Rassegna Stampa - Virus, 60 milioni di dosi entro giugno

Virus. Il Corriere apre sulla questione “Scuola, un caso le bocciature”. Bocciare con la DaD? I presidi temono ricorsi. Anche gli studenti concordano, meglio tutti promossi ma con i recuperi.

L’Ue dice “passaporti sanitari a giugno” ma in Italia si litiga su vacanze e viaggi (sì ma solo all’estero e gli albergatori insorgono) e sulle regole e i divieti per i rientri. E alla vigilia dell’incontro con il Governo le Regioni chiedono prudenze sulle riaperture. Sempre dal Corriere: questione vaccini, Bonaccini critica De Luca sullo Sputnik mentre da metà aprile il governo punta a 500 mila iniezioni al giorno e 60 milioni di dosi entro giugno. E il governatore siciliano Musumeci annuncia: “Pronto anche io a comprare il vaccino russo” (La Verità).

Il titolo principale di Repubblica è “Allarme terapie intensive, i segreti dell’emergenza” con il ministro Speranza che avvisa: “avremo il picco di ricoveri, iniziano i giorni più duri”. Ospedali al limite in 13 regioni e dietro la crisi ci sono corsie chiuse, ventilatori mai consegnati, penuria di medici.

Anche il Messaggero è pessimista: “il virus muta, allarme Lazio, non si apre fino a maggio”, preoccupano i dati sul contagio e si teme per la riapertura delle scuole.

“Draghi prepara i ristori selettivi, aiuti a chi è rimasto chiuso” è invece l’apertura della Stampa con Massimo Cacciari che in prima pagina chiede di “Combattere il centralismo delle Regioni”, critica Draghi (“il cambio di passo non l’ho notato”) e pone l’accento sulle Regioni che “procedono in autonomia sui vaccini aumentando disuguaglianze e collezionando fallimenti”.

Di spalla sul Sole-24 Ore “A 1,1 milioni di famiglie l’aiuto del nuovo Reddito di Emergenza”, il DL Sostegni allarga la platea di beneficiari dell’assegno fino a 800 euro mensili per i disagiati e i disoccupati del CoVid. Sul Foglio indagine sulla nuova Italia post CoVid: “da marzo a marzo, un anno di restrizioni e recessione ma abbiamo resistito con una tenuta sociale inaspettata e la manifattura che ha retto”.

I giornali di destra, da Libero al Tempo attaccano sulle mancate riaperture e il lockdown prolungato che danneggia bar e ristoranti.

Giustizia. Su tutti i giornali la richiesta minacciosa dell’Associazione Nazionale Magistrati: “vaccinateci o la giustizia si ferma”. Il Giornale li definisce “la vera casta”. E Carlo Nordio sul Messaggero commenta: “la pretesa delle toghe che ignora i più fragili”. Il Sole-24 Ore invece analizza: “processi telematici in una babele di 7 piattaforme, con il Recovery si cerca uniformità”.

Politica. Fondo di Galli della Loggia in prima pagina sul Corriere: “La destra moderna che serve”. Al Senato intanto maggioranza spaccata sulla legge contro l’omofobia: la Lega dice no e FI è divisa, domani la conta in commissione (La Repubblica).

Sul Messaggero intervista a Carlo Calenda: “Su Roma ticket con il Pd” dice “ma io non mi ritiro”. E il Fatto Quotidiano attacca ancora Renzi: “italiani reclusi in casa e lui va in Bahrein al Gran Premio di Formula Uno”. La notizia è anche sul Giornale, La Verità e i quotidiani del gruppo QN (Giorno-Carlino-Nazione).

Affari sociali. “Quote nelle liste, beffa per le donne”, l’inchiesta del lunedì di Milena Gabanelli per la pagina DataRoom del Corriere: la regola del 40% serve a poco, gli uomini hanno il 10% in più di chance di elezione. Ma Michela Marzano in prima sulla Stampa scrive: “Le donne al potere litigano come i maschi”.

Il Sole-24 Ore dà notizia del “maxi piano per assumere i precari nella scuola”, per evitare un nuovo boom di supplenti il Governo si prepara a stabilizzare 50 mila insegnanti.

Cronache. In prima su Domani l’inchiesta sulla Lega: “i clan e i fedelissimi di Salvini. L’amico dei boss a Latina ha votato per il sottosegretario Durigon”.

Economia. Sull’inserto Economia del Corriere, il ministro alle infrastrutture e trasporti Giovannini stretto tra due dossier: Ponte sullo Stretto e Codice degli appalti.

Esteri. Fotonotizia di Repubblica sui morti delle stragi in Myanmar: “Le stelle cadute del martirio birmano”. Sul Messaggero in prima pagina l’analisi di Vittorio Parsi sul “ruolo perduto della politica europea” dopo il fallimentare vertice del Consiglio Ue di giovedì scorso. L’economista Jacques Attali in un’intervista sul Mattino dice: “disastro Ue, sui contratti dei vaccini ha cercato le dosi meno care”.