezione sociale sia strumentalizzata per impedire l’apertura dei mercati, a tutela dei consumatori e dei territori, come segue:

- risolvere il contratto con Tirrenia-CIN per inadempienza, ormai acclarata da tempo, come fatto a suo tempo per la società Siremar, come peraltro già comunicato alle competenti Autorità;

- mettere le navi della Tirrenia-CIN all’asta e così garantire, attraverso l’introduzione della clausola sociale, come previsto dalle norme nazionali ed europee, l’occupazione del personale relativo a tali navi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si garantirebbe così finalmente, attraverso la vendita di tali asset, l’intero recupero del credito maturato (anche con gli interessi) per il prezzo mai pagato.

Viceversa - continua il comunicato Grimaldi - la clausola sociale così come inserita negli attuali bandi di gara per l’ottenimento dei contributi per la continuità territoriale, oltre che in contrasto con i principi comunitari e nazionali, è solo un modo per disincentivare la partecipazione degli armatori ovvero garantire la ristrutturazione di Tirrenia-CIN a danno dei competitors. Il bando, infatti, non contempla alcun trasferimento della nave al gestore entrante, come previsto dalle norme. Peraltro, nel caso della linea Napoli-Cagliari-Palermo si arriva alla “farsa”: introdurre la clausola sociale su una linea dopo che negli ultimi anni Tirrenia-CIN ha preso a noleggio da armatori terzi navi con parte dell’equipaggio straniero. Non si comprende quindi a chi effettivamente andrebbe applicata!

Infine, sempre sulla tratta Napoli-Cagliari-Palermo, nonostante per la vecchia Convenzione la stessa Tirrenia-CIN si fosse fatta ridurre notevolmente gli obblighi (un solo viaggio settimanale a/r sulla Napoli-Palermo, anziché due) da parte del Ministero dei Trasporti, con la nuova gara, disattendendo le analisi di mercato svolte, si reintroduce la seconda corsa pretendendo anche per le stesse navi velocità elevate con emissioni in progressione esponenziale”.