Emirates: volo speciale solo per vaccinati contro Covid-19

Emirates vuole mettere in evidenza i grandi progressi del programma di vaccinazione negli Emirati Arabi Uniti, operando un volo speciale. A bordo dell'A380 saranno presenti personale di bordo e passeggeri completamente vaccinati.

Il Gigante dei cieli decollerà alle ore 12.00 (ora locale) del 10 aprile 2021 dall'Aeroporto Internazionale di Dubai (con volo EK2021) e sorvolerà diverse zone del paese, per atterrare nuovamente a Dubai alle ore 14.30 (ora locale).

Il volo one-off EK2021 rappresenta un evento unico che non solo celebra il successo del programma di vaccinazione negli Emirati Arabi Uniti, ma anche i progressi che sta compiendo Emirates nel vaccinare i propri dipendenti e, in particolare, i piloti e gli assistenti di volo. Il settore dell'aviazione non si è mai fermato durante la pandemia, continuando a garantire i flussi commerciali, i voli passeggeri e dando supporto alle comunità dei vari paesi nei quali opera il vettore. I passeggeri avranno anche la possibilità di sperimentare la nuova configurazione interna dell'A380, ora dotato della nuova Premium Economy Class e gli interni rinnovati in tutte le classi di volo. L'A380 di Emirates continua ad essere uno dei velivoli preferiti dai viaggiatori, grazie all'iconico servizio della Lounge di bordo - disponibile per i passeggeri di Business e First Class - al pluripremiato servizio di intrattenimento di bordo ice o al menu gourmet completo disponibile in tutte le classi. Ma l'impareggiabile esperienza Emirates inizia già a terra, grazie alle ultime tecnologie presenti nell'aeroporto di Dubai che consentono di viaggiare in modo sicuro e veloce (grazie alle tecnologie biometriche e contactless recentemente implementate presso l'area check-in e ai gate di imbarco).

Inoltre, a marzo Airbus ha lanciato la nuova app "Tripset" che aggrega al proprio interno informazioni relative al volo e al viaggio (comprese eventuali restrizioni in vigore e requisiti sanitari), al fine di supportare i viaggiatori in questo periodo di pandemia. Gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei paesi leader nel mondo per quanto riguarda le vaccinazioni effettuate sia ai cittadini che ai residenti, grazie alla disponibilità gratuita di quattro diversi vaccini. Ad oggi, sono 8 milioni i vaccini somministrati nel paese, che consentono di proteggere oltre la metà della popolazione.

Emirates Group ha supportato il programma di vaccinazione nazionale, rendendo i vaccini per il COVID-19 immediatamente disponibili - presso appositi luoghi all'interno delle sedi della compagnia - alla forza lavoro che opera a Dubai. Ad oggi, sono oltre 35.000 i dipendenti Emirates che hanno ricevuto il vaccino presso un centro di vaccinazione Emirates. Inoltre, oltre l'85% dei piloti della Compagnia aerea ha già ricevuto due dosi del vaccino.

Ulteriori dettagli sul volo

I biglietti per il volo EK2021 saranno disponibili per i cittadini e i residenti degli Emirati Arabi Uniti che hanno completato il periodo di due settimane che segue la somministrazione del secondo vaccino. I biglietti possono essere acquistati presso i contact center di Emirates, gli uffici di vendita presenti nel paese e presso le agenzie di viaggio locali. I biglietti hanno un prezzo di circa 272 dollari per l'Economy Class e di circa 544 dollari per la Business Class. I clienti possono visitare https://www.emirates.com/ae/english/about-us/get-on-board-ek2021/ per maggiori informazioni sul volo e per visionare i termini e le condizioni speciali.

L'intero ricavato del volo speciale EK2021 sarà donato alla Emirates Airline Foundation, l'organizzazione no-profit della Compagnia aerea che sostiene progetti in tutto il mondo volti a migliorare la qualità di vita dei bambini più svantaggiati.

Come per qualsiasi altro volo standard, i clienti dovranno presentarsi al check-in muniti del proprio biglietto, a partire dalle 3 ore precedenti al decollo. Dovranno inoltre portare un documento valido, oltre al certificato di avvenuta vaccinazione. A tutti i passeggeri verrà fornito gratuitamente un test rapido per il COVID-19 prima della partenza. Infine, in conformità con le misure precauzionali, i clienti dovranno rispettare il distanziamento sociale e indossare le mascherine durante tutto il viaggio.