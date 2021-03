Intel rilancia la sfida per la leadership mondiale

Intel ha svelato una nuova strategia e un piano di investimenti da 20 miliardi di dollari finalizzati a riconquistare l'ambito titolo di più grande produttore di chip del mondo.

Intel è andata un po' fuori strada negli ultimi anni: la sua produzione è scivolata in ritardo, ha perso la sua presa sul mercato, e alcuni investitori non impressionati hanno anche iniziato a spingere l'azienda a vendere del tutto la sua produzione di chip per concentrarsi sulla progettazione.

Ora, però, è tornata con un nuovo CEO e un nuovo grande piano. Intel non solo non ha abbandonato la produzione, ma ha addirittura raddoppiato: l'azienda ha annunciato che investirà 20 miliardi di dollari in due nuove fabbriche, e che lancerà una nuova unità che produce chip anche per altre aziende. Per quanto riguarda quei fastidiosi ritardi di produzione, esternalizzerà ciò di cui ha bisogno per rimanere competitiva, ma pensa ancora di poter gestire da sola la parte del leone.

Il collo della rivale TSMC potrebbe essere dolorante per il colpo di frusta: un momento il più grande produttore di chip a contratto del mondo pensa di essere in procinto di raccogliere affari da Intel, e il momento successivo si trova ad affrontare una concorrenza ancora più dura dal chipmaker americano - soprattutto ora che Intel sta facendo chip per altre aziende. Eppure, quel collo dolorante dovrebbe andare bene con il suo sedere dolorante: Le azioni di TSMC sono scese del 3% quando gli investitori hanno sentito la notizia.

C'è una carenza globale di chip in questo momento, che secondo Intel potrebbe durare per i prossimi due anni. Questo potrebbe significare cattive notizie per le case automobilistiche che hanno dovuto interrompere le operazioni fino a quando non sono tutte dotate di chip - un ritardo che potrebbe far perdere all'industria automobilistica 61 miliardi di dollari di vendite quest'anno. Eppure, almeno quelli che costruiscono attrezzature per la produzione di chip sono destinati ad avere buoni giorni davanti, il che potrebbe essere il motivo per cui le azioni del fornitore di attrezzature per chip ASML sono saltate del 6% dopo l'annuncio di Intel.