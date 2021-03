A Ibla Capital due appalti in Brasile ed Egitto

Ibla Capital, dopo aver acquisito i tubi marini di Man Oil & Marine conquista due importanti gare internazionali, per un totale di 27 milioni di dollari, con le compagnie a controllo statale di Brasile ed Egitto: Petróleo Brasileiro – Petrobras e Arab Petroleum Pipelines Company – Sumed. Il fondo di turnaround ha rilevato l’azienda marchigiana lo scorso anno e ha già raggiunto e superato l’obiettivo di fatturato messo in piano per il 2021. L’attività della società cresce anche grazie agli investimenti per l’acquisto di nuovi macchinari, tutti made in Italy, nuove assunzioni e nuovi modelli di condivisione dei risultati con i dipendenti.