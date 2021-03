Philips punta sulla sanità e vende gli elettrodomestici

E’ la fine di un’epoca. La Philips, il colosso dell’elettronica olandese, ha deciso di vendere la sua attività di elettrodomestici. Ma come? Philips è diventata un nome familiare per i suoi rasoi, lampadine e televisori, e dunque? Dunque – questa + la verità! - quella reputazione è in via di estinzione: l'azienda ha venduto la sua attività di illuminazione nel 2016, e da allora ha tagliato anche le sue altre divisioni. In questi fase, è più interessata a fare tecnologia sanitaria, come le macchine respiratorie oggi richiestissime ed altre attrezzature di assistenza medica a distanza. E giovedì, l'azienda ha annunciato di aver messo l'ultimo chiodo sulla bara del suo vecchio sé: sta vendendo la sua attività di elettrodomestici per la cucina e il caffè a un fondo di private equity cinese.

I conglomerati come la Philips sono grandi aziende che gestiscono diverse attività a volte completamente scollegate. Ma nonostante le voci calunniose che si possono sentire, più grande non è sempre meglio. Vedete, gli investitori non sono convinti che i conglomerati possano gestire varie ramificazioni meglio di quanto possano fare con un business "puro". Questo significa che un'azienda poliedrica non ha sempre lo stesso valore della somma delle sue parti, e gli investitori impongono essenzialmente quello che è noto come uno "sconto conglomerato". Ma Philips sembra aver avuto un po' di fortuna nel ridurre questo sconto finora: l'azienda è più redditizia da quando ha venduto il suo business dell'illuminazione, e anche le sue azioni sono raddoppiate.

Non doversi più concentrare sui prodotti di consumo dovrebbe liberare il tempo di Philips per concentrarsi invece sulla tecnologia sanitaria - in particolare, sulle apparecchiature di assistenza medica a distanza. Questo mercato ha visto una forte accelerazione nella crescita durante la pandemia, con il numero di pazienti statunitensi che utilizzano servizi di telemedicina che passano dall'11% nel 2019 al 46% entro la metà del 2020. La società di consulenza McKinsey ritiene addirittura che le entrate del settore prima della pandemia, pari a 3 miliardi di dollari, abbiano il potenziale per crescere fino a 250 miliardi di dollari.