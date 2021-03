La crisi turca fa traballare tutti i mercati emergenti

La lira turca è crollata ad un minimo quasi record nei giorni scorsi, dopo che il governo ha licenziato il capo della banca centrale del paese durante il fine settimana.

I prezzi di beni e servizi stanno aumentando rapidamente in Turchia da un po' di tempo, con l'ultimo tasso di inflazione del paese appena sopra il 15%. Per risolvere il problema, il capo della banca centrale ha aumentato i tassi di interesse nel tentativo di scoraggiare la spesa e raffreddare l'economia surriscaldata del paese. E anche se questo pensiero è in linea con quasi tutte le teorie economiche moderne, il governo non è d'accordo: dice che i tassi di interesse più alti porteranno in realtà a una maggiore inflazione.

Così, dopo un altro aumento dei tassi più grande del previsto giovedì, il governo turco ha finalmente deciso che era abbastanza: ha sostituito il capo della banca centrale per la terza volta dal 2019.

Qualsiasi fiducia che gli investitori potessero avere nella Turchia non c'è più: hanno venduto le obbligazioni e le azioni del paese, e hanno mandato la lira giù del 15% rispetto al dollaro americano. In effetti, gli investitori sembrano pensare che un'altra crisi valutaria - come quella del 2018, quando la lira è scesa del 34% contro il dollaro - potrebbe essere sulla carta. E la Turchia non è l'unica a sentirsi nervosa: banche europee come BBVA, UniCredit e BNP Paribas potrebbero lottare per essere rimborsate dai loro clienti turchi, e gli investitori hanno mandato le loro azioni giù fino al 6%.

La Turchia è considerata un mercato emergente (EM), e ciò che colpisce uno spesso colpisce tutti. Questo potrebbe essere il motivo per cui altre valute EM sono scese di valore durante la crisi monetaria della Turchia del 2018, e perché ci sono preoccupazioni che la storia si ripeta ora. Ma questo non è necessariamente probabile: la crisi del 2018 è stata almeno in parte dovuta a sanzioni statunitensi significative a livello globale, mentre questa volta le azioni del governo sono state - *guarda il termine tecnico* - folli.