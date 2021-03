Ricordate il decreto dignità, bandiera del primo governo Conte? Il Movimento 5 Stelle fu molto attivo nel fare inserire il divieto di pubblicità al gioco d’azzardo. Ma il secondo governo presieduto dallo stesso Giuseppe Conte, che al di là dell’alleanza con il Pd resta pur sempre un esponente del M5S, prima di essere affondato da Matteo Renzi la pubblicità al gioco d’azzardo in un certo senso l’ha fatta direttamente, lanciando la lotteria degli scontrini. Se per incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali non si trova di meglio di una lotteria, viene il sospetto che a essere ludopatico sia lo Stato...

Al di là dell’opportunità di affiancarla al meccanismo del cashback, e a quello molto discutibile del super-cashback che ricorda l’azione di Robin Hood all’incontrario (c’è da dubitare che chi effettua il maggior numero di pagamenti digitali rientri in una categoria di bisognosi), la lotteria degli scontrini è partita a febbraio tra le polemiche soprattutto perché molti esercenti non erano pronti, non erano cioè dotati dei registratori di cassa in grado di far partecipare i consumatori. «Al 20 dicembre 2020 su 1,4 milioni di registratori telematici installati solo 700 mila erano stati aggiornati per poter far partecipare i consumatori alla lotteria» ha affermato il responsabile fiscale di Confcommercio, Vincenzo De Luca, «a distanza di poco più di un mese, possono essere stati fatti circa 100mila aggiornamenti».

Confesercenti è ancora più pessimista: solo un esercente su tre era pronto al momento della partenza il primo febbraio, cioè aveva aggiornato il software delle casse alla lotteria, «ma è una stima ottimistica», ha affermato il segretario generale Mauro Bussoni. Secondo Comufficio, l’associazione delle aziende che producono i registratori telematici, i laboratori sono stati sommersi dalle richieste di aggiornamento solo dopo il primo febbraio: «I negozianti vogliono fare ora quello che non hanno fatto nei mesi scorsi, ma ogni laboratorio può occuparsi di 4-5 installazioni al giorno e nonostante stiano lavorando ventre a terra ci vuole del tempo», ha spiegato il direttore generale Fabrizio Venturini, «i piccoli esercizi si adeguino, è nel loro interesse per evitare che l’acquirente si rivolga solo alla Gdo che è già attrezzata».

I commercianti, che dal primo gennaio hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente i corrispettivi, per l’aggiornamento devono sostenere un costo medio di circa 300 euro. «Al riguardo, Confcommercio ha già avanzato a ministero dell’economia e agenzia delle entrate la richiesta di far rientrare anche questi costi nella possibilità di maturare un credito d’imposta come avviene per la sostituzione dei registratori telematici» ha aggiunto De Luca, «ad oggi, invece, per l’adeguamento alla lotteria degli scontrini tale possibilità è preclusa». Insomma gli esercenti devono anche affrontare un costo per aggiornare il software del registratore telematico, nel bel mezzo della crisi pandemica. In compenso partecipano loro stessi a una lotteria, che prevede 15 premi settimanali da 5mila euro, 10 premi mensili da 20mila euro e un premio annuale da un milione di euro. Questa è la carota, ma occhio al bastone: «Nel caso in cui gli esercenti al momento dell’acquisto si rifiutassero di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale lotteria degli scontrini. Queste segnalazioni potranno essere utilizzate nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione».

A polemizzare con la lotteria degli scontrini, quando ancora era all’opposizione, è stato anche Matteo Salvini. «Non solo chiusi in casa, vogliono anche controllare quello che compriamo. Alla lotteria degli scontrini io non mi registro», aveva twittato il leader della Lega. Eppure la proposta di organizzare una lotteria degli scontrini era arrivata nell’ottobre del 2011 dal… leghista Massimo Bitonci. L’idea era proprio quella di una lotteria nazionale, su base regionale, basata sugli scontrini fiscali rilasciati dall’esercizio commerciale: in sostanza quel che è stato fatto ora. Per Giorgia Meloni, che all’opposizione c’è rimasta, registrarsi sul portale della lotteria significava addirittura far sapere «a Conte, Casalino, Di Maio, Gualtieri, l’Agenzia delle Entrate e lo Stato tutto quali sono le tue abitudini, cosa ti piace, cosa compri e da chi e a che ora».

Ma per l’Autorità garante della privacy il codice lotteria «consente di rendere le informazioni raccolte non riconducibili al singolo individuo senza informazioni aggiuntive e permette al consumatore di non fornire all’esercente il codice fiscale, da cui sono ricavabili anche informazioni su sesso, data e luogo di nascita, non necessarie per partecipare al concorso. I dati potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria».

La scelta di utilizzare una lotteria per incentivare i pagamenti digitali ha scatenato molte polemiche anche da parte delle associazioni che si battono contro la ludopatia. «Se da un lato può essere giustificato contrastare con ogni strumento l’evasione fiscale» ha affermato per esempio Attilio Simeone, coordinatore del cartello “Insieme contro l’azzardo”, «dall’altro, però, lo Stato ricorre sempre ad uno strumento diseducativo, immorale e pericoloso proprio per quella economia che intende salvaguardare e sviluppare». Forse c’è una domanda più laica che ci si dovrebbe porre: finita la lotteria degli scontrini, i consumatori continueranno a utilizzare gli strumenti di pagamento digitale o torneranno agli abituali e meno controllabili contanti?