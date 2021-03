Sulla cresta dell'onda Tv

Dal 1° settembre 2021 al 21 giugno 2022 la televisione digitale terrestre verrà trasformata e gli italiani dovranno assicurarsi che il proprio televisore o il proprio decoder siano in grado di ricevere il nuovo segnale.

Ancora?

La prima reazione di molti racchiude in questa domanda l’incapacità di comprendere perché ci si trovi di nuovo a rischiare di dover cambiare televisore. I più anziani ricordano che era già successo per il passaggio dalla TV in bianco e nero alla TV a colori – in quel caso potevi anche pauperisticamente restare con il tuo televisore ma avresti visto in bianco e nero programmi che ormai venivano prodotti a colori. Poi c’è stato il passaggio dalla TV analogica a quella digitale, con il far-west di chiavette e oscuramenti spot che ha segnato il passaggio dall’una all’altra. Adesso il digitale terrestre deve cambiare banda di trasmissione, questo è il punto di fondo, e quindi i nostri televisori devono essere adeguati.

Prima di tutto, chi l’ha deciso e perché?

È una decisione presa a livello globale dall’ITU, International Communication Union, organismo che rappresenta le Nazioni Unite nel settore delle telecomunicazioni. Periodicamente l’ITU ospita la World Radiocommunication Conference per analizzare ed eventualmente modificare i trattati internazionali che governano lo spettro delle radio-frequenze. Nell’etere c’è una specie di “rete radiostradale” attraversata da onde elettromagnetiche che deve essere regolamentata per la sicurezza di tutti e per un’equa distribuzione delle licenze di emissione. La decisione di questo cambiamento risale pertanto alla WCR, ovvero all’ITU, ratificata a livello europeo dall’UE che ha richiesto l’allineamento degli stati membri entro il 2020, successivamente prorogato a metà 2022.

Secondo, era davvero necessario?

L’obiettivo è quello di creare una banda larga a livello mondiale in grado di raggiungere, con dati e immagini, ogni parte del mondo, a costi più accessibili. L’ITU ha quindi deciso di liberare a questo fine l’autostrada più importante della “rete radiostradale”, la banda 700 Mhz - attualmente occupata dai segnali informativi delle emittenti televisive digitali - in favore delle reti mobili 4G e 5G. Le frequenze di questo tipo di banda, infatti, superano meglio gli ostacoli ed entrano più facilmente nelle case, offrendo una connettività più efficiente. Alle TV sono state assegnate altre frequenze, ridotte rispetto alle frequenze 700 Mhz – come dire autostrade meno ampie - che garantiscono l’ottimale ricevimento di tutti i canali solo adottando una tecnologia di seconda generazione, denominata DVB-T2, grazie alla quale i dati possono essere ulteriormente compressi senza scadimento qualitativo. Il nuovo digitale terrestre garantirà inoltre una minore emissione elettromagnetica inquinante, una migliore qualità del segnale, trasmissioni in alta definizione e altri servizi aggiuntivi.

Quando accadrà tutto ciò?

A partire dal 1° Settembre 2021 ed entro giugno 2022 verranno effettuate le ri-sintonizzazioni regione per regione, seguendo una road-map graduale e progressiva approntata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Agli utenti il compito di effettuare i test suggeriti per verificare che il proprio apparecchio TV e/o decoder sia adeguato alla nuova tecnologia. Molti nuovi televisori lo sono già. Altri dovranno essere sostituiti: la ricerca Auditel condotta da IPSOS ad ottobre 2020 stima in 9,2 milioni i televisori non compatibili con le trasmissioni MPEG-4 presenti nelle prime case degli italiani. In particolare, la stima delle famiglie prive totalmente di almeno uno schermo compatibile con MPEG-4 sarebbero il 14,4% del totale, circa 3,5 milioni di famiglie. Ma la Legge di Bilancio 2019 ha previsto un bonus per i nuclei familiare in condizioni economiche difficili.