Le nozze influenzano divari di genere e disuguaglianze

Nonostante i progressi graduali compiuti negli ultimi decenni per colmare le differenze di genere, le donne di tutto il mondo sono ancora indietro rispetto agli uomini per quanto riguarda i salari guadagnati. Nel frattempo, la disuguaglianza di reddito è aumentata - rapidamente, in alcuni paesi.

Per capire meglio cosa guida queste forze, una nuova analisi dell'economista di Yale Ilse Lindenlaub e co-autori pone una nuova domanda: in che modo le scelte matrimoniali delle persone influenzano il mercato del lavoro, e in definitiva i divari salariali di genere e la disuguaglianza di reddito?

"Chi si abbina con chi nel mercato del matrimonio ha un impatto sul numero di ore che ogni coniuge dedicherà al proprio lavoro rispetto ai doveri domestici", ha detto Lindenlaub, assistente professore del Dipartimento di Economia. "Nel mercato del lavoro, i datori di lavoro si preoccupano delle competenze dei lavoratori, ma anche di quante ore sono disposti a lavorare, quindi le scelte dell'offerta di lavoro hanno un impatto sulla corrispondenza del mercato del lavoro. Il modo in cui le famiglie decidono di allocare il loro tempo è il legame tra il matrimonio e il mercato del lavoro".

Lindenlaub ha lavorato con la candidata al dottorato di Yale Paula Calvo e Ana Reynoso '18 Ph.D., assistente professore di economia all'Università del Michigan, per costruire un modello che incorpora sia il matrimonio che il mercato del lavoro, basato su tre decisioni affrontate dagli individui: se e chi sposare; quanto tempo destinare al lavoro rispetto alla cura dei figli o ai lavori domestici; e quale lavoro scegliere. La loro analisi ha suggerito che i partner con un'istruzione simile hanno maggiori probabilità di lavorare un numero simile di ore e condividere i doveri domestici, in particolare la cura dei bambini, più equamente rispetto alle coppie con diversi livelli di istruzione, dove il coniuge più istruito è il principale capofamiglia - e che questi fattori possono influenzare i divari di genere e la disuguaglianza di reddito.

Un crescente corpo di ricerca esamina il legame tra il mercato del lavoro e i divari di guadagno di genere, in particolare gli effetti della ridotta partecipazione delle donne alla forza lavoro. Altre aree di ricerca esplorano il mercato del matrimonio, incluso chi sposa chi e il ruolo sproporzionato delle donne nei compiti di produzione domestica (per esempio, cura dei bambini, cucina e faccende domestiche). Fino ad ora, tuttavia, nessuna analisi aveva presentato entrambi i mercati in equilibrio, con le decisioni di offerta di lavoro delle famiglie come collegamento.

La nuova analisi ha suggerito una dinamica chiave: se il tempo che i coniugi lavorano a casa è più produttivo quando entrambi fanno investimenti di tempo simili - per esempio, se i bambini fanno meglio quando entrambi i genitori investono allo stesso modo - ha importanti associazioni con chi sposa chi, e le decisioni dei coniugi su quanto lavorare e quale lavoro scegliere. Quando è più produttivo per entrambi i partner condividere le mansioni domestiche, è più probabile che i coniugi abbiano livelli di istruzione simili, facciano parte di coppie con due carriere e condividano la cura dei bambini e i lavori domestici. Questo riduce i divari di genere e la disuguaglianza all'interno delle famiglie - riflettendo i ruoli coniugali "progressivi".

Al contrario, quando la specializzazione nei compiti domestici è più produttiva, è più probabile che i coniugi formino famiglie monoreddito, con maggiori disparità nei livelli di istruzione e un partner che si assume la maggior parte dei compiti domestici, riflettendo ruoli coniugali "tradizionali". Questo allarga i divari di genere e la disuguaglianza all'interno delle famiglie. Quindi, se i compiti domestici sono più produttivi quando sono condivisi o specializzati - il che può dipendere da molti fattori, come la disponibilità di elettrodomestici moderni e di internet, la natura della cura dei bambini, o anche le politiche governative come il congedo parentale retribuito - influisce sul genere e sulla disuguaglianza familiare.

Nonostante la scoperta che la condivisione dei ruoli domestici può promuovere l'uguaglianza di genere e di reddito all'interno delle famiglie, il modello ha previsto un aumento della disuguaglianza tra le famiglie.

Questo riduce i divari di genere nei risultati del mercato del lavoro ... [ma] le famiglie meno istruite guadagnano salari sempre più bassi rispetto alle famiglie più istruite. "Con una maggiore complementarietà nella produzione domestica tra i coniugi, le persone altamente istruite sposano sempre più spesso altre persone altamente istruite, mentre le persone meno istruite sposano sempre più spesso altre persone meno istruite", spiega Calvo. "Questo riduce i divari di genere nei risultati del mercato del lavoro, poiché i partner con un'istruzione simile tendono a lavorare ore simili rispetto alle coppie con grandi differenze di istruzione. Ma questo spostamento aumenta la disuguaglianza tra le famiglie, dato che le famiglie meno istruite guadagnano salari sempre più bassi rispetto alle famiglie più istruite".

Lindenlaub, Calvo e Reynoso hanno poi utilizzato i dati dell'indagine nazionale tedesca sulle famiglie per studiare empiricamente le previsioni del modello. L'analisi ha confermato le loro ipotesi: I ruoli familiari dei coniugi tedeschi erano effettivamente diventati più complementari nel tempo, insieme agli effetti previsti dal modello sulle differenze di genere e sulla disuguaglianza.

Il documento di lavoro dei coautori traccia un nuovo terreno nella letteratura di economia familiare e ha significative implicazioni nel mondo reale.