“Italian sounding”: definizione inglese dall’intonazione quasi positiva – quel “sound” fa pensare alla musica! - che però, in parole povere, descrive e copre una sostanziale contraffazione di prodotti italiani, un vero problema per le imprese agroalimentari italiane e di tutto il mondo dell’economia e della filiera produttiva dell’agroindustria. Si calcola che nel mondo siano consumati prodotti alimentari dal nome italiano o simil-italiano ma prodotti altrove per un valore pari ad almeno il doppio (c’è chi dice il triplo) delle “vere” esportazioni italiane. Un problema grave che ci accompagna da sempre sia in Europa che oltre oceano, ma che con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea per la Brexit rischia di acuire ulteriormente la sua nocività. Basti pensare che nel solo mese di gennaio l’export italiano di agroalimentare verso l’Inghilterra è crollato del 38%.

Questa la tematica trattata pochi giorni fa al webinar “ITALIAN SOUNDING IN SALSA BREXIT” realizzato da Economy Group con la collaborazione di Rödl&partner. Uno sguardo sulla situazione attuale e sugli strumenti efficaci da adottare per la valorizzazione e la difesa del Made in Italy.

Diverse le istituzioni pubbliche e private che sono intervenute, a partire dall’Anicav – l’Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegerali - con il direttore generale Giovanni De Angelis.

“Il pomodoro è export oriented – ha detto De Angelis – e nella storia si è iniziato ad industrializzarne la conservazione proprio per rispondere all’esigenza fondamentale dei nostri emigranti di portare con sé un po’ delle loro abitudini alimentari. La nostra è dunque un'industria molto legata all'export, il valore della produzione 2020 è stato di 3 miliardi e 700milioni, di cui circa 2 miliardi sono destinati all'export. Il Regno Unito rappresenta sicuramente per il pomodoro e per i legumi, che sono i due prodotti maggiormente rappresentativi della nostra associazione e delle nostre industrie, il principale mercato di riferimento. Noi abbiamo circa il 30% del valore dell'export dei legumi italiani verso il Regno Unito e circa il 16% del pomodoro: di conseguenza - per entrare nel primo degli argomenti - sul discorso Brexit sicuramente la chiusura in extremis dell’accordo ha comunque mantenuto le nostre imprese in suspence per la minaccia di un dazio che tra l’altro valeva il 17% di legumi e il 16% sul pomodoro. Un dazio che abbiamo fortunatamente scongiurato. I dati di gennaio possono essere letti anche meno drammaticamente, se si considera che a dicembre c’era stata una corsa all'approvvigionamento a causa del rischio di un mancato accordo, scatenando appunto una corso all’approvvigionamento che ha messo in sicurezza i nostri clienti del Regno Unito: si vedrà nel corso diciamo del 2021. Un 2020 che sicuramente è stato positivo, per quanto riguarda le conserve per quanto riguarda l'export. L’italian sounding in generale, invece, è una vera e propria minaccia al made in Italy, negli Stati Uniti il pomodoro San Marzano è il più imitato, nel senso che esce con il nome San Marzano qualsiasi cosa si avvicini in qualche modo al pomodoro.

Per fare qualche esempio numerico, tenendo conto che gli Stati Uniti, sono il primo produttore di pomodoro da industria al mondo, semilavorati per di più, l’Italia è invece il primo paese che trasforma prodotti destinati direttamente al consumo finale ed è il principale paese esportatore nel mondo da sempre, distanziando tutti gli altri di gran cifre, in ogni caso noi abbiamo verso gli Stati Uniti come export un valore di circa 130 miliardi (dato 2020), il Giappone ne vale 90, quindi se la differenza di valore di export è di 130 con 90, capite benissimo che forse ci sono altri 130 miliardi di euro di fatturato di prodotti che vengono venduti e spacciati per italiani, ma che italiani non sono e quindi questo resta una priorità, soprattutto in quei paesi come gli Stati Uniti d'America dove noi avvertiamo il maggior disagio. Bisogna a capire come intervenire con tutte le difficoltà del caso e con una normativa abbastanza complessa rispetto ad una imposizione di questo tipo: c'è sicuramente da lavorare.

Ha poi preso la parola Giampiero Manfuso, presidente del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dop dell'agro sarnese-nocerino.

Questo consorzio di tutela è stato proprio riconosciuto dal Mipaaf nell'anno 2003 e rappresenta circa 23 aziende e 11 cooperative agricole dislocate in Campania su circa 41 comuni delle province di Napoli, Salerno e Avellino. Riguardo al fenomeno annoso dell'italian sounding post brexit quello che posso dire che parlando anche con gli altri consorziati la maggiore preoccupazione riscontrata consisteva nel fatto che in seguito a questo accordo raggiunto in extremis, tra UE e UK, cioè l'accordo del trade and cooperation agreement, se il pomodoro San Marzano d.o.p. continuerà a godere della medesima tutela stabilita proprio dal regolamento UE 11.51 del 2012 nota anche come tutela ex officio.

La nostra preoccupazione, come diceva anche il direttore De Angelis, è proprio che la Gran Bretagna diventi come gli Stati Uniti, un mercato in cui abbiamo delle forti difficoltà, delle forti criticità, proprio perché tutto il pomodoro il pomodoro allungato viene considerato come San Marzano dop. Auspichiamo dunque che a tale accordo tra Ue e UK si aggiunga una sorta di accordo bilaterale commerciale come si è avuto tra Ue e Canada in cui sono state un po' riconosciute e tutelate 150 indicazioni di origine europee di cui 39 italiane, un accordo a tutela proprio delle Dop e delle IGP. Il problema è la mancanza di cultura e di conoscenza da parte del consumatore finale. Possiamo dire che il consumatore finale non ha proprio gli strumenti, secondo la mia opinione, per distinguere un pomodoro San Marzano trasformato nell’area dell'agro sarnese-nocerino dop con un pomodoro trasformato ad esempio in California che rappresenta il primo produttore al mondo di pomodoro.

Noi proprio per aumentare la conoscenza da parte del consumatore finale in merito al pomodoro San Marzano dop, insieme alla Anicav che è partner, abbiamo avviato un piano di promozione denominato EU RED PDO, di circa €1.000.000, finanziato dal 80% dall’UE che ha come obiettivo principale quello di accreditare nel mercato Usa proprio il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino dop migliorando il livello di conoscenza da parte dei professionisti della Gdo, nel canale horeca e dei consumatori finali. Questo progetto prevede soprattutto attività promozionali e conoscitive riguardo il pomodoro San Marzano dop, sia attraverso fiere settoriali, sia attraverso i social e i blogger statunitensi in cui cerchiamo di spiegare dove si pianta, cresce e si trasforma il vero pomodoro San Marzano dop.

Ha poi preso la parola Rosa Mosca, legale Rodl & Partner, esperta in Intellectual Property

In generale l'Italian sounding è un grave problema a livello mondiale, e anche in USA ad esempio è una criticità che incide moltissimo appunto sul nostro fatturato all’export. Per quanto riguarda il Regno Unito, in extremis a dicembre si è raggiunto questo accordo che rappresenta comunque una vittoria a metà, un accordo che riguarda vari settori quali lo scambio di merci e servizi, il commercio digitale, appalti pubblici e anche la proprietà intellettuale stessa. Perciò che concerne il settore alimentare ha invece messo in salvo il made in Italy quantomeno da un aumento di dazi che avrebbe comunque inciso in maniera molto forte su quelli che erano i costi per portare un prodotto in Gran Bretagna e ha fatto sì, almeno per ora, che l’Inghilterra non diventi un porto franco come succede in altri Stati e non ha vanificato quello che sono stati tutti e sono tuttora, gli sforzi dell'Unione Europea per permettere uno scambio libero ed equo.

Il problema è che nello stesso accordo c’è una parte in cui si parla di una governance, ovvero di come mettere a terra concretamente l’accordo e quindi come garantire che questo poi venga portato in essere e tutelare la libera concorrenza. E’ un accordo recente. Sia l'Italia, sia l'Europa con la Gran Bretagna stanno vivendo un momento storico assolutamente inimmaginabile fino a qualche tempo fa, quindi oggettivamente non c'è una reale concretezza, la necessità è proprio quello di concretizzare quanto scritto nell’accordo, però fondamentale a livello comunque di tutela è da sottolineare che in Gran Bretagna per quello che riguarda la proprietà intellettuale - quindi la tutela del nome, del packaging, del design, del brevetto di qualsiasi titolo di proprietà intellettuale - la tutela di tutti quei titoli che prima dell'entrata in vigore della Brexit erano già garantiti viene garantita anche al seguito dell'entrata in vigore della Brexit. Quindi ad oggi tutti i titoli che sono stati precedentemente acquistati e quindi concessi non perdono validità, anzi continuano ad averla tramite un piccolo procedimento amministrativo.

Questo è un aspetto molto importante perché comunque fin quando si discuteva tra deal e no-deal anche questo aspetto non era inizialmente preso in considerazione e se non ci fosse stato un deal anche su tale aspetto si sarebbero diversi scenari, diciamo non piacevoli da vedere perché senza una tutela neanche a livello amministrativo di quei titoli, tipo il pomodoro San Marzano che non è una proprietà intellettuale nata ieri, ma storica, forse non sarebbe stata più riconosciuta in Gran Bretagna e quel paese sarebbe diventato non solo un porto franco, ma avrebbe immesso sul mercato propri prodotti targati San Marzano, aprendo scenari inquietanti. Quindi anche questa soluzione rappresenta una vittoria importante. Siamo certi, però, che a questo punto comunque a tutti i titoli di proprietà intellettuale verrà applicata la legge inglese? E’ un punto su cui si sta lavorando proprio per riuscire ad ottenere un accordo che possa soddisfare l'esportatore e far sì che il proprio titolo venga sempre tutelato.

Questi aspetti incidono ovviamente moltissimo sull’Italian sounding chiaramente, anche perché, come detto prima, c’è un problema di informazione. Non basta la parte burocratica, la parte legale con un riconoscimento, ma è necessario che il consumatore venga edotto, il consumatore medio inglese o statunitense deve essere in grado di vedere il prodotto visivamente o comunque di poter riconoscere appunto il prodotto italiano, avere un distinguo chiaro da quei prodotti che si che richiamano il made in Italy ma non sono nostri. La tecnologia oggi ci può aiutare molto con l'inserimento dei processi di blockchain o altri, ma manca la messa a terra: abbiamo tutti gli strumenti, li abbiamo individuati, ma manca la messa a terra nei diversi stati e questo è il problema che ad oggi è presente per tutto il settore agroalimentare, di cui l’Italia è esportatrice in tutto il mondo.

Di tecnologia anti-italian sounding ha parlato diffusamente Cesare Capobianco, direttore dell’ufficio di Milano dell’Agenzia ICE

“Ho vissuto molto all’estero e in particolare in Germania, dove ho per esempio analizzato il fenomeno della Zottarella, che deriva da un’azienda di grande successo che commercializza questo prodotto Italian sounding, assomiglia alla nostra mozzarella, ma è fatta in Bavaria, in Germania. Dando uno sguardo alle dimensioni di questa azienda, fattura qualcosa come 925 milioni di euro, mi viene da pensare che alcuni di questi euro potevano essere convogliati nel nostro Paese. Un fatturato di questo tipo pensate è due volte quello di De Cecco. Non solo brutte notizie ho da darvim però, ma posso anche parlare di opportunità. Se fate un giro nei supermercati e cercate dell’olio potete trovare su alcuni prodotti un’etichetta dove compare un QR code che con un telefonino riporta ad un sito, e lo stesso vale per l’industria del formaggio dove per esempio sulla confezione della mozzarella Spinosa trovate un codice blockchain, che se vado a inquadrare mi fa atterrare su una pagina che dà diverse indicazioni sull’origine e sul lotto specifico della confezione che ho comprato quindi ci dice alcuni dati del prodotto, sulla trasformazione, sui parametri principali temperatura, aziende partner coinvolte e quant’altro. Il consumatore trova fiducia in quello che compra ed è anche disposto a spendere di più e questo è un vantaggio per le nostre aziende che spesso, come il San Marzano si trovano nella fascia più alta, tra i prodotti buoni fatti bene e qualità.

Il posizionamento attraverso una tecnologia come la blockchain in effetti aiuta parecchio e lo fa sul campo. La blockchain aiuta perché al contrario delle varie certificazioni, non si basa su un ente certificante centrale, sia esso importante come la Comunità Europea o gli enti legislatori, ma si basa sulla tecnologia DLT, cioè su una distribuzione dell’informazione tale che tutti i partecipanti e le entità coinvolte cioè produttori, intermediari, rivenditori, ma lo stesso consumatore possono sorvegliare e verificare direttamente, immediatamente le informazioni registrate che sono immutabili, ossia il valore importante di questo sistema che è basato su chiavi crittografiche che sono quasi infrangibili.

Quindi è una grande opportunità di dare fiducia a diversi operatori del settore e quindi trasmettere un valore più alto al consumatore finale. La Blockchain inoltre nel tempo è diventata molto più democratica, è possibile implementarne sistemi veramente in modo agile, veloce ed accessibile ai più anche alla piccola media impresa.

Nel corso dell’estate, Ice attraverso i servizi digitali intende lanciare un sostegno alle aziende italiane per l’adozione di sistemi di tracciabilità basati sulla blockchain, una sorta di collarino, di etichetta dove oltre al logo dell’azienda, c’è il logo Ice, ma soprattutto un QR code in blockchain per la tracciabilità, un qualcosa in cui l’agenzia in chiave export mette il proprio marchio a sostegno delle imprese, anche economico e tecnologico nella realizzazione di questo tipo di strumenti.





Per Lorenzo Bazzana, responsabile area economica Coldiretti “la realtà è ben più complessa. Le notizie che ci arrivano in questi giorni in queste ore da Bruxelles e della Gran Bretagna non vengono a dissipare le nuvole che sono state tratteggiate dagli interventi precedenti, mi sembra che la situazione sia ancora più complicata di quella che si potesse pensare perché in effetti le azioni unilaterali da parte della Gran Bretagna di queste ultime settimane fanno sì che addirittura venga messo in dubbio quello che è l'accordo quindi la situazione è sicuramente già complicata di suo e potrebbe ulteriormente complicarsi. Da questo punto di vista tutte quelle che possono essere le azioni che possono dare una mano nel risultare più appetibili per il consumatore straniero, in questo caso della Gran Bretagna, sono da perseguire e da portare avanti. Noi abbiamo una fortissima preoccupazione per quello che riguarda lo sviluppo di questo rapporto con l'ex partner comunitario. Sappiamo che il mercato della Gran Bretagna rappresenta il quarto mercato delle esportazioni dell'agroalimentare italiano, dopo i tre big spender del nostro settore che sono rappresentati dalla Germania, dalla Francia e dagli Stati Uniti: quindi sicuramente la Gran Bretagna, dal punto di vista dei rapporti commerciali, deve essere un paese su cui facciamo un investimento per fluidificarli questi rapporti. C’è però anche una fortissima preoccupazione per quello che riguarda il rischio che questo Paese possa diventare un punto di ingresso di italian sounding e di contraffazione agroalimentare. Abbiamo già visto in passato cosa è successo ad esempio con la Norvegia e con i rapporti con un paese che ha un trattato preferenziale con l'Unione Europea, per quello che riguarda le triangolazioni ad esempio dell'aglio e il superamento dei contingenti comunitari. Abbiamo delle preoccupazioni per quello che riguarda il Canada, anche qui un punto di ingresso per prodotti di imitazione provenienti da altri mercati: in Canada viene commercializzato un pomodoro fresco con scritto San Marzano. Anche perché gli accordi bilaterali, sono una cosa bellissima se improntati all’insegna della reciprocità e se vanno a tutelare le denominazioni . Ma se ci si dimentica di qualche denominazione evidentemente ne scaturisce un danno per i produttori. Quindi è chiaro che noi dobbiamo riuscire ad avere una quadratura del cerchio che ci consenta di riuscire a penetrare nuovi mercati. Siamo un paese a fortissima vocazione all'export e quindi dobbiamo riuscire a continuare ad esportare però nello stesso tempo dobbiamo riuscire anche difendere le nostre proprietà intellettuali evitare che vengano banalizzate - mi riallaccio all'esempio della zottarella - ed è impossibile riuscire a perseguirli. C’è un caso, che è quello del parmesan, che è ovviamente un caso guida, c’è stato un produttore italiano di formaggio che portava parmesan in Germania ed è stato sanzionato, non può più farlo ed a iniziato ad usare un altro termine che parte dalla desinenza parmesan per far intendere al consumatore tedesco che quello è quel prodotto, per cui rapesan non può essere perseguito livello legale perché non ha niente a che vedere con parmigiano però è italian sounding perché all'orecchio del consumatore tedesco la rapesan suggerisce che sia un prodotto di provenienza italiana. Quindi vedete che è difficile riuscire anche da un punto di vista legale a definire i confini di queste cose. Credo che la blockchain e altri sistemi di informazione possano aumentare la conoscenza del consumatore straniero e quindi far crescere culturalmente la conoscenza di che cos'è un pomodoro italiano, un formaggio italiano: però non ci dobbiamo nascondere l'altra faccia della medaglia ovvero il fatto che si sono tanti consumatori che sono più o meno consapevoli che quello non è vero prodotto italiano, ma che magari evidentemente lo comprano perché non si possono permettere l’originale o magari non riescono compiutamente a capirne la differenza: questo è l'aspetto su cui noi dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare in modo tale che si capisca quella che è la vera differenza fra un prodotto veramente italiano e quello d'imitazione, dobbiamo lavorare perché le nostre filiere possano essere più efficienti e arrivare sullo scaffale degli altri paesi con dei prezzi magari un pochettino più ragionevoli perché alle volte siamo fuori mercato, perché ci buttano fuori mercato con il ricarico che viene praticato da certe catene e poi abbiamo il problema di altri mercati in cui non riusciamo ad arrivare o abbiamo problemi di dazi e quindi cresce l'italian sounding perché il miglior prodotto italiano è appunto limitato nella sua espansione verso quei mercati. Credo che le istituzioni ci debbano aiutare a riuscire a rimuovere questi dazi e queste barriere che ancora ci negano certi mercati. Ci devono aiutare con degli accordi bilaterali e multilaterali che siano veramente improntati alla reciprocità, e ci devono aiutare - come diceva prima il direttore dell'Ice - a perseguire questi strumenti di tracciabilità e di certificazione per far sì che un consumatore che compra un prodotto italiano possa essere certo di acquistare un vero prodotto italiano.

Giovanni De Angelis, direttore generale dell'Anicav: “Il tema della promozione e della valorizzazione ha un duplice effetto, sui mercati maturi che conoscono il prodotto e sui mercati nuovi da conquistare e quindi due strategie diverse da mettere in campo. Giampiero Mancuso citava delle attività che con il regolamento 11/44 stiamo portando avanti noi di Anicav. Abbiamo c 5 progetti in questo momento in corso, negli Stati Uniti, ma anche in Asia con il Giappone, la Corea l'India, abbiamo un progetto sui legumi in Australia e negli Emirati Arabi e abbiamo anche il progetto con il Consorzio di San Marzano sempre negli Stati Uniti. Quindi la valorizzazione é sicuramente importante in tutti questi progetti. L’agenzia Ice è sicuramente al nostro fianco. Nelle aree di libero scambio c'è bisogno di mettere al centro il principio di reciprocità che è alla base di qualsiasi accordo. Rispetto alla blockchain noi abbiamo sostenuto e lo facciamo con grande attenzione, dei progetti sperimentali, altri associati nostri stanno portando avanti questo tipo di tecnologia, per noi è importante il dialogo anche con il mondo agricolo che fornisce la materia prima perché è normale certificare il percorso della trasformazione ma il consumatore vuole sapere anche quel prodotto materia prima da dove viene, come è stato coltivato e da chi è stato coltivato, quindi è chiaro che questo è più complicato per quanto riguarda prodotti di prima trasformazione perché c'è bisogno di un dialogo importante con i nostri fornitori di prodotto. È chiaro che dove c'è un brand leader, è tutto molto più semplice perché l'etichetta la produce chi ha il brand e quindi mette il Qr code o quello che vuole sull'etichetta, il 70% del pomodoro ma anche dei legumi ragiona su un canale che è la private lab, usa il marchio della distribuzione che oltre ad avere spesso il coltello dalla parte del manico decide che etichetta fare e soprattutto - come dire – ha una resistenza culturale che la spinge ad evitare di inserire qualsiasi segno di legame forte con il fornitore di prodotto perché in questo modo può tranquillamente cambiarlo quando vuole per il migliore offerente, quindi c'è una resistenza e una barriera all'ingresso abbastanza complicata che stiamo cercando in qualche modo di superare trovando delle soluzioni che possano aiutarci, per far sì che anche la grande distribuzione organizzata inserisca in etichetta un riferimento. Oggi noi abbiamo una normativa che impone alla grande distribuzione di indicare l'indirizzo dello stabilimento in etichetta: questo sicuramente è utile ma non basta, un riferimento QR code o un altro elemento significativo a cui attingere come informazione è sicuramente molto molto più utile. Se poi avessimo una tracciabilità che bloccasse questa catena di informazione e quindi non potesse essere modificata e certificata sarebbe sicuramente una maggiore garanzia per il consumatore. Il produttore agricolo spesso ha qualche difficoltà organizzativa per la tracciabilità, quindi poiché non si può prescindere da tutto questo c'è bisogno di lavorare bene sulla coesione, c'è bisogno di fare coesione per comprendere. Noi pratichiamo in Italia lo sport dei mille campanili, anche la vicenda che ultimamente ci sta interessando è una promozione di indicazioni geografiche protette come il pelato che comunque è per noi italiani un distintivo anche nel mercato estero e ha una posizione abbastanza convincente in più territori cioè le 5 regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo. Noi stiamo lavorando con la Coldiretti, ma anche con le altre organizzazioni per capire in che modo far rientrare nell'ambito della discussione, della consapevolezza, della chiarezza, del buon senso la coesione, per arrivare a uno slogan e fare coesione soprattutto in un'area particolare come quella del Mezzogiorno dove grandi traini economici non ci sono ed è giusto mettere a sistema una crescita utile. Si parla con il Ministro Mara Carfagna di questi Stati Generali del Sud, naturalmente l’elemento fondamentale è quello di fare coesione non solo sociale soprattutto in questo momento in cui abbiamo capito che da soli non si va da nessuna parte.



Per Giampiero Manfuso “come Consorzio San Marzano abbiamo lanciato una grande iniziativa promozionale partita nel febbraio 2020 e poi frenata dalla pandemia ma grazie alla quale stiamo riscontrando che comunque le vendite negli Stati Uniti stanno crescendo in misure del 15, 20% rispetto agli anni scorsi. Quindi crediamo molto in quest’iniziativa realizzata con Anicav che va sviluppata e portata anche in altri paesi, come la Gran Bretagna. Come consorzio di tutela per quanto riguarda il sistema della blockchain nella prossima campagna riusciremo a dare al consumatore finale un tracciamento tramite QR code della filiera, dal seme fino all’ottenimento del pomodoro fresco. La criticità che noi troviamo nell'inserire nel QR code è nella parte commerciale, come diceva il direttore de Angelis: gran parte del pomodoro San Marzano venduto all'estero è su private label, bisogna comunque intensificare i rapporti con gli importatori internazionali per far si che inseriscano queste informazioni anche nella loro etichetta. Quindi il nostro obiettivo è intensificare e sviluppare l’applicazione di questo tipo di tecnologia proprio già dal prossimo anno in parte sullo scaffale e sul prodotto finale per dare maggiori informazioni al consumatore finale.

Per Cesare Capobianco, “nella blockchain c’è una forte opportunità, abbiamo la possibilità tecnologica di gestire transazioni, quindi gestire anche i rapporti di fiducia complessi semplificando molto l'intera catena del valore e quindi rendendola più efficace, più snella, più veloce e più economica.

Secondo Rosa Mosca “per chiudere purtroppo con una battuta dal sapore un po' amaro, devo dire che ad esempio la Zottarella risulta essere un marchio registrato comunque a livello europeo e quindi da un punto di vista amministrativo ha anche la sua tutela. Questo perché mancava un pezzo della legge ed è sempre quel pezzo dove i contraffattori si inseriscono. Noi siamo qua appositamente per aiutare e aiutarci in quanto consumatori a trovare le vie giuste per uscirne. E’ come dire che c'è un potenziale grandissimo che va completamente sviluppato e concretizzato e letteralmente messo a terra e che non è legato solo ed esclusivamente agli aspetti legali, ma che va veramente di pari a passo all'informazione e alla comunicazione: quindi tutto quello che è tecnologia è fondamentale ed è fondamentale dare gli strumenti a qualsiasi consumatore medio, medio alto, o comunque edotto, affinchè li possa conoscere e usare, solo così potremo veramente dare un input in più e diminuire quella che poi era la contrattazione a livello globale e internazionale.

“I numeri ci dicono – ha concluso Lorenzo Bazzana - ”che in questa crisi economica l'unico settore che ha continuato a correre e ha continuato ad avere certi successi anche nell’export con 46,1 miliardi di euro di esportazione nel 2020, nonostante tutto, è stato il settore agroalimentare: quindi io credo che sia comunque un fatto di intelligenza capire qual è la leva positiva di marketing che può sollevare il paese: non capirlo sarebbe un suicidio collettivo. I dati ci dicono questo: facciamo squadra e vediamo di sollevare insieme il nostro paese”.