Quell’ alibi morale sui vizi di stato

Migliaia di persone rigorosamente distanziate, che indossavano pettorine gialle con scritte quali “Rispettiamo tutte le regole, meritiamo dignità e lavoro”. È stata una manifestazione molto civile quella dei lavoratori del gioco legale, che si è svolta il 18 febbraio contemporaneamente in piazza del Popolo a Roma e in piazza Duomo a Milano. La chiusura causa Covid per oltre 220 giorni dei 15mila punti vendita di gioco legale su tutto il territorio nazionale li ha messi in ginocchio. Così improvvisamente abbiamo scoperto che c’è un settore economico con 150mila occupati (!) tra lavoratori diretti, dipendenti dei concessionari e lavoratori dell’indotto, che vive di gioco legale, e che è allo stremo.

È venuto così alla luce il dramma di un importante settore economico legato ai vizi di Stato, quelle attività borderline tra il lecito e l’illecito (di cui fanno parte anche tabacchi e alcool) che, entro certi limiti, lo Stato ha deciso da decenni di configurare come consentite, prelevando però un forte scontrino fiscale: oltre 15 miliardi di euro all’anno solo da giochi e lotterie! Nasce così un aspetto paradossale: lo Stato riconosce che tanti cittadini giocano, fumano, bevono, e sceglie di non perseguire ma di scoraggiare queste abitudini con tasse spesso pesantissime – si pensi per esempio a quelle sulle sigarette – con un atteggiamento pedagogico che è anche una sorta di alibi morale; ma con il passare del tempo gli introiti fiscali si fanno così massicci da renderne lo stesso Stato dipendente.

La chiusura per oltre 220 giorni dei 15mila punti vendita di gioco legale ha messo in ginocchio 150mila occupati

Emergenze come quella dei lavoratori del gioco legale suggeriscono un approccio laico a una questione dal rilevante peso economico: basti pensare che gli incassi erariali legati al gioco sono diminuiti nel 2020 di circa 5 miliardi di euro. Il fenomeno dei vizi di Stato insomma esiste e ha bisogno di essere regolato in modo più efficace, per evitare opposte degenerazioni: da un lato quelle del lassismo che non curano i problemi e anzi li aggravano, come dimostra il ruolo deleterio delle videolotteries nelle ludopatie, dall’altro quelle del proibizionismo che ridanno spazio alle mafie.

A questo proposito va segnalato che i lavoratori che hanno manifestato a Roma e Milano sono colpiti soprattutto dal Covid e dalle misure assunte per contrastarlo, ma non solo da quello. Alcuni segnali indicano che le misure adottate negli scorsi anni per limitare il gioco, dall’allontanamento delle sale gioco (almeno di quelle legali) dai centri delle città al divieto di pubblicità, hanno creato in certi casi un clima ostile nei confronti di chi lavora in quel settore. Secondo un dossier della Sisal, i punti vendita di gioco legale stanno avendo difficoltà ad accedere ai finanziamenti garantiti dallo Stato. «Il motivo risiede nella decisione, condivisa dalle principali banche e istituti di credito a livello nazionale, di rigettare le loro richieste adducendo motivazioni, a loro detta, di natura “etica”. Le stesse banche e istituti di credito, oltre ad impedire l’accesso ai finanziamenti, recentemente non hanno permesso agli esercenti del settore neanche di aprire nuovi conti correnti e/o di mantenere quelli già esistenti» si legge nel dossier. Un comportamento discriminatorio e discutibile, per usare un eufemismo. Forse ci si è dimenticati che il proibizionismo negli Stati Uniti degli anni Trenta non ha prodotto più astemi, bensì Al Capone.

E infatti nell’Italia della pandemia con la chiusura degli esercizi del gioco legale è cresciuto a dismisura quello illegale, spesso controllato dalle mafie. Il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha affermato che durante il lockdown c’è stata una riduzione tra il 25 e il 30% del gioco legale derivante dalla chiusura degli esercizi, e al contempo una forte crescita del gioco d’azzardo illegale. «È necessario incrementare il gioco legale per sottrarre risorse alla criminalità organizzata e monitorare in modo puntuale tutta la filiera. Molteplici inchieste hanno dimostrato quanto il gioco illegale sia un indotto gestito dalle mafie e dalla ‘ndrangheta» ha affermato il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho. Secondo alcune stime, il fatturato del gioco illegale nel 2020 sarebbe schizzato a 18 miliardi euro, con un utile monstre di 4,5 miliardi.

Per il settore del gioco legale il permanere di una situazione di lockdown potrebbe comportare la chiusura definitiva

Alle tentazioni repressive che si sono riaffacciate negli ultimi anni si oppone anche il parere di tanti psicoterapeuti specializzati, secondo cui il proibizionismo non ha alcun effetto di riduzione della ludopatia. Tra questi figura il professor Cesare Guerreschi, fondatore nel 1999 della Società italiana intervento patologie compulsive, il primo centro di recupero per giocatori d’azzardo. «Il proibizionismo non funziona» ha affermato Guerreschi, «se proibite a vostro figlio di mangiare la cioccolata, farà di tutto per mangiarla, se con cura e pazienza gli spiegherete che mangiarne troppa fa male, con il tempo vi ascolterà. Quasi 30 anni fa, i nostri politici mi chiesero se si potrà mai risolvere completamente il problema dell’alcolismo o del gioco patologico, gli dissi di no, perché sono comportamenti naturali dell’uomo e si possono solo controllare, non cessare». E sulle misure di allontanamento delle sale gioco dai centri delle città, Guerreschi ha osservato: «I regolamenti territoriali possono imporre tutte le limitazioni che vogliono e la distanza di aperture da punti sensibili, ma chi è davvero dipendente si fa anche 20 chilometri a piedi pur di giocare. Per combattere la ludopatia bisogna lavorare sulla prevenzione e chiarire le normative nazionali».

A volte, poi, lo Stato mostra di non riuscire a graduare in modo ottimale le proprie armi di dissuasione. È il caso del tabacco riscaldato, che, a scanso di equivoci, fa male, ma con tutta evidenza fa meno male delle sigarette perché non produce combustione, da cui derivano gran parte delle sostanze cancerogene. E siccome i dispositivi a tabacco riscaldato sono utilizzati perlopiù da fumatori in cerca di una riduzione del danno, sarebbe probabilmente sensato un trattamento differente, per esempio in campo di pubblicità, che invece è vietata allo stesso modo per le sigarette e per il tabacco riscaldato – e anche per le sigarette elettroniche. Quanto all’aumento delle accise su tabacco riscaldato e sigarette elettroniche, non abbastanza elevato secondo alcuni, eccessivo per altri, ha suscitato un tale vespaio di polemiche che diventa difficile individuare la via più virtuosa.

Resta il fatto che, secondo una visione laica, i vizi meno dannosi di altri dovrebbero essere disincentivati in misura minore; e quelli più dannosi, come le videolotteries che mostrano una forte capacità di creare dipendenza in soggetti predisposti, dovrebbero esserlo molto di più, in modo da limitarne una diffusione che oggi invece è capillare. Capitolo a parte è quello dell’alcool, forse il “vizio” che mostra in maniera più chiara che il vero cuore del problema è la quantità, ovvero la capacità di moderarsi: secondo una parte dei nutrizionisti un bicchiere di vino a pasto al giorno (meglio se rosso) può perfino fare bene, ma nessuno vi dirà che fa bene scolarsi una bottiglia intera – anche se va aggiunto che fumare, invece, fa sempre male, anche una sola sigaretta. È quel che diceva qualche secolo fa il medico e alchimista Paracelso: «Tutto è veleno: nulla esiste di non velenoso. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto».

La chiusura di sale scommesse, sale slot, sale bingo e degli apparecchi da intrattenimento nei bar, ristoranti e tabaccherie, è stata disposta per la prima volta con il Dpcm dell’8 marzo 2020. La riapertura delle sale è stata prevista a partire dall’11 giugno 2020, con modalità e tempistiche differenziate a seconda delle Regioni. La seconda chiusura è scattata il 26 ottobre, e poi estesa il 3 novembre alle attività di gioco all’interno di bar e tabacchi. I lavoratori del gioco legale, che si sono organizzati in un’associazione temporanea, dopo le manifestazioni del 18 febbraio hanno scritto una lettera aperta al neo presidente del Consiglio Mario Draghi.

«Gli esercenti del comparto si sono impegnati da subito per garantire la massima tutela sanitaria all’interno dei propri punti di vendita, investendo ingenti quantità di tempo ed importanti risorse economiche per adeguarsi alle normative contenute nei vari Dpcm» si legge nella lettera, «Per i lavoratori del settore il permanere di una situazione di lockdown potrebbe comportare la definitiva chiusura dell’attività per un notevole numero di esercizi, mettendo a rischio i 150mila lavoratori gravitanti attorno al settore del gioco pubblico, ed in particolare, i circa 30mila addetti impiegati nella distribuzione fisica. Il comparto del gioco legale, alla luce delle misure già adottate, richiede a gran voce la riapertura per i punti vendita nelle zone gialle, nel rispetto dei limiti di orario imposti, offrendo le migliori garanzie di mantenimento delle misure previste, più stringenti di molti settori affini già operativi».

Pandemia a parte, chissà che Draghi non possa includere nella sua fitta agenda un riordino della legislazione sui vizi di Stato: sarebbe, oltre che opportuno, la risposta migliore alla protesta dei lavoratori del gioco legale.